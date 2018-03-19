Красота или сексуальность?
Алексей Орлов и Михаил Ять
В современном мире идёт хорошо спланированное замещение хорошими словами плохих действий и поступков с целью внести ложь и кривду в умы и сердца людей.
В этой передаче мы решили провести подробный разбор, таких слов как: пошлость, порнография, эротика, сексуальность и красота, чтобы понять, что эти слова означают – одно и то же или в смыслах этих слов есть какая-то разница?
Надеемся, что данная беседа поможет людям научиться распознавать такое манипулирование и жить осознанно.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com