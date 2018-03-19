Битва на реке Трубеже

Чем дальше от нас исторические события, чем меньше источников дошло до наших дней, тем более те или иные явления приобретают мифологический характер. Народная память словно сито пропускала через себя сонм исторических событий, сохраняя наиболее важные для нашего менталитета явления в виде былин, песен, сказаний, откладывая не только знаковые свершения, но и их героев.

Знаменитые Илья Муромец и другие богатыри без сомнения реальные исторические персонажи, которые обросли таким количеством легендарных подвигов, что поди попробуй разгадать какой из них настоящий, а какой вымысле досужего народа, передававшего от поколения к поколению предания о нем. Тоже самое касается и антигероев русских былин, например, такого часто упоминаемого персонажа сказаний как Тугарин-змей или Тугарин Змеевич. Многие ученые уверены, что у этого отрицательного героя былин, олицетворявшего в себе те угрозы, которые исходили из степи русским княжествам в домонгольский период, был реальный прототип - половецкий хан Тугоркан.

Половцы - кочевой тюркоязычный народ, который появился на границах русских княжеств в середине XI века, выйдя из степей Казахстана, оттеснили дальше на Запад других степняков – печенегов. Тогда в 1055 году, когда русские дружины повстречались в поле с полками половецкими, закончилось все миром - князья и ханы обменялись подарками и договорились о нейтралитете. Но уже спустя 20 лет, когда печенеги вынуждены были уйти дальше на Балканы, новые хозяева приграничной степи стали хищно присматриваться к русским землям, раздираемым княжескими усобицами с целью легкой наживы.

Так в борьбе за Великокняжеский престол князь Олег Святославович впервые привлек половецких наемников для того, чтобы забрать себе то что ему не принадлежало по праву наследования, в том числе Черниговский престол где в то время 1076 г. княжил Владимир Всеволодович Мономах. Трижды Олег призывал степняков себе в помощь, трижды половецкие орды разоряли русские земли по приглашению русского же князя. Однако самое серьезное по своим масштабам разорение понесла Русь после набега ханов Боняка и Тугоркана, когда они возвращались с Балканского полуострова где совместно с византийцами окончательно решили печенежский вопрос.

Потерпев от половцев крупное поражение в 1093 году киевский князь Святополк Изяславович вынужден был согласиться на условия мирного договора хана Тугоркана, что было закреплено женитьбой Святополка на дочери половецкого правителя.

Меж тем, борьба между Владимиром Мономахом и Олегом Святославовичем за княжение в Чернигове продолжалась и в третий раз Олег призвал половцев себе в помощь в 1095 году. Орды степняков с удовольствием разграбили Черниговские земли, и чтобы прекратить это разорение Владимир Мономах согласился на условия Олега и удалился в Переславль, но и здесь не оставлял в покое его конкурент, и тогда князь киевский видя опасность для всей русской земли от распоясавшихся степняков привлеченных Олегом, решил вступиться за Мономаха и выставил рать против своего тестя - хана Тугоркана.

Русские и половецкие рати сошлись в июле 1096 года на реке Трубеже - левом притоке Днепра близь Переславля. Город уже 50 дней успешно держал осаду, однако силы оборонявшихся были на исходе, городу срочно требовалась помощь! В свою очередь подошедшие русские рати - киевская дружина под командованием Святополка Изяславича и дружина Владимира Мономаха не обладали большим численным преимуществом над половецким войском. Киевский князь как старший в роду командовал сводным отрядам, и он не спешил начинать битву, рассчитываясь дождаться подкрепления в виде дружин других князей, чтобы добиться существенного перевеса в живой силе. Однако дружинники Владимира Мономаха, которые сами были родом из Переславля, у которых в осажденном городе остались семьи, и которые пребывали в тревожном неведении о судьбе своих родных, требовали от своего князя решительных действий. Видя, что ситуация выходит из-под контроля, Владимир Всеволодович приказывает своей дружине строиться в боевые порядки, но заметив разъезды врага на другом берегу Трубежа, обозлённые русичи бросились в бой неорганизованной массой. Владимиру Мономаху ничего не оставалась кроме как влиться и возглавить толпу рвущихся в бой дружинников.

Эта неорганизованная атака русских войск парадоксальным образом предопределила удачный исход всего сражения для русичей. Половцы не ожидавшие такой резкой, такой внезапной атаки не успели построиться в боевой строй, и вскоре не выдержав безумного натиска русских дружинников обратились в бегство. Паническим настроениям степняков способствовал тот факт, что в Переславле заметили атаку воинов Владимира Мономаха и сделали вылазку за крепостные стены, помогая крушить неприятеля в поле. Русичи ещё долго гнали остатки половецкого войска прочь от своих городов.

В ходе сражения под Трубежем погиб сам хан Тугоркан и его сын, а также большая часть половецкого войска. Князь Святополк проявил уважение к погибшему тестю и похоронил его согласно половецким обычаям и статусу покойного. На долгое время разорительные походы половецких орд на Русь прекратились, а в следующем 1097 году в местечке Любич состоялся знаменитый любический съезд князей Рюриковичей, на котором была на время прекращена кровавая междоусобная война, а также был установлен принцип престолонаследия, общепризнанный князьями. Во многом сговорчивость князей была обусловлена осознанием той страшной опасности, которая исходит из степи и которая многократно возрастает в условиях междоусобной вражды и значительную роль в этом осознании сыграла блистательная победа в сражении под Трубежем русских дружин под началом князей Святополка и Владимира Мономаха. Ну а половецкий хан Тугоркан хоть и упокоился в днепровских степях, но и по сей день оставил о себе недобрую память в русских былинах и сказках, превратившись в символ степной угрозы, более чем реальной тысячу лет назад.