НЕФАКТ. Выпуск №98

Благодаря Станиславу Говорухину, снявшему один из лучших советских детективов «Место встречи изменить нельзя», «Чёрная кошка» – пожалуй, самое известное преступное объединение в СССР. Три года своими дерзкими налетами эта банда не давала покоя москвичам. Правда ли, что наиболее известная группировка Советского Союза состояла из отличников производства и стахановцев? И могло ли дело «Чёрной кошки» сыграть решающую роль в противостоянии Хрущёва и Берии? Ответы на эти и другие вопросы нашёл Арарат Кещян.







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Источник: www.youtube.com