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Вот за что на самом деле критикуют Россию

19:45. 18 марта 2018 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал:

На этой неделе Россия подверглась особенно ожесточённым нападкам со стороны некоторых иностранных государств. Нужно понимать, что в их основе лежит стремление затормозить развитие нашей страны, заблокировать крупные инфраструктурные проекты и любыми способами не допустить нашего дальнейшего роста. О некоторых таких актуальных проектах минувшей недели мы как всегда расскажем в этом выпуске.

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей в нашем блоге на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/vremya

Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/o1emt_uY0Z4

Ролик нашей студии «Россия возвращает себе позиции СССР»: https://youtu.be/SNoP9k3XPXg

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Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпусках используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)

На обложке выпуска – работа Михаила Бибичкова «ИЗ ЗАРЯДЬЯ С ЛЮБОВЬЮ»

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Яндекс-кошелёк: 410011121112063
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Источник: www.youtube.com

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