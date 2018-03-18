Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 марта 2018

Раскрыта «тайна» двоих граждан России из Свердловской области — жителя Асбеста Николая Хитёва 1992 года рождения и жителя посёлка Кедровый Игоря Швецова 1978 года рождения, которые якобы не вернулись из Сирии, где их пытают сослуживцы из ЧВК.

Российские либеральные и украинские СМИ, а также информагентства Запада опубликовали десятки материалов, в которых жители Свердловской области — Игорь Швецов и Николай Хитёв — были объявлены жертвами службы безопасности пресловутой ЧВК «Вагнер».

Журналисты русофобских изданий утверждали, что оба мужчины якобы были схвачены по обвинению в утечках информации о больших боевых потерях частной военной компании в ходе боя с силами американской коалиции 8-го февраля 2018 г. в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Всё началось с того, что скандально известный оппозиционный блогер и товарищ Игоря Стрелкова Максим Калашников написал, что сотрудники службы собственной безопасности ЧВК подвергли провинившихся бойцов жесточайшим пыткам, посадив их в камеры, сделанные из металлических грузовых контейнеров, где допрашивают «с пристрастием».

Вслед за этим «сенсацию» подхватили «самые правдивые в мире» киевские СМИ. Например, издание Dialog.ua выпустило статью под заголовком «Держат в контейнере и постоянно бьют», — ЧВК Вагнера устраивает репрессии тем, кто осмелился слить информацию о потерях в Сирии».

Украинский портал сообщил о похищенных российских гражданах, находящихся в вагнеровских казематах, где «слившие информацию» постоянно подвергаются нечеловеческим мучениям.

Покалеченные бойцы уже не смогут ходить

Американский портал Archy World News опубликовал статью, в которой утверждается, что арестованные так тяжело покалечены, что уже вряд ли смогут самостоятельно ходить. Но журналисты либерального издания Знак.com пошли ещё дальше, они заявили, что «Хит» и «Швед» (якобы это позывные бойцов в ЧВК) уже забиты сослуживцами до смерти.

Эту «душераздирающую историю» подхватил и видеоблогер Алексей Навальный, со ссылкой на некие источники в свердловском казачестве. Оппозиционный блогер заявил, что Игорь Швецов и Николай Хитёв не попали домой после своей командировки в Сирию, в то время как другие бойцы ЧВК «Вагнера» уже давно вернулись в родные края.

Заткните дырявое «Эхо Москвы»!

И вот наконец «тайна раскрыта» и надутая «сенсация» лопнула — двое свердловских мужчины живы и здоровы, их жизням ничего не угрожает.

«Жестоко запытанные калеки» записали видеообращение с опровержением своего задержания, гибели и пыток, они опубликовали его в соцсети, назвав «Уродам журналистам: отстаньте от нас!».

«Здравствуйте, я Игорь Швецов, живу в посёлке Кедровом. Встретил недавно Хитова…» — начинает рассказ «внезапно воскресший вагнеровец».

«Хитёв Николай Игоревич», — поправляет стоящий рядом второй фигурант раздутого СМИ скандала.

«Хватит писать про нас всякий бред. Мы живы и здоровы», — добавляет Игорь Швецов.

«Ни в какой Сирии не были. И пускай Игорь Пушкарёв, телеканал „Дождь“, это дырявое „Эхо Москвы“… Пусть заткнутся эти уроды и не портят нам жизнь», — дополняя друг друга говорят в камеру «изувеченные в САР ЧВКшники».

В конце Швецов и Хитёв назвали журналистов дебилами и потребовали от них перестать донимать их родственников и близких.

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