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Гайдаровцы во власти препятствуют развитию страны

17:14. 19 марта 2018 Просмотров - 203 2 коммент. Опубликовал:

Существующая экономическая политика, проводимая правительством, пока что способствует выводу капиталов за рубеж

Основанная во многом на добыче энергоресурсов, такая политика не позволяет вкладываться в развитие страны, наоборот, адепты теории Гайдара во власти считают, что Россия должна быть лишь на вторых ролях, смириться с ролью сырьевого придатка Запада. О рецептах выхода из кризиса с НаканунеТВ поделился сопредседатель Московского экономического форума, соавтор стратегии экономического развития от Торгово-промышленной палаты, лидер “Партии Дела” Константин Бабкин.

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Накануне.RU

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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2 коммент.»

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    Oblichitel 19 марта 2018 в 17:32 Ссылка Пометить
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    Либералы так просто сдаваться не будут – хватит ли у Вовки смелости заручиться поддержкой народа по настоящему, чтобы изменить экономический и политический курс страны,учитывая голос народа в 76% за него или съедет на то, что эти голоса были отданы за “рывки” во имя процветания олигархического капитализма в РФии…???

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    Valeriy Bondarik 19 марта 2018 в 18:40 Ссылка Пометить
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    “` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`

    Вы уж Извините,за ВОЗМОЖНУЮ чрезмерность Правдивости,
    и Откровенности касаемой нынешних Реалий в России,НО,
    что Есть-то-Имеет-место–БЫТЬ… ИТАК :
    ““““““““““““““““““`
    ОНИ,нынешние(те-же ВЧЕРАШНИЕ…),кто во власти(“МАСТИ”)
    в России ЭТО – ПАРАЗИТЫ ельцинисты-гайдаровцы(и-иже-С-ними…)
    [особенно Т.Н."ду@а" с её "царьком"-АЙ`фончиком-ДИМОНчиком]-
    вот ОНИ-то и есть – ВНУТРЕННИЕ политическо-экономические
    ВРАГИ-ДИВЕРСАНТЫ – РАЗРУШИТЕЛИ-УНИЧТОЖИТЕЛИ(=ГРАБИТЕЛИ)России!
    * Покуда ЭТОТ “ГНОЙ” – рулит страной,в стране БУДУТ проблемы И -
    ПЛАЧ-и-”ВОЙ”…БУДУТ “висеть” над страной!ИХ – ДОЛОЙ!ДОЛОЙ!ДОЛОЙ!
    ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
    ~~~ Печальные РЕАЛИИ! ~~~

    _ОТКРОЮ – страшный “СЕКРЕТ” для Вас!
    ,,спокОЙствие-и-стабильность,, ПОКУПАЮТ,ся,
    ЦЕН`ОЙ полнОЙ – ДЕБИЛизации масс!
    Благодаря че[это]му и “рулит” – правящий класс!

    _Не зря ведь НАЧАЛИ – религию ВНЕДРЯТЬ!
    Не зря ведь НАЧАЛИ ею – массы “ОКОРМЛЯТЬ”!
    Посредством религии НАЧАЛИ массы В -
    Не мыслящих,пассивных ,,ОВОЩей,,превращать!

    _НЫНЕшний правящий класс – ЗА…упрощение масс!
    ОНИ[те - ЧУЖИЕ] – ЗА масс ВЫРОЖДЕНИЕ!
    ОНИ – ЗА ИХней ПРОПАГАНДЫ распространение!
    ОНИ – ЗА оБОЛВАНивание["окормление"]населения!

    _Ныне в России – строй БЕСправия!
    Строй порождающий – ТОТАЛЬНУЮ НИЩЕТУ!
    Строй “ОКОРМЛЯЮЩИЙ” мракобесием – ведущий в ПУСТОТУ!
    Строй – БЕСпредела ЧЛЕНОВ правящИХ – ЧУЖ`ИХ!

    _В сырьевую ТЕРРИТОРИЮ – превращена страна!
    Где ПРАВЯТ – преступники,казённая полицейщина,
    Олигархия И – ЧЁРНАЯ зажраВШАяся ПОПовщина!
    Политику России – ПОРА менять!ГНАТЬ – всю ЭТУ “рать”!

    _Россия РАЗБУХЛА[внутренний "ГНОЙ"]-
    От безделия,воровства – и чиновничьей ТУПОСТИ!
    И никакими религиозными – ЛЖЕ-”окормлениями” -
    И “блеяниями”- её уже НЕ спасти!
    [полицай-поповщина - НЕ спасёт - народ МРЁТ...]

    _Чем – НАЧАЛИ страну – в “живого-покОЙника” превращать?
    А тем,что НАЧАЛИ – ВСЁ Светское ИСКОРЕНЯТЬ!
    Науку,образование,медицину – СОКРАЩАТЬ!
    Вместо этого – религию ПРИНУДИТЕЛЬНО НАСАЖДАТЬ!
    Людей УМЫШЛЕННО – ,,окормлением,, оБОЛВАНивать!
    *ПОРА РФ – от ВСЕЙ этой НЕЧИСТИ – Освобождать!
    *ПОРА от ельцинистов-гайдаровцев – Власть Очищать!!!
    “““““““““““““““““`[41-23]` ` `
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(В С Е М…)настроения!- Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 19-03-18.

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