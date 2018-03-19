Гайдаровцы во власти препятствуют развитию страны

Концептуал СМИ Существующая экономическая политика, проводимая правительством, пока что способствует выводу капиталов за рубеж

Основанная во многом на добыче энергоресурсов, такая политика не позволяет вкладываться в развитие страны, наоборот, адепты теории Гайдара во власти считают, что Россия должна быть лишь на вторых ролях, смириться с ролью сырьевого придатка Запада. О рецептах выхода из кризиса с НаканунеТВ поделился сопредседатель Московского экономического форума, соавтор стратегии экономического развития от Торгово-промышленной палаты, лидер “Партии Дела” Константин Бабкин.

==========================================================================

Рекомендуем:

Книги Делягина Михаила Геннадьевича

==========================================================================