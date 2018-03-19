Павел Степанович Нахимов – Герой Синопской битвы

В декабре 1853 года французская пресса бурлила гневными статьями в адрес России, во многих заголовках тогдашних изданий сквозило словосочетание "du massacre de Sinope" - Синопская резня. Именно так зарубежная пресса именовала блестящую военно-морскую операцию, проведенную русским флотом на юге Черного моря против турок, в результате которой, перестала существовать целая османская эскадра, а турецкий командующий Осман-паша был пленен, русский же флот не потерял ни одного корабля в том бою. Спланировал, организовал и возглавил эту операцию блистательный русский флотоводец Павел Степанович Нахимов.

Будущий герой Синопского сражения и обороны Севастополя родился в Смоленской губернии в небогатой дворянской семье, и был седьмым из одиннадцати детей. Небольшие средства к существованию и обширность семейства с детства приучила Павла Степановича к аскетизму, умению довольствоваться малым, не роскошествовать и в тоже время, воспитали в нем ответственность и собранность. Поэтому морской кадетский корпус, в который юный Нахимов поступил учиться в 1815 году, он заканчивает с весьма высокими результатами в числе одних из первых. Молодого толкового гардемарина замечает начальство и по окончании корпуса он получает направление служить в гвардейский экипаж, но на удивление всех, молодой офицер просится перевестись в действующий флот.

Павлу Степановичу не хотелось почетной и безопасной службы в экипаже императорских судов, а мечтал он о деле, о настоящем военно-морском деле! Михаил Петрович Лазарев легендарный русский мореход, узнает о странном поступке молодого офицера отказавшегося от службы в Петербурге ради места на корабле в Архангельске, и переводит его в свой экипаж. Служа под началом адмирала Лазарева, Павел Степанович принял участие в трехлетнем кругосветном плаванье на корабле "Крейсер", в ходе которого получает колоссальный опыт как морехода, так и командира.

Уже будучи командиром батарей на линейном корабле "Азов" под началом все того же М.П.Лазарева в 1827 году Нахимов принимает участие в легендарном Наваринском сражении! В ходе 4-х часового боя русский линкор противостоял шести турецким фрегатам, три из которых удалось потопить, несмотря на сокрушительный огонь турецкой палубной и береговой артиллерии. В ходе того сражения лейтенант П.С.Нахимов показал себя бесстрашным офицером, способным в критический момент принимать решения и воодушевлять людей. Так в результате огня турецких пушек, горящий обломок корпуса корабля упал на пирамиду пороховых картузов около одного орудия. Матросы бросились бежать в рассыпную, но их остановил бесстрашный Павел Степанович, который сам бросился к картузам и принялся тушить огонь. Вместе с остановленными им матросами ему удалось погасить пламя и не дать разгореться пожару и вскоре батареи под командованием Нахимова вновь начали вести смертоносный для турецких кораблей огонь. В том сражении, помимо фрегатов, русские моряки сумели потопить флагман турецкого флота линкор Мухарем-бей, в том числе благодаря самоотверженным действиям морских артиллеристов под командованием Нахимова.

Одной из выдающихся черт Нахимова как командира современники выделяли его заботу о личном составе! В своих служебных записках к младшим командирам, он указывал о необходимости уважительного и гуманного отношения к матросам, и сам всегда вникал во все трудности нижних чинов. Уже будучи старшим офицером, капитан первого ранга Нахимов, в отличии от многих своих коллег не имел никакой собственности, все средства которые он получал на службе он отдавал на вспомоществование младшим командирам, старым матросам, и семьям нижних чинов. потерявших кормильца.

К 1853 году Нахимов уже вице-адмирал и командует черноморской эскадрой. В начале ноября от военного министра Меньшикова он получает приказ выдвинуться к побережью Анатолии, где по данным разведки турки концентрируют силы для высадки десанта в Поти и Сухуми. В середине месяца, в Синопской бухте отряд Нахимова обнаруживает турецкую эскадру и дождавшись подкрепления, в виде эскадры контр-адмирала Ф.М.Новоссильского, построив свои силы в две колонны 18 ноября вод огнем береговых батарей входит в бухту. Находясь на борту флагмана черноморского флота линкора «Императрица Мария» П.С.Нахимов лично руководит боем, находясь в авангарде отряда. Преодолев заградительный огонь, русские корабли выстроились в боевые порядки и началось то, что спустя несколько недель французские репортеры назовут громким именем "du massacre de Sinope". Спустя несколько часов боя турецкая эскадра перестала существовать (бежать удалось лишь одному пароходу, лишь потому, что русские парусные корабли не смогли его догнать). Под ураганным артиллерийским огнем турецкие корабли один за другим выбрасывались на берег. Некоторые из них были охвачены пламенем, которое вскоре перекинулось на прибрежные постройки и начался пожар, в результате которого пострадала существенная часть города Синоп.

Именно это и "возмутило" французских и английских журналистов, которые прибыли на место события несколько дней спустя. А вот Британское и французское правительство возмутило или скорее испугало другое, а именно то, что если немедленно не вмешаться, Россия может стать единственной владычицей на Черном море и установить контроль над Босфором! А этого терпеть никак нельзя! И вскоре Великобритания и Франция объявляет России войну, а в 1854 году в Крым под прикрытием британского и французского флота пребывает десант. Началась Крымская война, в ходе которой Павлу Степановичу суждено будет, проявит себя не только опытным "морским волком" но и бесстрашным сухопутным командиром. Ибо именно он возглавит оборону Севастополя после гибели первого командира осажденного города адмирала В.А.Корнилова с 18 октября 1854 года. Приняв командование Севастопольским гарнизоном, Павел Степанович установил порядок - ежедневно лично объезжать передовые позиции. Он это делал не столько для наблюдения за врагом, сколько для демонстрации личному составу, что их командир рядом, что он не отсиживается за их спинами, и подвергает свою жизнь такой же опасности как и они, чем в кратчайшие сроки завоевывает непререкаемый авторитет у офицеров и рядового состава.

Однако, в конце концов это и привело Павла Степановича к гибели. Двенадцатого июня осматривая третий бастион на Малаховом кургане Павел Степанович Нахимов был тяжело ранен в голову французской пулей, и не приходя в сознание умер спустя два дня. Проститься с бесстрашным адмиралом пришли тысячи солдат, матросов и жителей Севастополя для которых он стал больше чем командиром – символом сопротивления.

Адмирал Нахимов своим бесстрашием и героизмом навсегда вписал себя в блистательную воинскую историю России, недаром в честь этого великого командира в 1944 году был учрежден орден Нахимова и по сей день действуют Нахимовские училища, готовящие морских кадетов, будущую элиту русского военно-морского флота!