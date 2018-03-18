В Госдепе прокомментировали поездку Путина в Крым

Государственный департамент США выпустил заявление под названием "Крым — это Украина", отреагировав на посещение региона Владимиром Путиным.

Накануне Путин прибыл в Крым в преддверии годовщины со дня проведения референдума о статусе полуострова, который состоялся 16 марта 2014 года.

"Во время сегодняшнего предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию еще в одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций", — заявили в Госдепе.

В ведомстве считают, что жители Крыма были вынуждены голосовать под "тщательным осмотром вооруженных российских войск".

"В свете заявлений Путина важно привлечь внимание к нелегитимности этого постановочного "референдума". В течение последних четырех лет Россия вела кампанию принуждения и насилия, брав на прицел всех, кто выступал против аннексии", — добавили в Госдепартаменте.

Посольство в Вашингтоне ответило на этот комментарий, подчеркнув, что вхождение полуострова в состав России полностью соответствовало нормам международного права. Отмечается, что "в голословных же обвинениях нашей страны" видна "очередная неприкрытая попытка повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов".

"Ничего из этого у Вашингтона не выйдет", — добавили российские дипломаты.

Крым стал российским регионом после референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".