Сводки от ополчения Новороссии 18 марта 2018

ВСУ закупили смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес‍

фото: riafan.ru

Министерство обороны Украины закупило для подразделений, ведущих боевые действия в Донбассе, негодную дымовую смесь. Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Южного региона Украины.

Закупки проводились в 2015-2017 годах, всего было потрачено 72 миллиона гривен (около 2,7 миллиона долларов. — Прим. ред.). При этом военные не проводили никаких испытаний “дымовой смеси”.

Прокуратура выяснила, что закупленное вещество не является дымовой смесью марки ДС-56, принятой на вооружение ВСУ, и вообще не может использоваться для боевых действий.

“Установлено, что по своим техническим характеристикам закупленная смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы во время кинематографических съемок”, — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело.

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Армия с народом: Бойцы ДНР и «Боевое братство» доставили гуманитарную помощь в Горловку (ВИДЕО)

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«Очень любят водку»: Военные ВСУ разбирают боеприпасы, чтобы сдать на металлолом (ФОТО)

Украинские военные разбирают дефицитные патроны, чтобы сдать на металлолом латунные гильзы, а на вырученные деньги купить алкоголь. Об этом сообщает известный волонтер «АТО» Роман Доник. «Это оставили после себя “солнышки”, когда выходили из первой полосы на ротацию. “Солнышки” очень любят водку. Поэтому они сдают лом цветных металлов. Латунные гильзы от патронов 12,7. Ранее “солнышки” выстреливали их коробами просто в небо. А гильзы сдавали. И покупали водку. Сейчас стало сложнее. Стрелять тупо в небо не позволяют. Поэтому “солнышки” стали вытаскивать пули из гильз, а гильзы сдавать. Таких кучек найдено много. С размахом действовали. Основной вид патронов, БЗ. Самый мощный и бронебойный вид боеприпаса. Дефицитный и дорогой. Запасы заканчиваются, а производит только Россия и Китай. Один патрон стоит в пределах 400-600 гривен. А килограмм гильз 100 гривен. Именно эти “солнышки” будут писать посты в “Фейсбуке”, что генералы не дают им боеприпасов против легкой бронетехники. Чтобы не обобщать и не обижать нормальных бойцов, я не буду писать номер бригады. Но мы найдем этих “солнышек”». Читайте также: Итальянские фанаты подняли на трибунах флаги ДНР (ВИДЕО)

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