ВАЖНО: Путин получил 76,65% голосов после подсчета 99,5% протоколов

Центризбирком Российской Федерации сообщает, что после обработки 99,5% протоколов результаты голосования россиян выглядят так: за Владимира Путина отдали голоса 76,65% избирателей, вторым идёт Павел Грудинин с результатом 11,81%, третьим — Жириновский — 5,67%, у Собчак и Явлинского 1,67% и 1,04% соответственно.

Явка составила более 67%.

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Для Владимира Путина это рекордная поддержка избирателей за всю его политическую карьеру.

Сегодня, 19 марта, в 6:00 по Москве закрылись последние избирательные участки в американском Сиэтле и канадском Ванкувере.

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