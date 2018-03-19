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Красота или сексуальность?

15:47. 19 марта 2018 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Орлов и Михаил Ять

В современном мире идёт хорошо спланированное замещение хорошими словами плохих действий и поступков с целью внести ложь и кривду в умы и сердца людей.

В этой передаче мы решили провести подробный разбор, таких слов как: пошлость, порнография, эротика, сексуальность и красота, чтобы понять, что эти слова означают – одно и то же или в смыслах этих слов есть какая-то разница?
Надеемся, что данная беседа поможет людям научиться распознавать такое манипулирование и жить осознанно.

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Источник: www.youtube.com

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