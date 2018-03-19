Главная » Вооруженные силы, Мировоззрение, Новые технологии, Политика, Экономика

Индийцам все-таки “нрайица” российский Су-57

16:04. 19 марта 2018 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:

Очередная интрига в отношении проекта FGFA. ВВС Индии в очередной раз демонстрируют свою незаинтересованность в данном проекте.

 

 

Некий тип заявил, что эта программа испытывает большие трудности, при этом сама платформа обладает худшими характеристиками малозаметности по сравнению с американскими F-35 и F-22 (интересно, кто им об этом сообщил-?). При этом планом по закупке американских самолетов нет.

 

 

При этом делается оговорка, что продолжение программы FGFA будет безусловно политическим решением, но сами ВВС в этом смысла не видят.

Интересно, что еще одним доводом является чрезмерная стоимость программы. Занятно, что по состоянию на середину 2017 года ВВС Индии уже потратили на эту программу 240 млн долл.

Видимо, вся эта возня является ярки отражением той борьбы внутри ВВС за скудные средства на новые закупки. В условиях борьбы даже не двух, а уже нескольких фракций, программы закупок ВВС все больше напоминают игру с нулевой суммой, когда победа одного игрока означает поражение другого.

 

 

Когда ВВС явно тяготеет к дополнительным закупкам истребителя Rafale, за которыми стоит довольно мощное лобби частного бизнеса в лице группы Reliance Group, но против этого выступает ряд лиц как в министерстве обороны, так и ВВС, а также государственная компания Hindustan Aeronautics Ltd. Да и собственно выпады против FGFA вовсе не противоречат гипотезе о том, что Индия просто перейдет к прямым закупкам Су-57.

 

---

https://zen.yandex.ru/media/navynews/indiicam-vsetaki-nraica-rossiiskii-su57-5aad0822830905812d3fb77c

Метки: FGFA, закупка, индия, Су-57
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как уакнется, так и откликнется
...происходящего. Одна из последних новостей такого рода – решение о создании ...суперсамолет. На российском горбу Антоновцев все-таки хочется похвалить. В безденежное постсоветское...же самолет был предложен антоновцами индийцам. Те взяли паузу на размышление...
Князи грязи. Почему нельзя трогать индийских неприкасаемых
...вещи. Именно согласно законам Ману все индийцы разделены на четыре сословия — ...между прочим, об опасности заразы индийцы были осведомлены еще тогда, когда...деле сочувствовал им тогда".Все такие разные и все такие неприкасаемыеЧандалыСамые колоритные и самые...
Арийские традиции
... был общим предком русских, индийцев, пакистанцев, афганцев и иранцев...этносов русских, иранцев и индийцев. Можно считать доказанным, ...славяне, германцы, иранцы (персы), индийцы, тюрки и др. Меня ...ли оно было главным. Все-таки это было грозное оружие -...
Точные копии алфавитов славянских языков
...Америке и путали индейцев с индийцами не зря. Но тут...1619) сообщают нам, что восточные индийцы, китайцы, японцы и т. ...истории Португалии, говорит, что индийцы не используют ни бумаги, ни... исследования показывают, что они все-таки относятся к другой ветви, ...
Андрей Степаненко: ИСТОРИИ БОЛЬШЕ НЕТ
... Ashmawy, сохранившийся и поныне. И все-таки, на этом история Александрийского маяка... «Истории трех кельнских волхвов» «Далее индийцы, рожденные в царстве пресвитера Иоанна..., где почили три волхва». КОММЕНТАРИЙ. Индийцы пресвитера Иоанна это эфиопы-христиане...
Михаил Задорнов. Корень Ра
... корня после гласных)», что, мол, все такие слова – заимствованные в русский язык... китайцев или индийцев, вся звуковысотность их музыкального строя точно так же ограничивается... упомянутая Вами привычка для русского, индийца или китайца. Чтобы там умные...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>