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Военная приемка. Звериная дивизия. Часть 1

14:07. 18 марта 2018 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:

Этот фильм посвящен знаменитой на весь мир «звериной» дивизии многоцелевых атомных подводных лодок. Свое имя дивизия получила благодаря названиям лодок: «Пантера», «Гепард», «Тигр», «Волк», «Вепрь», «Леопард». Все они построены по проекту 971 и являются одними из самых «зубастых» подводных кораблей ВМФ России. Их задача — охранять наши стратегические подводные ракетоносцы от иностранных субмарин и кораблей.
И подводная охота.
Они должны обнаруживать иностранные подлодки, оставаясь незамеченными. «Военная приемка» первой из телевизионщиков поднимется на борт этих уникальных кораблей и покажет, как там проходит жизнь во время длительных переходов и побывает на учениях по спасению с затонувшего атомохода. Словом, «звериная» дивизия впервые открывает свои тайны.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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