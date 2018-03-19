Индийцам все-таки “нрайица” российский Су-57

Очередная интрига в отношении проекта FGFA. ВВС Индии в очередной раз демонстрируют свою незаинтересованность в данном проекте.

Некий тип заявил, что эта программа испытывает большие трудности, при этом сама платформа обладает худшими характеристиками малозаметности по сравнению с американскими F-35 и F-22 (интересно, кто им об этом сообщил-?). При этом планом по закупке американских самолетов нет.

При этом делается оговорка, что продолжение программы FGFA будет безусловно политическим решением, но сами ВВС в этом смысла не видят.

Интересно, что еще одним доводом является чрезмерная стоимость программы. Занятно, что по состоянию на середину 2017 года ВВС Индии уже потратили на эту программу 240 млн долл.

Видимо, вся эта возня является ярки отражением той борьбы внутри ВВС за скудные средства на новые закупки. В условиях борьбы даже не двух, а уже нескольких фракций, программы закупок ВВС все больше напоминают игру с нулевой суммой, когда победа одного игрока означает поражение другого.

Когда ВВС явно тяготеет к дополнительным закупкам истребителя Rafale, за которыми стоит довольно мощное лобби частного бизнеса в лице группы Reliance Group, но против этого выступает ряд лиц как в министерстве обороны, так и ВВС, а также государственная компания Hindustan Aeronautics Ltd. Да и собственно выпады против FGFA вовсе не противоречат гипотезе о том, что Индия просто перейдет к прямым закупкам Су-57.

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https://zen.yandex.ru/media/navynews/indiicam-vsetaki-nraica-rossiiskii-su57-5aad0822830905812d3fb77c