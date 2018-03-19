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Выборы 2018. Итоги

11:29. 19 марта 2018 Просмотров - 169 Один комментарий Опубликовал:


Коротко по результатам выборов.

Прямо скажем, их результаты удивительными не стали. Победа Путина в один тур была достаточно прогнозируемой, как и высокий процент за него, особенно после британской истерики и американских угроз. Это оторвало от диванов многих из тех, кто обычно ленится ходить на выборы. По сути, "партнеры" изрядно поработали над увеличением явки, хотя очевидно, что перед выборами ставились совсем другие задачи по делегитимизации выборов. Кампания бойкота выборов, которую проводили Навальный и Ко по сути зеркально повторила ситуацию с крымским референдумом 2014 года, когда Чубаров и Ко агитировали не ходить на референдум. В итоге противники воссоединения Крыма с Россией на выборы не пошли, а потом удивлялись заоблаченным процентам за воссоединение и рассказывали про "голосование под дулом автомата" и "никто из моих знакомых не ходил, но кто тогда голосовал". Очередная провалившаяся попытка бойкота выборов в очередной раз подтвердила, что этот прием не работает.

Касательно объективных причин голосования за Путина, то тут тоже все достаточно прозрачно. На фоне известных проблем в экономике с увеличением бедности и разрыва в доходах граждан, а также проблемами с ростом промышленного производства и т.д., Путин мог предъявить Крым, инфраструктурные проекты, модернизацию армии, успешную войну в Сирии + "любовь наших западных партнеров". В условия нарастающего кризиса в отношениях с Западом, этого было вполне достаточно при текущем наборе кандидатов. Поэтому победа Путина в первом туре была еще более очевидной, нежели в 2012 году, когда в январе рейтинг Путина просел ниже 50% и возникла некоторая угроза 2-го тура. На этот раз этот вариант был совсем уж маловероятным. Тереза Мэй своей истерикой развеяла последние сомнения, за что ее после выборов из Кремля поблагодарили.

Результат Грудинина тоже особых сюрпризов не принес. Единственная интрига была в том, наберет он больше или меньше 15% и кто в итоге будеть брить – Грудинин усы или Дудь голову. В итоге бриться должен Грудинин. Повторилась ситуация 2004 года, когда от КПРФ шел выдвиженец от аграриев, причем Грудинин набрал даже несколько меньше Харитонова.
Он конечно уверенно взял второе место, более чем в два раза обогнав Жириновского (хотя многие официальные опросы на второе место ставили именно Жириновского), но вряд ли победу над старым клоуном можно считать успехом. Грудинин набрал существенно меньше Зюганова в 2012 году, так что теперь Зюганов может говорить – ну вот видите, а вы хотите меня сменить.
Причины этого достаточно прозаичны – богатство Грудинина и история с его счетами за границей оттолкнули от него часть левых, а бойкот организованный Навальным, лишил его части протестного электората (если помните, высокий процент Зюганова в 2012 году пришелся на кампанию "Голосуй за кого угодно, кроме…"). В этот раз часть протестного электората просто не пошла на выборы. Так что тут Грудинин и не добрал тех нескольких процентов, которые позволили бы ему хотя бы повторить результат Зюганова. Впрочем, это не слишком меняет для КПРФ ситуацию с необходимостью модернизации партийных структур и омоложением руководства. Хотелось бы в следующий раз видеть на выборах от партии более молодого кандидата и именно от партии.

Жириновский на этих выборах провалился и это скорее всего его последние президентские выборы. Однообразный эпатаж в условиях осложняющейся военно-политической обстановки становится не нужен и его избиратели скорее всего утекли в копилку Путина.

Радикальные либералы с одной стороны полностью провалились – на троих сообразили чуть более 3%, но надо понимать, что они были главными пострадавшими от бойкота Навального (на прошлых выборах либералы массового голосовали за Прохорова и тот набрал в одно лицо почти 8%). Реальный процент их аудитории существенно выше – как и ранее это фрондирующий средний класс в крупных городах.. Другой вопрос, что в силу постоянного ЕЖГ, они сами между собой не могут договориться, так как уровень внутренней фрагментации у них многократно сильнее, нежели чем у националистов и левых. Но даже с учетом фактора бойкота, нельзя не отметить, что за пределами ряда крупных городов, радикальная либеральная повестка аля 90-е пребывает в маргинесе. "А что Титов?" Титов в теории мог бы повторить путь Прохорова, но так и осталось непонятным, зачем он пошел и что вообще делал на выборах.

Бабурин и Сурайкин на пару отъели у Грудинина 1,5%, но это все равно не позволило бы ему сохранить усы. Был ли в этом глубинный смысл?

Были ли нарушения? Судя по тому, что публикуют – определенный процент был, но крайне сомнительно, что он на что-то принципиально влиял.

Вот такие выборы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: выборы
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Один комментарий»

  • 2065 1462
    Колобуд Старовер 19 марта 2018 в 13:25 Ссылка Пометить
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    Даже не подписался автор этого бреда. За путина голосовали из под палки с огромным количеством вбросов. Голоса за Грудинина просто выбросили в макулатуру. Результат 100% фальсификация!

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