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После инаугурации: Путин рассказал о кадровых изменениях

08:14. 19 марта 2018 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал:
После инаугурации: Путин рассказал о кадровых изменениях | Русская весна

Перестановки в российском правительстве пройдут после инаугурации, заявил президент Владимир Путин журналистам в своем избирательном штабе.

«Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Думаю, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации», — сказал глава государства.

Путин добавил, что с настоящего момента займется подбором кандидатуры премьер-министра.

«Что касается председателя правительства, правительства в целом я уже сказал, я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов», — добавил он.

«Все изменения будут объявлены после инаугурации», — подчеркнул Путин, добавив, что пока не планирует конституционных реформ.

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«Работа на благо России»

При этом президент выразил надежду, что его команда сохранится на ближайшие годы.

«Вот я сейчас на площади был (Манежной), и один из участников митинга мне крикнул: «Мы — ваша команда». И мне очень приятно было это услышать, я ему ответил: я член нашей общей команды. Я бы хотел, чтобы… мы эффективно работали на благо, на пользу и во имя России», — сказал он.

Перед Россией, по словам Путина, стоят сложные задачи, которые необходимо решать «не просто как обычно в текущем режиме».

«Нам нужно осуществить, я говорил об этом неслучайно в послании (Федеральному собранию — прим. ред.) прорыв, рывок, мы можем это сделать, у нас есть для этого все основания так считать и добиться такого результата», — сказал президент.

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Глава государства добавил, что перед страной стоят огромные вызовы.

«Мы должны эти вызовы преодолеть, должны решить задачи страны. И я очень рассчитываю, что мы вместе с вами будем продолжать эту работу», — отметил он.

Признание успехов

Ранее, выступая на Манежной площади в Москве на митинг-концерте, посвященном воссоединению Крыма с Россией, Путин выразил мнение, что его победа на выборах — признание сделанного за последние годы и оказание доверия.

«Вы — наша общая команда, я — член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал, — это наша большая общенациональная команда. Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, вижу в этом доверие и надежду, надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно», — сказал глава государства.

Восемнадцатого марта в России состоялись выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76% голосов. При этом он заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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