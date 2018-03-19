Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Политика, События Настоящего

История одного провала США

10:42. 19 марта 2018 Просмотров - 583 Один комментарий Опубликовал:

Североатлантический альянс расширяет свое военное присутствие в Арктике. Российские подлодки стали чаще наблюдать американские субмарины в северных широтах, а бравые морпехи США вовсю тренируются в Норвегии противостоять русским в условиях зимы.

Морской корпус США не сражался в холодном климате со времен Корейской войны почти 70 лет назад. На холоде американским военным все дается с трудом. Командование ВС США заявляет, что боевые действия в таком климате приведут в большим потерям, чем аналогичные операции в жарких пустынях Ближнего Востока.

Генсек НАТО при этом уверен, что альянс может мирно сосуществовать вместе с Россией в арктических районах планеты. Хотя здесь он все же лукавит. Еще в 60-е годы на территории Гренландии американцы построили военную базу, ставшую стартовой площадкой амбициозного проекта "Ледяной червь".

 

Метки: армия сша
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Лидеры майдана ездили в посольство США как на работу»
... не было, кроме одного - желания США назначить на пост премьер...имеющего прецедентов события в современной истории Украины. Возникают вопросы: ...и пенсиям, то полный провал в экономике можно объяснить...Молдовы... Тот, кто знает историю, прекрасно понимает, что я...
Бунт Теней Исполненного или краткая история «ветхозаветствующего» прозелетизма. Часть III-IV. Как «избранные» разрушили Хазарию и Польшу
...в VI в. после провала «маздакитской революции» в ...абсолютно антихристианскую схему внук одного раввина лукаво закамуфлировал под... Марк Рафаэль, редактор журнала Истории Американских евреев, Американо-Еврейского ... что в среднем в США рабов держали меньше 10...
О превращении США в жертву «природных катастроф (окончание)
... о повторном раскрытии ещё одного, Балтиморского провала грунта (шт. Мэриленд),... расследований propublica.org изучили историю вопроса, правительственные отчёты и...бывшим биологом Министерства сельского хозяйства США Френсисом Мэнгельсом (Francis Mangels...
ЛИТОВСКАЯ ЗОЛОТАЯ ОРДА часть 2
... остальных ветвях мировой истории. Например:Англия – 1290-1655 (провал 365 лет)!Бразилия...) и САМЫЙ КРАСИВЫЙ провал 1174-1840 (666 лет).СШАпровал 1664-1703 (49... естественным образом поступает в распоряжение одного из кредиторов: крупного помещика из...
Великая Отечественная Война. Часть 2
...1926 г., после очевидного провала троцкистко-зиновьевского блока и...рождественском номере 1930 г. одной из влиятельных германских газет ... капиталы находились в США. Позицию США в предстоящей войне ...авторы советской 12-томной «Истории Второй Мировой войны», «до...
Комментарий ответа Истархова Ключнику
... организовал Истархов? – Ни одной. И ни одной не организует – потому что... потому что была исключена возможность провала». То есть, заговорщики-троцкисты убирали... своей антисталинской книге «Тайная история сталинских преступлений» (США, 1953 г.) отметил: «...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>