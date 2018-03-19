Свекровь устраняла невесту: Виктор Баранец высказал новую версию по делу Скрипаля
Военный обозреватель Виктор Баранец объяснил, почему отравление Сергея Скрипаля и его дочери напрямую указывает на причастность Британии.
К отравлению Сергея Скрипаля и его дочери причастна не Россия, а Британия. Эту версию высказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. По его словам, версию об отравлении дочери Скрипаля и самого экс-офицера ГРУ транслируют в ряде английских СМИ и соцсетях, однако власти страны решили использовать личную драму семейства в политических целях.
В частности, в прессе муссируется версия, что дочь Скрипаля собралась замуж за гражданина Великобритании, мать которого занимает очень серьезное положение в государственных структурах Англии. Женщина была не в восторге от выбора сына: "Только через мой труп, чтобы ты женился на дочери шпиона".
Примечательно, что родственник свекрови несостоявшейся невесты в свою очередь работает в химической лаборатории в 60 километрах от Лондона.
"Этот детективный роман можно логически легко завершить: мать попросила своего родственника, чтобы он поделился неким веществом, которое могло бы заодно сразу решить несколько проблем: с одной стороны, показать атаку России на своего бывшего гражданина, а с другой - устранить несостоявшуюся невесту", - заявил Баранец.
В целом, обвинения Британии в адрес России базируются лишь на домыслах и догадках, расследования как такового не произведено.
"Некоторые западные страны начинают высказывать сомнения в обвинениях Терезы Мэй, ведь они фактически бездоказательны, по этой части логический трон Терезы Мэй сильно закачался", - подчеркивает обозреватель.
Он также добавил, что, несмотря на нелогичность, бездоказательность обстоятельств дела, Запад поступает ритуальным образом - встает на защиту Лондона.
"Германия, и Франция, и США тут же дружным собачьим ходом прибежали и стали тявкать совершенно тем же образом, копируя те обвинения, которые прозвучали со стороны Терезы Мэй - но это бездоказательно", - пояснил специалист.
По мнению обозревателя, отравление бывшего офицера ГРУ приурочено к президентским выборам в России и является хорошо срежиссированной акцией, рассчитанной на то, чтобы больше возбудить Европу и мир против России.
---