Пальмовое молоко вместо натурального

Мощный поток ядовитого фальсификата станет еще сильнее? В России началась самая масштабная проверка молочной отрасли, которая проводится силами Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Роскачества. Поводом для проверки стало то, что на рынке запредельно высокий уровень фальсификата. А скоро его может стать еще больше…

Треть «молочки» — это фальсификат

Поручение о проверке молочной отрасли 16 марта дал вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович, оно адресовано двум федеральным ведомствам (Россельхознадзору и Роспотребнадзору) и агентству «Роскачество». Они уже начали контрольные закупки самых продуктов — молока, творога и сливочного масла — в розничных магазинах по всей стране.

Взятые пробы будут исследованы в лабораториях, а результаты должны быть представлены не позднее 26 марта. Курирует проведение проверки министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов.

Деловая пресса уже начала обсуждать версию, будто совместная проверка — это повод для грядущего объединения Роспотребнадзора и Россельхознадзора. То, что ряд надзорных ведомств в России (это позволило бы сократить количество чиновников, а вместе с тем бюджетные расходы и число проверок бизнеса) могут быть слиты воедино, обсуждается еще с лета 2015 года.

Тогда, напомним, президент Владимир Путин дал поручение правительству разработать предложения по оптимизации структуры и сокращению числа контрольных и надзорных органов. В поддержку идеи объединения выступили Общественная палата России, «Открытое правительство» и множество общественных организаций.

Они указывали, что, скажем, в США для контроля за лекарствами и продуктами «от поля до прилавка» существует единое ведомство-мегарегулятор — Food and Drug Administration (FDA).

Однако от идеи объединения надзорных ведомств, как видимо, отказались. Хотя к ней всегда могут вернуться, чтобы решить одну из актуальных задач — борьбу с фальсификатом на продуктовом рынке.

«Молочка» в этом отношении наиболее показательна. Как уже рассказывала «Свободная пресса», треть молочных продуктов на российских прилавках — это фальсификат: то есть реальный состав кардинально отличается от того, что указано на упаковке. По некоторым регионам и товарным позициям (творог, сыры, десерты) доля фальсификаций доходит до 60%.

«Пальмовые» олигархи засели в Белом доме

По оценка Аркадия Дворковича, сегодня в России — огромный дефицит молока: страна не может обеспечить собственным производством примерно четверть от объема потребления (31 из 40 миллионов тонн в год). Недостающие объемы молока Россия в основном завозит из Белоруссии, к продукции которой у Россельхознадзора тоже регулярно возникали претензии.

«Роскачество» также регулярно сообщает о выявлении фальсификата молочной продукции — сыра, творога, сгущенного молока, сливочного масла… Два месяца назад «Роскачество» проверило один из самых популярных продуктов на столе российских семей — кефир.

Эксперты оценили 36 торговых марок, из которых забраковали продукцию 19 производителей. В кефире нескольких производителей была обнаружена даже кишечная палочка, которая при длительном хранении в холодильнике может размножаться и приводить к серьезным последствиям для здоровья человека.

В кефире обнаружены антибиотики-тетрациклины (пусть и в сверхмалых количествах): это говорит о том, что молоко брали у больных коров.

В кефире оказалась занижена массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Так бывает, если для производства кефира использовалось некачественное молоко либо его просто разбавляли (в нашем случае — крахмалом, который «Роскачество» и обнаружило в продукте). Также в кефире «Роскачество» нашло фитостерины — значит, при его производстве молоко подменяли на растительные жиры (пресловутое пальмовое масло).

Все выявленные факты «Роскачество» передало в прокуратуру. Наказаны ли нарушители, неизвестно. Да и бороться с проблемой нужно более системно, нежели накладывая штрафы на отдельные фирмы.

Предложений была уже масса. Например, министр сельского хозяйства Александр Ткачев предлагал ввести акциз на пальмовое масло, а зампред думского Комитета по аграрным рынкам Алексей Лавриненко — разнести в магазинах продажу молочных и молокосодержащих (с пальмовым маслом) продуктов. Однако ни одно из этих предложений не нашло поддержки. Такое впечатление, что в России действует некое «пальмовое» лобби.

Профессор Еделев: фальсификата из Европы пойдет в Россию

Каким же образом правительство может бороться с засильем «растительного» фальсификата на продовольственном рынке? Об этом «Свободная пресса» поговорила с нашим постоянным экспертом, профессором Дмитрием Еделевым, одним из руководителей Центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ.

«СП»: — Дмитрий Аркадьевич, последнее время много говорят о дефиците молока в России. А насколько он, по вашим оценкам, выражен?

— Давайте мы осознаем одну простую истину: в России мало молока. Мы долго можем рассказывать о развитии сельского хозяйства о наших успехах, но одним из важнейших показателей развития сельского хозяйства является производство молока, как важнейшего продукта питания.

К сожалению, из-за дефицита молока в России его потребление населением падает. Минимально рекомендованной медицинской нормой является потребление 325 литров молока на человека в год. А реальное потребление — немного более 250 литров. Особенно сильно этот недостаток сказывается на здоровье беременных женщин и детей.

Недостаток родного молока мы компенсируем белорусским молоком. Только по факту оно может оказаться и не белорусским, а низкокачественным сухим молоком из Латинской Америки. Ведь в топ-5 поставщиков молока входят: Белоруссия, Турция, Новая Зеландия, Аргентина и Уругвай.

«СП»: — Молока не хватает, вот его и подменяют растительным сырьем?

— Да, в условиях сложившегося дефицита молока мы наблюдаем устойчивый рост экспорта в страну растительного сырья, использующегося для производства заменителей молока. Заменители молока — пищевые продукты, которые предназначены для замены натурального молока и напоминают молоко по виду и вкусу. Составляющие этих продуктов, как правило, являются растительными белками и жирами.

Эти продукты не содержит молочного глютена и кальция, и реже вызывают аллергические реакции. Но только если это хорошие заменители, из хорошего сырья.

«СП»: — А таких много?

— Да, заменителей молока в мире существует много: соевое, рисовое, гороховое, рыбное, миндальное, конопляное, зерновое, овсяное, кокосовое, арахисовое, сок молочного дерева и другие. Но недобросовестные производители в нашей стране предпочитают заменитель молока из пальмового жира.

И можно было бы закрыть глаза на использование пальмового жира, если бы он был качественным. Но наши нечестные производители, в погоне за сверхприбылью, при попустительстве контролирующих органов, используют некачественный пальмовый жир в производстве заменителей молока.

Некачественные пальмовые жиры содержат канцерогенные и генотоксические вещества. То есть на их основе производятся некачественные и опасные для жизни и здоровья фальсифицированные продукты питания. А что мы имеем в итоге: рак молодеет, дети рождаются больными, продолжительность жизни самая низкая в Европе.

«СП»: — Но ведь и независимые эксперты, и даже депутаты Госдумы и отдельные сенаторы пытались поставить заслон для пальмового масла. Почему не удалось, как полагаете?

— К сожалению, все эти попытки натыкаются на стену коррумпированных чиновников. Давайте сравним российские реалии с тем, что происходит в Европе.

В Евросоюзе с понедельника, 19 марта, начинается новая эра — эра качественных продуктов, даже содержащих жиры, в том числе и изготовленные из пальмового масла. Вступают в силы новые требования к таким продуктам, установленные постановлением Европейской комиссии 2018/290 от 26 февраля.

И ранее качество используемых европейцами жиров в производстве продуктов питания, по отдельным показателям, существенно превосходило российские требования, делая невозможным экспорт российских продуктов.

А постановление Еврокомиссии еще существеннее повысило требования к качеству жиров. Вот и вопрос: как вы думаете, куда из стран Европы, заботящихся о здоровье своих граждан, хлынет поток низкокачественных жиров?