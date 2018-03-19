Каддафи идет в президенты
23:45. 19 марта 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Спустя 7 лет после свержения и убийства полковника Каддафи в ходе интервенции НАТО, его сын Сейф-аль-Ислам объявил, что идет в президенты Ливии. Освобожден он был еще в прошлом году https://colonelcassad.livejournal.com/3473928.html, после чего он объявил, что вернется к политической деятельности в Ливии. После его освобождения, в Европе спохватились и потребовали срочно его арестовать https://colonelcassad.livejournal.com/3481935.html, но поезд уже ушел.
С учетом того, что сын Каддафи достаточно тесно общается с окружением Хафтара, который контролирует большую часть развалин Ливии и получает подпитку оружием из России, нельзя исключать реализации комбинаций (в том числе с подачи России), когда сын Каддафи может возглавить эту несчастную страну, хотя конечно даже в этом случае, реальная власть останется у Хафтара, который продолжает вражду с Сараджем и прозападным правительством в Триполи. Если же Сейф не договорится с Хафтаром, то одной поддержки со стороны Зинтана и каддафистов будет слишком мало, чтобы выступить в роли общенационального лидера.
Ливия после 7 лет свободы и демократии.
Источник: colonelcassad.livejournal.com