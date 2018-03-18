Вот за что на самом деле критикуют Россию

На этой неделе Россия подверглась особенно ожесточённым нападкам со стороны некоторых иностранных государств. Нужно понимать, что в их основе лежит стремление затормозить развитие нашей страны, заблокировать крупные инфраструктурные проекты и любыми способами не допустить нашего дальнейшего роста. О некоторых таких актуальных проектах минувшей недели мы как всегда расскажем в этом выпуске.



Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей в нашем блоге на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/vremya



Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/



Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/o1emt_uY0Z4



Ролик нашей студии «Россия возвращает себе позиции СССР»: https://youtu.be/SNoP9k3XPXg



Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya

Мы на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5a604c…

Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…

Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp



Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru



В выпусках используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…



и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)



На обложке выпуска – работа Михаила Бибичкова «ИЗ ЗАРЯДЬЯ С ЛЮБОВЬЮ»



Поддержи проект и попади в финальные титры!



Яндекс-кошелёк: 410011121112063

Сбербанк: 5469 4600 1796 2365

Альфа-Банк: 5486 7420 5790 0580

paypal.me/Vremya



(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: www.youtube.com