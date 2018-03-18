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Наплыв на участках, или как россияне выбирают президента страны

15:28. 18 марта 2018 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:

Сегодня в России проходят президентские выборы, которые имеют все шансы стать самыми посещаемыми в истории. Судя по данным ЦИК на 10.00 по московскому времени, избирательные участки посетили почти 17% россиян, тогда как в 2012-м году к этому часу это показатель равнялся 7%.

Ажиотаж на УИК: выборы 2018 обещают стать самыми массовыми в истории РФ

Ажиотаж на УИК: выборы 2018 обещают стать самыми массовыми в истории РФ

В десятках тысяч избирательных участков, мягко говоря, достаточно многолюдно, несмотря на тот факт, что пункты для голосования расположены практически во всех муниципальных учреждениях.

 

Камчатка

 

 

Санкт-Петербург

Ажиотаж на УИК: выборы 2018 обещают стать самыми массовыми в истории РФ

Ростов

Ажиотаж на УИК: выборы 2018 обещают стать самыми массовыми в истории РФ

 

В то же время за границей работает более 400-т избирательных участков, и на них наблюдается не меньший ажиотаж, чем в России.

 

Остров Пхукет, Таиланд

Ажиотаж на УИК: выборы 2018 обещают стать самыми массовыми в истории РФ

Милан, Италия

Ажиотаж на УИК: выборы 2018 обещают стать самыми массовыми в истории РФ

Анталия, Турция

Ажиотаж на УИК: выборы 2018 обещают стать самыми массовыми в истории РФ

Душанбе, Таджикистан

Ажиотаж на УИК: выборы 2018 обещают стать самыми массовыми в истории РФ

Такая картина наблюдается повсеместно, и в первую очередь это говорит о том, что у россиян серьезно обострилось чувство гражданской ответственности, ко многим пришло понимание того, что их голос - это не полчаса потраченного времени, а будущее огромной страны. И то, что мы наблюдаем сегодня, не может не радовать.

Отдельно стоит отметить, что ЦИК качественно организовала выборный процесс как в России, так и за рубежом. Несмотря на ажиотаж на многих участках, работники комиссии быстро справляются с наплывом. Мероприятие контролируют тысячи общественных и международных наблюдателей, а для предотвращения попыток нарушений в каждом пункте установлены камеры.

 
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