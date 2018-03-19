Главная » Мировоззрение, Политика

Оппозиция – это альтернативные патриоты, но не альтернативный биологический вид

00:06. 19 марта 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Первым делом любого национального правительства – является защита территориальной целостности страны.

Поддержка сепаратизма на окраинах страны – делает человека врагом страны и нации, кем бы он ни был, и что бы ни говорил по другим вопросам.

Потому что нужно решить сперва, до любых вопросов – вопрос с выживанием людей. А выживание требует места.

Народов много – место, по большому счёту, одно (планета маленькая, и на ¾ океан). Каждый хотел бы оттяпать его у нас и использовать для себя.

Если политик встал на преступный путь разбазаривания жизненного пространства своего народа – говорить с ним больше не о чем. Горбачёв, как политик, кончился, когда не сумел ответить на прибалтийский и закавказский сепаратизм.

Неважно, какими принципами он внутренне руководствовался, и насколько они были теоретически-благородны (дать людям самим выбрать, не проливать крови, ценить демократию и т.п.).


Как политик и правитель он кончился – предав армию, сражавшуюся за территориальную целостность доверенной ему державы. Дальше была уже только его политическая агония, перетекающая во власовщину прислуживания оккупантам, определившую позор ельцинизма…

Очевидная вещь: раздача территорий всегда:

1. Происходит под аплодисменты всего мира, хищники и халявщики чуют поживу, большую жратву.
2. Всё отпущенное моментально растаскивается новыми самозванцами- «хозяевами».
3. Вставший на путь разбазаривания земель – в итоге теряет всё.
4. Это ведёт к исторической смерти народа, превращающегося в навоз для произрастания других наций.
5. Это ведёт и к личной смерти конкретных представителей народа-безумца, которых изводят в целях экономии и растаскивают на органы.

Никто и никогда не ценит "благородства" глупого народа – отдавшего свою землю в чужую пользу. Наоборот, получатель делает всё, чтобы добить "благородного дарителя", потому что очень боится, что со временем даритель передумает…

+++

Первичен "суверенитет личности": человек рождается для себя, чтобы жить, а не чтобы стать пищей для чужой жизни.

Человек полноту своего «суверенитета личности» уступает в две стороны: государству и совести.

Государству – вынужденно.
Совести – добровольно.

Тем, кто хочет отыскать во власти полноту доброты и благочестия – советую поискать её в монастырях и дальних пу́стынях. В монашестве, уединении, отшельничестве и молчальничестве.

А во власти искать полноту доброты и благочестия незачем: её там нет, никогда не было, и никогда не будет.

Дело в том, что полнота добра ВСЕГДА обходится без власти. Вот, к примеру, со старыми добрыми друзьями собрался я на шашлыки. Есть ли у нас власть? Нет. Она нам не нужна. Нам не нужен полицай, и если поставить возле нас на лужайке часового – он будет нас «напрягать». Нам не нужно и выбирать главного из своей среды – разве что в шутку, ради игры, тамаду…

Где полнота добра – там все равны и нет насилия.

Там и власти нет. Власть – отражает вторжение зла в жизнь. Если зло не вторгается – то его отражающее зеркало пусто. Мы с друзьями веселимся, шутим, дурачимся, у нас на пикнике все равны и всё общее. И никто никого ни к чему не принуждает: наша близость позволяет нам понимать друг друга с полуслова.

Человеку доброму не нужны ни власть, ни закон: он по доброте не сделает злого, а добра – сделает много сверх требований закона, которые, в сущности, минимальны (в учебниках пишут – «закон есть минимум добра»).

Если же вторгается в жизнь зло – то нам нужна власть. Она нужна нам как ружьё. Где нормальный человек хранит ружьё? В хорошо запертом и к стене привинченном сейфе! Ружьё – не игрушка для детей, не повод для шуток или игрищ. Умные люди ружьём не балуются, и вообще не достают его никогда – без крайней на то необходимости.

+++

Нам нужна власть только в одном случае: когда внешняя злая сила угрожает нам бедой, порабощением, ограблением и убийством. Власть функциональна: она создана отражать угрозы. Из-за узкой функциональности её минусы часто становятся плюсами, недостатки – достоинствами её, как специфического инструмента.

Если сторожевой пёс злобен – это хорошо. Лучший сторожевой пёс – хрипит от злобы на цепи при малейшем подозрительном шорохе.

А вот добрый и ласковый, игривый сторожевой пёс – это плохо. Он погубит семью, которая ему доверилась. Он от вора и поджигателя примет колбасу, игрушку, ласковую трёпку…

Сталин – хороший сторож, Брежнев – так себе, а Горбачёв – вообще никудышный.

Но не исключаю, что в компании выпивох самым занудным оказался бы именно Сталин, а самой душкой – Горби. Он, как приятель, как собутыльник – может быть, очень даже хорош, и вообще запомнился человеком деликатным[1].

А Сталин – груб и друзей расстреливал. Но, выбирая сторожа, умный человек всегда выберет Сталина, и никогда – симпатичных раззяв Михаила Горбачёва или Николая Романова.

+++

Что такое государство?

Объясню кратко: мы объединились в народ не просто так. Мы объединились для противостояния другим объединениям, которые хотят нас сожрать. И только после того, как поняли наглядно – в одиночку чужой коллективной воле противостоять невозможно.

Славяне – люди свободолюбивые, и государства у них возникают ЗНАЧИТЕЛЬНО позже, чем у народов романо-германских! И только когда стало совсем уж ясно, что романо-германские, равно как и азиатские – жить нам спокойно, по нашей воле, не дадут…

Власть (Путин) нужна нам не для того, чтобы на неё любоваться; она нам нужна, чтобы нас не сожрали.

Когда мы выезжаем на пикник – нам в наших рядах никакой Путин не нужен: сами разберёмся в своём кругу. Но когда нас хотят расчленить (и уже расчленили), когда нам грозят войной (и уже начали воевать) – нам нужно единоначалие отпора.

Территориальная целостность государства – всего лишь усреднённо-увеличенный запрет на членовредительство. Человек, дающий согласие на отторжение от России Крыма – подобен человеку, дающему добровольно согласие отрезать себе кисть руки или стопу ноги.

Да хоть бы и пальца! Кто, кроме сумасшедшего, может добровольно согласится палец себе отрезать? И кто, кроме подонка, будет такое требовать от другого человека?!

Мораль государственничества проста:

- Это – наше. Наше – не тронь. Тронешь – убьем.

К сожалению, эта «банальность психического здоровья» у нас в стране во многом утрачена. Человек, болтающий об отторжении той или иной части России – не ощущает себя под угрозой. Совершая расстрельное (у нормальных наций) преступление – он иногда искренне считает себя не предателем, а «оппозицией».

Забывая, что оппозиция – это альтернативные патриоты, но не альтернативный биологический вид!

Существование в политике оппозиции вовсе не исключает расстрельных статей, и поступков, за которые должны немедленно расстреливать: иначе и Чикатило объявил бы себя «оппозицией», а свои поступки – «своим особым мнением», на которое «человек имеет право в демократическом обществе».

Есть оппозиция – как легальная альтернатива. Параллельно ей есть преступления, за которые сажают, и не нужно их смешивать, как в РФ.

+++

Власть – инструмент, который обеспечивает выживание. Качество жизни – второй вопрос после банального выживания. Мертвецам любое качество жизни безразлично. Потому и нет никакого парадокса в том, что подчинение сильному государству – это служение личному суверенитету, самому себе.

Если ты хочешь, чтобы ты (не кто-то, а именно ты и дети твои) был – значит, изволь сделать так, чтобы тебя не ИЗВЕЛИ В "ЭТНИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ".

Если ты к тому же не хочешь быть рабом – изволь сделать так, чтобы тебя не смогли поработить.

Болтать о том, что ты хочешь быть живым или свободным – мало. Ни англосакс, ни немец, ни француз, ни араб, ни иудей – этой болтовни слушать не станут. Что они могут с тобой сделать – то они с тобой и сделают.

Езжайте в Донецк или Тирасполь, спросите там – что делают с русскими городами, которые в силу предательства оказались по ту сторону границ державы Российской! И примерьте эту судьбу на свой городок.

И заканчивайте дерьмократическую болтовню: À la guerre comme à la guerre.

[1] О мягком характере Николая II посол Франции Морис Палеолог сказал: «У Николая II нет ни одного порока, но у него наихудший для самодержавного монарха недостаток: отсутствие личности».

Английский посол писал, что Николай II был порядочным, интеллигентным и образованным человеком, отличался деликатностью и был совестлив, а в обращении прост и доступен.

ИТОГ: профуканная величайшая из империй и гибель десятков миллионов подданных…



В.Л. Авагян


***



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: авагян, власть, Горбачёв, народ, общество, оппозиция, патриот, политика, сталин
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Выборы в КС оппозиции — это полезно и нужно!
... патриотов, они полезны для системной оппозиции. Вот только самой, несистемной оппозиции эти ... протокол» – самого эффективного проекта альтернативного подсчета голосов в России. Один..., который мог быть стать альтернативной властью, временным правительством и...
Видеоблог №75
...года, и мы с этой альтернативной экономической программой хотим прийти... мы будем  в оппозиции к этому либеральному курсу. Я очень...к тому, что количество патриотов, и не просто людей...Россию, а количество понимающих патриотов, понимающих суть проблем, связанных...
КСО – это «клоунский совет оппозиции»
... активно стараются не допустить создания альтернативной силы, которая сможет сделать мир... категорически отличается от лидеров этой самой протестной оппозиции. Мы видели, что ...четко отделить патриотов от иностранных агентов. И на основе этого понимания ...
Сталинские репрессии 30-х годов. А вы уверены, что они сталинские?
...выборы, причём реально альтернативные. Учитывая советскую практику, это звучит довольно необычно,... репрессированных лидеров антисталинской оппозиции. По характеру этих материалов, по обилию...Вывод N3. А зачем это нужно патриотам России? Да просто другой...
События дня. Взгляд патриота — 26.07.2012
... полностьюМой комментарий. Общак оппозиции лучше держать в надежном...важного регионального игрока в альтернативный Западу блок может стать...И данное заявление это не просто слова, это выброшенный флаг,... "События дня. Взгляд патриота" вконтакте http://vk.com...
Что такое "патриотизм" (отрывок из записки ПАЦ АУ )
...которую Джонсон усматривает в действиях оппозиции, ведшей кампанию против двора,...патриотизма: Сначала он характеризует патриота как «патриот тот, чьё публичное ...начнут проводить концепцию, альтернативно-объемлющую библейской, то эта концепция (КОБ) станет...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>