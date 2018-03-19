Сводки от ополчения Новороссии 19 марта 2018

Тренер по ММА из России провёл мастер класс для спортсменов ЛНР

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Текущее по Донбассу 19.03.2018

Наш грузы для Донбасса продолжают пополняться. Вот получен небольшой груз от Дмитрия. В ближайшее время этот груз будет отправлен по назначению.





Стоит отметить, что сейчас процесс сбора грузов идет достаточно вяло, хотя помощь подразделениям армий ДНР и ЛНР требуется по прежнему.



Здесь, по ссылке, мы выложили список: “О списках необходимого для Донбасса” и вы можете приобрести это сами и передать через нас защитникам Донбасса.



По обстановке: За текущую неделю особо не изменилась. Продолжаются столкновения на линии соприкосновения, выходят стандартные сводки. ВСУ продолжают ротацию и переброску подразделений к линии фронта и ведение диверсионно-разведывательной работы, которую спецслужбы ДНР и ЛНР периодически пресекают.



1. Обнаружение тайника с оружием. Сотрудники Генпрокуратуры ЛНР изъяли из тайника у Металлиста более 2,1 тысячи боеприпасов

Произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено и изъято 60 ручных гранат типа Ф-1, 60 запалов к грантам УЗРГМ, шесть осколочных заградительных мин ОЗМ-72, пять противопехотных осколочных управляемых мин направленного поражения МОН-100.

Кроме того, из тайника были изъяты шесть гранат к ручному противотанковому гранатомету (РПГ), пять кг пластита и две тыс. патронов украинского производства.

Генпрокуратурой ЛНР проверяется версия использования боеприпасов в организации и проведении на территории Республики подрывной деятельности украинскими диверсантами.



2. Обстановка в прифронтовом Спартаке:





3. Агент ГУР МО украины раскрыл схему провоза оружия для совершения терактов





4. Позывной Седьмой. ДРГ при отходе растеряли вещи и флаг Правого Сектора.





П.С. Сегодня прошла инфа о пленении ВСУ бойца армии ДНР.



Экстремистский портал «Миротворец» (украинский сайт, заблокированный в РФ) опубликовал заявление о том, что «невоюющие» украинские военнослужащие на территории Донбасса взяли в заложники гражданина Российской Федерации. На сайте заявлено, что Александр Заяц (имя взятого в плен россиянина) воевал на стороне Донецкой народной республики.

На «Миротворце» утверждается, что Александр Заяц командовал взводом 9-го полка морского пехоты ДНР.





Не понятно, где именно россиянин оказался пленёнными ВСУ. Судя по всему, ВСУ вновь провели диверсионную операцию, используя для этого выход на территорию ДНР через «серую зону».



Поэтому мы еще раз будем говорить о необходимости увеличения средств технической разведки в подразделениях ДНР и ЛНР, чтобы ДРГ укрокарателей меньше шарахались через “серую зону”.



Вы можете не оставаться равнодушным и оказать посильную поддержку Донбассу: Карта Сбербанка 4276 3800 5378 2368 Игорь Владимирович или Яндекс-кошелек 410012273300268

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Программа военно-гуманитарной помощи ведется Межрегиональной общественной организацией Вече, при информационной поддержке Центра военно-политической журналистики CIGR и Бориса Рожина (colonelcassad), который принимает активное участие в помощи с 2014 года.

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Бойцы ВСУ из-за задержки выплаты довольствия продают оружие – Марочко

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Военнослужащие ВСУ на юге Донбасса запугивают население активизацией боевых действий – Басурин

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В ВСУ заявили, что на Донбассе взяли в плен гражданина России

Экстремистский портал «Миротворец» (украинский сайт, заблокированный в РФ) опубликовал заявление о том, что «невоюющие» украинские военнослужащие на территории Донбасса взяли в заложники гражданина Российской Федерации. На сайте заявлено, что Александр Заяц (имя взятого в плен россиянина) воевал на стороне Донецкой народной республики.

На «Миротворце» утверждается, что Александр Заяц командовал взводом 9-го полка морского пехоты ДНР.

При этом не приводится подробностей того, как и где именно россиянин оказался пленёнными украинскими военнослужащими. Судя по всему, украинские вооружённые группы вновь провели диверсионную операцию, используя для этого выход на территорию ДНР через «серую зону».

Несколько дней назад отчёт о том, что украинские военнослужащие незаконно входят в «серую зону» вдоль линии разграничения был представлен специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.



Из материала на украинском портале:

Александр Заяц, Россия. Адрес: Ленинградская область, г.Санкт-Петербург.



«Творческий коллектив» украинского сайта явно не знаком с географией РФ: Санкт-Петербург является отдельным субъектом федерации и к Ленинградской области не имеет никакого отношения.



«Главный» вопрос: когда и где Порошенко на этот раз будет трясти российским паспортом?

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Жительница Донбасса: Украинские самолёты бомбили по школе, где была моя дочь

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Героиня ДНР: Боевики «АТО» неизбежно понесут наказание за преступления на Донбассе (ВИДЕО)

Доблестным украинским «воинам света», когда они «освобождают» население Донбасса от самого себя, стоит помнить, что в регионе проживает масса детей, которых также убивают. Однако время расплаты за совершенные поступки рано или поздно придёт к каждому. Так считает гвардии полковник ДНР Ольга Качур (позывной «Корса»), об этом она и рассказала корреспонденту «ПолитНавигатора». Реактивный дивизион «Корсы» считался одной из самых мощных ударных сил корпуса ВС ДНР — подразделение принимало активное участие в Иловайской операции, в Дебальцевско-Углегорской операции и т. п. Ольга вступила в ополчение в апреле 2014 года. В Славянске она устраивала рейды в тыл врага и уводила оттуда технику, ставшую впоследствии костяком для создания реактивного дивизиона ВС ДНР. По первой специальности Ольга — разработчик программного обеспечения для систем наведения баллистических ракет. «Город во мне видит своего защитника, и это действительно так. Захожу в магазин, а там бабушки-старушки пытаются обнять, сказать: „Спасибо”. Вот недавно заезжала в церковь, которая мне нравится и которую я иногда посещаю (не скажу, что я стопроцентный атеист), пока ставила свечки за упокой родителей, у меня-то их уже давно нет, ко мне подошла бабушка и протянула святые помощи (ленточку) и сказала: „Деточка, хочу подарить тебе её, пусть она тебя хранит”. То есть, получается, что даже более взрослое поколение, которое сейчас не очень-то и активно пользуется Интернетом, моё лицо знает», — поделилась своими мыслями Ольга Качур. Затем она обратилась ко всем украинским военнослужащим, призвав их помнить о том, что, когда они стреляют по мирным городам Донбасса, здесь находятся дети. «Хотя для них дети здесь — это продолжение нашего рода, который они стремятся уничтожить. Не забывайте, что Гаага для всех одна. Они мне угрожают Гаагой, я могу ответить им тем же, что за каждое преступление каждый из нас будет нести свою ответственность. Кроме этого, есть ещё та ответственность, которая придёт к каждому из нас по мере ухода из жизни. Тот суд будет более конкретный и более жёсткий, чем любой людской». Корса отмечает, что многие её бывшие товарищи с украинской стороны, а также однокашники по училищу считают, что она нарушила присягу. «А я считаю, что служу своему государству. Я давала присягу народу, а не какому-то президенту. Я защищаю людей, потому присяга мною не нарушена. Я считаю Украину правопреемницей СССР, который был великий и могучий, потому разделять меня с Россией не стоит. Всё моё детство, юность и достаточно много зрелых лет прошли именно в России. Для меня понятие о разделении Украины и России вообще ненормальное, и я никогда не думала, что Донбасс может быть проукраинским районом. Эта область никогда не была чисто украинской, потому все попытки рассказать о том, что здесь живут одни украинцы — тупые и глупые. Только у меня в дивизионе: евреи, греки, татары, русские, украинцы, с Белоруссии есть ребята. Это только то, что я сейчас прямо так могу сказать. А вообще — возьмите и посмотрите население Донбасса. Чистых украинцев тут не найдёшь, и вообще, кто они такие — „чистые украинцы”? Пусть мне Порошенко или его приближённые объяснят это. Если Саакашвили — украинец, то я француженка», — подытожила Ольга Качур. «ПолитНавигатор» Читайте также: ЦРУ руками СБУ ведёт подрывную деятельность, в ЛНР задержан агент (ВИДЕО)

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