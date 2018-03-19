Гайдаровцы во власти препятствуют развитию страны
17:14. 19 марта 2018 Просмотров - 203 2 коммент. Опубликовал: brahman
Существующая экономическая политика, проводимая правительством, пока что способствует выводу капиталов за рубеж
Основанная во многом на добыче энергоресурсов, такая политика не позволяет вкладываться в развитие страны, наоборот, адепты теории Гайдара во власти считают, что Россия должна быть лишь на вторых ролях, смириться с ролью сырьевого придатка Запада. О рецептах выхода из кризиса с НаканунеТВ поделился сопредседатель Московского экономического форума, соавтор стратегии экономического развития от Торгово-промышленной палаты, лидер “Партии Дела” Константин Бабкин.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Либералы так просто сдаваться не будут – хватит ли у Вовки смелости заручиться поддержкой народа по настоящему, чтобы изменить экономический и политический курс страны,учитывая голос народа в 76% за него или съедет на то, что эти голоса были отданы за “рывки” во имя процветания олигархического капитализма в РФии…???
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“` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
Вы уж Извините,за ВОЗМОЖНУЮ чрезмерность Правдивости,
и Откровенности касаемой нынешних Реалий в России,НО,
что Есть-то-Имеет-место–БЫТЬ… ИТАК :
““““““““““““““““““`
ОНИ,нынешние(те-же ВЧЕРАШНИЕ…),кто во власти(“МАСТИ”)
в России ЭТО – ПАРАЗИТЫ ельцинисты-гайдаровцы(и-иже-С-ними…)
[особенно Т.Н."ду@а" с её "царьком"-АЙ`фончиком-ДИМОНчиком]-
вот ОНИ-то и есть – ВНУТРЕННИЕ политическо-экономические
ВРАГИ-ДИВЕРСАНТЫ – РАЗРУШИТЕЛИ-УНИЧТОЖИТЕЛИ(=ГРАБИТЕЛИ)России!
* Покуда ЭТОТ “ГНОЙ” – рулит страной,в стране БУДУТ проблемы И -
ПЛАЧ-и-”ВОЙ”…БУДУТ “висеть” над страной!ИХ – ДОЛОЙ!ДОЛОЙ!ДОЛОЙ!
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
~~~ Печальные РЕАЛИИ! ~~~
_ОТКРОЮ – страшный “СЕКРЕТ” для Вас!
,,спокОЙствие-и-стабильность,, ПОКУПАЮТ,ся,
ЦЕН`ОЙ полнОЙ – ДЕБИЛизации масс!
Благодаря че[это]му и “рулит” – правящий класс!
_Не зря ведь НАЧАЛИ – религию ВНЕДРЯТЬ!
Не зря ведь НАЧАЛИ ею – массы “ОКОРМЛЯТЬ”!
Посредством религии НАЧАЛИ массы В -
Не мыслящих,пассивных ,,ОВОЩей,,превращать!
_НЫНЕшний правящий класс – ЗА…упрощение масс!
ОНИ[те - ЧУЖИЕ] – ЗА масс ВЫРОЖДЕНИЕ!
ОНИ – ЗА ИХней ПРОПАГАНДЫ распространение!
ОНИ – ЗА оБОЛВАНивание["окормление"]населения!
_Ныне в России – строй БЕСправия!
Строй порождающий – ТОТАЛЬНУЮ НИЩЕТУ!
Строй “ОКОРМЛЯЮЩИЙ” мракобесием – ведущий в ПУСТОТУ!
Строй – БЕСпредела ЧЛЕНОВ правящИХ – ЧУЖ`ИХ!
_В сырьевую ТЕРРИТОРИЮ – превращена страна!
Где ПРАВЯТ – преступники,казённая полицейщина,
Олигархия И – ЧЁРНАЯ зажраВШАяся ПОПовщина!
Политику России – ПОРА менять!ГНАТЬ – всю ЭТУ “рать”!
_Россия РАЗБУХЛА[внутренний "ГНОЙ"]-
От безделия,воровства – и чиновничьей ТУПОСТИ!
И никакими религиозными – ЛЖЕ-”окормлениями” -
И “блеяниями”- её уже НЕ спасти!
[полицай-поповщина - НЕ спасёт - народ МРЁТ...]
_Чем – НАЧАЛИ страну – в “живого-покОЙника” превращать?
А тем,что НАЧАЛИ – ВСЁ Светское ИСКОРЕНЯТЬ!
Науку,образование,медицину – СОКРАЩАТЬ!
Вместо этого – религию ПРИНУДИТЕЛЬНО НАСАЖДАТЬ!
Людей УМЫШЛЕННО – ,,окормлением,, оБОЛВАНивать!
*ПОРА РФ – от ВСЕЙ этой НЕЧИСТИ – Освобождать!
*ПОРА от ельцинистов-гайдаровцев – Власть Очищать!!!
“““““““““““““““““`[41-23]` ` `
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(В С Е М…)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 19-03-18.