Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 марта 2018
- 07:30 Заткните дырявое «Эхо»! — нашлись бойцы ЧВК «Вагнер», «убитые своими» за рассказ об атаке США в Сирии (ВИДЕО).
- 01:22 Дамаск: российские военные, сирийские студентки и русская литература — репортаж РВ (ФОТО).
- 01:20 Освобождены Сакба и Кафр-Батна.
Заткните дырявое «Эхо»! — нашлись бойцы ЧВК «Вагнер», «убитые своими» за рассказ об атаке США в Сирии (ВИДЕО)
Раскрыта «тайна» двоих граждан России из Свердловской области — жителя Асбеста Николая Хитёва 1992 года рождения и жителя посёлка Кедровый Игоря Швецова 1978 года рождения, которые якобы не вернулись из Сирии, где их пытают сослуживцы из ЧВК.
Российские либеральные и украинские СМИ, а также информагентства Запада опубликовали десятки материалов, в которых жители Свердловской области — Игорь Швецов и Николай Хитёв — были объявлены жертвами службы безопасности пресловутой ЧВК «Вагнер».
Журналисты русофобских изданий утверждали, что оба мужчины якобы были схвачены по обвинению в утечках информации о больших боевых потерях частной военной компании в ходе боя с силами американской коалиции 8-го февраля 2018 г. в сирийской провинции Дейр эз-Зор.
Всё началось с того, что скандально известный оппозиционный блогер и товарищ Игоря Стрелкова Максим Калашников написал, что сотрудники службы собственной безопасности ЧВК подвергли провинившихся бойцов жесточайшим пыткам, посадив их в камеры, сделанные из металлических грузовых контейнеров, где допрашивают «с пристрастием».
Вслед за этим «сенсацию» подхватили «самые правдивые в мире» киевские СМИ. Например, издание Dialog.ua выпустило статью под заголовком «Держат в контейнере и постоянно бьют», — ЧВК Вагнера устраивает репрессии тем, кто осмелился слить информацию о потерях в Сирии».
Украинский портал сообщил о похищенных российских гражданах, находящихся в вагнеровских казематах, где «слившие информацию» постоянно подвергаются нечеловеческим мучениям.
Покалеченные бойцы уже не смогут ходить
Американский портал Archy World News опубликовал статью, в которой утверждается, что арестованные так тяжело покалечены, что уже вряд ли смогут самостоятельно ходить. Но журналисты либерального издания Знак.com пошли ещё дальше, они заявили, что «Хит» и «Швед» (якобы это позывные бойцов в ЧВК) уже забиты сослуживцами до смерти.
Эту «душераздирающую историю» подхватил и видеоблогер Алексей Навальный, со ссылкой на некие источники в свердловском казачестве. Оппозиционный блогер заявил, что Игорь Швецов и Николай Хитёв не попали домой после своей командировки в Сирию, в то время как другие бойцы ЧВК «Вагнера» уже давно вернулись в родные края.
Заткните дырявое «Эхо Москвы»!
И вот наконец «тайна раскрыта» и надутая «сенсация» лопнула — двое свердловских мужчины живы и здоровы, их жизням ничего не угрожает.
«Жестоко запытанные калеки» записали видеообращение с опровержением своего задержания, гибели и пыток, они опубликовали его в соцсети, назвав «Уродам журналистам: отстаньте от нас!».
«Здравствуйте, я Игорь Швецов, живу в посёлке Кедровом. Встретил недавно Хитова…» — начинает рассказ «внезапно воскресший вагнеровец».
«Хитёв Николай Игоревич», — поправляет стоящий рядом второй фигурант раздутого СМИ скандала.
«Хватит писать про нас всякий бред. Мы живы и здоровы», — добавляет Игорь Швецов.
«Ни в какой Сирии не были. И пускай Игорь Пушкарёв, телеканал „Дождь“, это дырявое „Эхо Москвы“… Пусть заткнутся эти уроды и не портят нам жизнь», — дополняя друг друга говорят в камеру «изувеченные в САР ЧВКшники».
В конце Швецов и Хитёв назвали журналистов дебилами и потребовали от них перестать донимать их родственников и близких.
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Дамаск: российские военные, сирийские студентки и русская литература — репортаж РВ (ФОТО)
Российские военные доставили русскую литературу в университет Дамаска.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирии.
На днях личным составом Центра примирения враждующих сторон в САР совместно с представителем Российского фонда Мира, Общественной палаты России, комитетом по помощи соотечественникам и развитию общественной дипломатии была проведена гуманитарная акция в государственном университете города Дамаск.
Благодаря усилиям ЦПВС впервые стало возможным обеспечить преподавателей, а также студентов ведущих вузов САР необходимой учебной и художественной литературой, для более качественного изучения русского языка и культурного наследия России.
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Освобождены Сакба и Кафр-Батна
Помимо Джисрина, сегодня от боевиков "Фаллах-аль-Рахман" были освобождены еще 2 небольших города – Сакба и Кафр-Батна.
Южный котел изрядно похудел за 17 марта. Стоит отметить, что сопротивление боевиков в этих городах было слабым, ввиду того, что местное население выступало против боевиков, которые хотели оборонять эти города до состояния бетонной крошки. Еще с 6 марта в Кафр-Батне начались митинги и пикеты горожан за то, чтобы боевики свалили из города и не оказывали сопротивление правительственной армии.
В Харасте объявлено 24-часове перемирие для выхода гражданских, аналогичное тому, что ранее объявлялось в Думе. Многие из вышедших на позиции САА мирных жителей свидетельствуют, что боевики практически до самого конца использовали их как живые щиты и не давали уходить по предоставленным гуманитарным коридорам. Всего на позиции сирийской армии с начала операции вышло по разным оценкам от 44 до 52 тыс. гражданских лиц.
Стоит также отметить, что недалеко от линии фронта замечены "зеленые автобусы". Ждут своих пассажиров, чтобы увезьти их в счастливое идлибское ничего. Джихади-Джулиан истерит у себя в Твиитере, что наступают последние часы Восточной Гуты и большинство его контактов там уже замолчали.
Пленные боевики. и подозрительные лица. Увезены на фильтрацию.
Погиб при освобождении Восточной Гуты.
Полковник Юнус.
После ранения в госпитале.
На инструктаже тактических командиров перед штурмом Джисрина.
Пехота Республиканской Гвардии.
Райхан более года был местом упорных боев армии с боевиками.
Лишь на днях его наконец удалось отбить у "Джейш-аль-Ислам".
Подбитый сирийский танк в районе Райхана.
"Охотники на ИГИЛ" в Восточной Гуте.
Эмоциональные кадры выхода людей к своим.
Выход гражданских.
"Кровавый режим Асада" совсем распоясался и водит хороводы с детьми. Наверняка теперь начнет загонять в школы и детские сады под дулом автомата.
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