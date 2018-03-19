Красота или сексуальность?

Алексей Орлов и Михаил Ять



В современном мире идёт хорошо спланированное замещение хорошими словами плохих действий и поступков с целью внести ложь и кривду в умы и сердца людей.



В этой передаче мы решили провести подробный разбор, таких слов как: пошлость, порнография, эротика, сексуальность и красота, чтобы понять, что эти слова означают – одно и то же или в смыслах этих слов есть какая-то разница?

Надеемся, что данная беседа поможет людям научиться распознавать такое манипулирование и жить осознанно.



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Источник: www.youtube.com