Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 марта 2018

Власти сирийского Африна пригрозили Анкаре масштабной партизанской войной после того, как утром 18 марта турецкие войска и протурецкие боевики захватили практически весь город в провинции Алеппо.

«Наши силы представлены на всей территории Африна. Эти силы будут обстреливать позиции турецких врагов и их наемников при любой возможности. Они станут для них постоянным кошмаром», — говорится в заявлении администрации курдов, которое цитирует Reuters.

Напомним, 20 января 2018 года Анкара объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» против соединений курдов в сирийском Африне.

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