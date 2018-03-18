Новости Украины и Новороссии 18 марта 2018

ВАЖНО: Во Львове Нацгвардия не пускает россиян в консульство для голосования

Как и обещал накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, россиян на Украине не пускают в диппредставительства для участия в выборах президента Российской Федерации. Во Львове перед зданием консульства России уже собрались первые желающие проголосовать, но здание оказалось оцеплено Нацгвардией. В здание пускают только сотрудников, которые указаны в списках, выданных боевикам Нацгвардии. Помогает нацгвардейцам полиция. «Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», — заявил полицейский журналистам. Здание российского консульства ночью огородили металлическим забором. К зданию консульства начинают подтягиваться украинские неонацисты: боевиками «Национального корпуса» у входа в консульство установлена палатка и бочки. Они намерены соорудить так называемый коридор позора для желающих проголосовать на выборах президента РФ. Читайте также: Путин проголосовал на выборах президента (ВИДЕО)

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Ворвётся в ЕС. Как Аттила, — Пушков о евроустремлениях Порошенко

Российский сенатор Алексей Пушков, известный своими ироничными злободневными комментариями в соцсети, не оставил без внимания смелые заявления Петра Порошенко о вступлении Украины в Евросоюз в течение нескольких лет. «Порошенко угрожает, подобно Аттиле, ворваться в ЕС через несколько лет. Если ЕС и впрямь примет Украину, тогда ему точно конец. Моментальный», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter. Как сообщала «Русская Весна», Порошенко в интервью немецким журналистам сообщил, что Украина станет членом Евросоюза в течение нескольких лет. «В Германии это мнение может быть и непопулярно, но я уверен, что Украину примут в Евросоюз. И это вопрос нескольких лет, а не десятилетий. Ни одна страна так не увлекается Европой, как Украина», — заявил тогда Порошенко. Напомним, ещё в 2016 году глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что Украина не имеет перспектив присоединения к ЕС в ближайшие 20–25 лет. Такой же прогноз не раз давали и официальные лица НАТО о перспективе принятия Украины в альянс. Читайте также: Супрун назвала «главное медицинское событие года» на Украине

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Россиянам не дали проголосовать во Львове и Одессе

Сотрудники полиции и представители национальной гвардии Украины оградили металлическим забором здание российского консульства во Львове, где располагается один из избирательных участков, также россиян не пускают для голосования на выборах президента в консульстве в Одессе.

«Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», – сказал РИА «Новости» полицейский у здания консульства во Львове.

Металлическая ограда расположена так, что заблокирован проход в консульство.

Несколько десятков представителей националистического движения «Национальный корпус» установили палатку и бочки у здания. Они намерены устраивать так называемый «коридор позора» для желающих проголосовать на выборах.

Кроме того, у здания дежурят несколько десятков силовиков. Ситуация спокойная.

Также полиция перекрыла проезд и проход к зданию консульства России в Одессе, где открыт участок для голосования на выборах президента. Улица Гагаринское плато, где расположено здание консульства, перекрыта для автомобильного движения. В начале и конце улицы стоят блокпосты, на каждом из них несколько десятков полицейских. Пешеходное движение по улице разрешено, однако входы и въезды на территорию консульства оцеплены полицейскими.

На прилегающих к консульству улицах расположены около 10 автобусов с полицейскими и бойцами национальной гвардии. Кроме того, возле здания консульства дежурят несколько автомобилей скорой помощи и пожарных.

По состоянию на 8.00 (9.00 мск), когда должен открыться избирательный участок, на территорию консульства никто не проходил. Ситуация возле дипломатического учреждения спокойная, никаких акций протеста не проходит.

Напомним, в пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о недопуске россиян в консульства и посольство в день голосования на выборах президента России. Москва направила Киеву ноту протеста из-за заявлений главы украинского МВД.

Также на Украине прокуратура возбудила уголовное дело в отношении организаторов выборов президента России на территории Республики Крым. МИД объяснил беспрецедентные действия Киева «бессильной злобой».

Алина Назарова

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Киев нарушает международные акты, не допуская россиян на выборы, — ОБСЕ

Киев нарушает ключевые международные документы, не пуская россиян на выборы президента в российские дипмиссии на Украине, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. По его словам, таким образом Украина не соблюдает «Хельсинкский заключительный акт 1975 года, Итоговый документ венской встречи СБСЕ 1989 года, Копенгагенский документ СБСЕ 1990 года, Парижскую хартию для новой Европы 1990 года, Документ московского совещания СБСЕ 1991 года». Заявление Лукашевича приводится в Twitter российской миссии ОБСЕ. Читайте также: Трогательное единение: Неонацисты «подстрахуют» полицию у посольства России в Киеве Накануне МВД Украины заявило, что не будет пускать россиян в диппредставительства в день выборов президента. Дипмиссии будут усиленно охраняться. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах. ОБСЕ направила обращение в адрес Киева о необходимости соблюдения прав россиян при голосовании. Читайте также: В Одессе задержаны кавказцы, похищавшие людей, среди бандитов — глава «Нацкорпуса» (ФОТО, ВИДЕО)

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ВНИМАНИЕ: В ЛНР изменились правила регистрации и снятия с учёта транспортных средств (ВИДЕО)

Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД ЛНР информирует жителей Республики о новых правилах регистрации и снятия с учета транспортных средств. В республиканском МВД сообщили «Русской Весне» подобности и предоставили видеосюжет. 13 марта 2018 года Совет Министров Луганской Народной Республики утвердил изменения в Постановление № 258 от 24.05.2016 г. в «Порядок государственной регистрации, снятия с учета транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улицах и автомобильных дорогах общего пользования». Подробнее смотрите в видеосюжете. Читайте также: Кадры засады: бойцы русской ЧВК захватили главаря боевиков в Сирии (ВИДЕО)

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На майдане задержали сторонников Саакашвили, устанавливавших сцену (ФОТО)

Полиция задержала в центре Киева активистов партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил», которые хотели установить сцену на Майдане Независимости для марша, запланированного на воскресенье. Об этом сообщается на странице партии в Facebook. «Силовики заблокировали грузовик со сценой, а теперь забирают в участки активистов! По предварительной информации, забрали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко. Вероятно, их отвезли в Шевченковское отделение полиции», — говорится в сообщении. По информации украинских СМИ, силовики заблокировали грузовой автомобиль представителей «Руха новых сил» на Европейской площади возле гостиницы «Днепр». Вокруг находится около 200 полицейских и нацгвардейцев. По словам представителя «Руха новых сил» Владимира Гавриша, 6 марта они подали заявку в Киевсовет на проведение мирной акции возле Майдана 19 марта. В субботу около 18:00 их автомобиль выехал для установления сцены, однако его заблокировали правоохранители. «Они говорят о том, что поступил звонок и в машине находится что-то опасное. Мы предложили проверить ее в нашем присутствии, но нам доступа не дали. Несмотря на то, что там наше имущество», — сказал Гавриш. Представители полиции отметили, что имеют право блокировать автомобиль, ведь получили соответствующий звонок о возможной опасности. «Мы получили звонок с сообщением о том, что в машине находятся опасные предметы. Должны проверить. Продолжается проверка», — отметил полицейский. Читайте также: ВАЖНО: ВСУ готовы свергнуть Порошенко, — Савченко

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