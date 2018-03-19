Женская дуэль — пикантное и изощренное шоу

Истории известны не только мужские дуэли. Первая женская дуэль произошла в середине XVI веке в Неаполе. Дуэлянтки дрались за молодого человека. К счастью тогда жертв не было, но этот первый женский поединок настолько потряс общество в целом и творческих людей в частности, что по его мотивам была написана картина «Женская дуэль».

Хосе де Рибера «Женская дуэль»

Женщины-дуэлянтки существовали и славились большей жестокостью и изощренностью по отношению друг к другу. Чтобы в обязательном порядке достичь смертельного результата, дуэлянтки смазывали острие шпаги или рапиры ядом. Стрелялись они в лучшем случае до тяжелейшего ранения. Коэффициент смертности женских поединков (80%) в два раза превосходил такой же мужской коэффициент (40%).

Кроме того от мужских поединков, женские отличались еще и пикантностью, ведь обычно женщины-дуэлянтки дрались, обнажив верхнюю часть тела. Это делалось для того, чтобы в случае ранения, не занести вместе с кусочками ткани инфекцию. Кроме того платья сковывали движение.

Наиболее жестокие женские поединки происходили на почве ревности. Такие дуэли не подчинялись, каким либо правилам. В ход пускались даже ногти.

Эмоциональность женщин-дуэлянток, их секунданток и зрителей не знала границ. Обе противные стороны так увлекались, что в итоге поединок двух, превращался в массовое побоище. Самое большое распространение женские дуэли получили среди француженок. В России подъем таких поединков пришелся на начало царствования Екатерины II, принимавшей участие в дуэлях в молодом возрасте.

Можно привести ряд примеров дуэлей известных истории женщин.

Княгиня Дашкова и герцогиня Фоксон после взаимных оскорблений предпочли шпажную дуэль. В итоге Дашкова получила ранение в плечо.

За право на герцога Ришелье дрались на шпагах маркиза де Несль и графиня Полиньяк. Нанеся противнице укол в ушную часть головы, графиня вышла из поединка победительницей.

«Подготовка к дуэли между маркизой и графиней»

Оперная певица Жюли де Обиньи, известная так же, ка мадемуазель де Мопен, слыла отличной фехтовальщицей, невероятной забиякой и яростной дуэлянткой. Она участвовала во множестве поединках, и с мужчинами, и с женщинами. Наиболее знаменитым ее поединком стало победное сражение против трех мужчин.

Венгерский композитор Ференц Лист, состоявший в любовных отношениях с Марией де Агу, стал объектом притязаний французской писательницы Жорж Санд. Избрав в качестве дуэльного оружия собственные ногти, дамы жестоко поранили друг друга. Мария де Агу отстояла право на своего возлюбленного. Тем временем предмет их спора безучастно отсиживался в своем кабинете.

На сегодняшний день практически во всех странах дуэли официально запрещены. Единственная страна, где можно выяснить спор этим старинным способом, это южноамериканское государство Парагвай.