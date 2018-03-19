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Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 марта 2018

10:11. 19 марта 2018 Просмотров - 1,513 Нет комментариев Опубликовал:

Курды пообещали Турции «партизанский кошмар» в Африне

Курды пообещали Турции «партизанский кошмар» в Африне | Русская весна

Власти сирийского Африна пригрозили Анкаре масштабной партизанской войной после того, как утром 18 марта турецкие войска и протурецкие боевики захватили практически весь город в провинции Алеппо.

«Наши силы представлены на всей территории Африна. Эти силы будут обстреливать позиции турецких врагов и их наемников при любой возможности. Они станут для них постоянным кошмаром», — говорится в заявлении администрации курдов, которое цитирует Reuters.

Напомним, 20 января 2018 года Анкара объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» против соединений курдов в сирийском Африне. 

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Масштабная операция российских военных в Восточной Гуте — репортаж РВ (ФОТО)

Масштабная операция российских военных в Восточной Гуте — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна

Российским военным удалось провести беспрецедентную спасательную операцию, которую не увидели превращенные американцами в руины Ракка и Мосул.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​

Благодаря достигнутым договоренностям и созданным условиям, десятки тысяч мирных жителей выходят через пункт пропуска «Хамурия» из охваченного войной пригорода Дамаска Восточная Гута.

Военнослужащие военной полиции Минобороны РФ и офицеры Центра примирения враждующих сторон обеспечивают выход и раздают беженцам гуманитарную помощь — продуктовые наборы, воду и предметы первой необходимости.

Военные врачи оказывают медпомощь людям, которые в ней нуждаются.

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Масштабная операция российских военных в Восточной Гуте — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Масштабная операция российских военных в Восточной Гуте — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Масштабная операция российских военных в Восточной Гуте — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Масштабная операция российских военных в Восточной Гуте — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Масштабная операция российских военных в Восточной Гуте — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Масштабная операция российских военных в Восточной Гуте — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Масштабная операция российских военных в Восточной Гуте — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Масштабная операция российских военных в Восточной Гуте — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Масштабная операция российских военных в Восточной Гуте — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

День мародера



После занятия турецкой армией Африна, он фактически был отдан протурецким боевикам на разграбление, чем "зеленая пехота" с удовольствием воспользовалась.








































Поросенок Петр едет из Африна в Манбидж стырив красный трактор.

Турецкие войска, как более дисциплинированные, день мародера в Африне проигнорировали, ограничившись сбором военных трофеев и ликвидацией курдской символики.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Асад едет в Гуту



Видео поездки Асада https://colonelcassad.livejournal.com/4059267.html в Гуту.  Забавно, но Асад ведет машину сам, а впереди нее не видно серьезного сопровождения.
Заезжали в Восточную Гуту в районе недавно отбитой Нашабии. Рискует.









 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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