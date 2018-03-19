История одного провала США

Североатлантический альянс расширяет свое военное присутствие в Арктике. Российские подлодки стали чаще наблюдать американские субмарины в северных широтах, а бравые морпехи США вовсю тренируются в Норвегии противостоять русским в условиях зимы.

Морской корпус США не сражался в холодном климате со времен Корейской войны почти 70 лет назад. На холоде американским военным все дается с трудом. Командование ВС США заявляет, что боевые действия в таком климате приведут в большим потерям, чем аналогичные операции в жарких пустынях Ближнего Востока.

Генсек НАТО при этом уверен, что альянс может мирно сосуществовать вместе с Россией в арктических районах планеты. Хотя здесь он все же лукавит. Еще в 60-е годы на территории Гренландии американцы построили военную базу, ставшую стартовой площадкой амбициозного проекта "Ледяной червь".