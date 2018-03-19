Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 марта 2018
- 09:36 Курды пообещали Турции «партизанский кошмар» в Африне.
- 04:30 Масштабная операция российских военных в Восточной Гуте — репортаж РВ (ФОТО).
- 02:48 День мародера.
- 00:20 Асад едет в Гуту.
Курды пообещали Турции «партизанский кошмар» в Африне
Власти сирийского Африна пригрозили Анкаре масштабной партизанской войной после того, как утром 18 марта турецкие войска и протурецкие боевики захватили практически весь город в провинции Алеппо.
«Наши силы представлены на всей территории Африна. Эти силы будут обстреливать позиции турецких врагов и их наемников при любой возможности. Они станут для них постоянным кошмаром», — говорится в заявлении администрации курдов, которое цитирует Reuters.
Напомним, 20 января 2018 года Анкара объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» против соединений курдов в сирийском Африне.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Масштабная операция российских военных в Восточной Гуте — репортаж РВ (ФОТО)
Российским военным удалось провести беспрецедентную спасательную операцию, которую не увидели превращенные американцами в руины Ракка и Мосул.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Благодаря достигнутым договоренностям и созданным условиям, десятки тысяч мирных жителей выходят через пункт пропуска «Хамурия» из охваченного войной пригорода Дамаска Восточная Гута.
Военнослужащие военной полиции Минобороны РФ и офицеры Центра примирения враждующих сторон обеспечивают выход и раздают беженцам гуманитарную помощь — продуктовые наборы, воду и предметы первой необходимости.
Военные врачи оказывают медпомощь людям, которые в ней нуждаются.
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День мародера
После занятия турецкой армией Африна, он фактически был отдан протурецким боевикам на разграбление, чем "зеленая пехота" с удовольствием воспользовалась.
Поросенок Петр едет из Африна в Манбидж стырив красный трактор.
Турецкие войска, как более дисциплинированные, день мародера в Африне проигнорировали, ограничившись сбором военных трофеев и ликвидацией курдской символики.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Асад едет в Гуту
Видео поездки Асада https://colonelcassad.livejournal.com/4059267.html в Гуту. Забавно, но Асад ведет машину сам, а впереди нее не видно серьезного сопровождения.
Заезжали в Восточную Гуту в районе недавно отбитой Нашабии. Рискует.
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