Наплыв на участках, или как россияне выбирают президента страны
Сегодня в России проходят президентские выборы, которые имеют все шансы стать самыми посещаемыми в истории. Судя по данным ЦИК на 10.00 по московскому времени, избирательные участки посетили почти 17% россиян, тогда как в 2012-м году к этому часу это показатель равнялся 7%.
В десятках тысяч избирательных участков, мягко говоря, достаточно многолюдно, несмотря на тот факт, что пункты для голосования расположены практически во всех муниципальных учреждениях.
Камчатка
Санкт-Петербург
Ростов
В то же время за границей работает более 400-т избирательных участков, и на них наблюдается не меньший ажиотаж, чем в России.
Остров Пхукет, Таиланд
Милан, Италия
Анталия, Турция
Душанбе, Таджикистан
Такая картина наблюдается повсеместно, и в первую очередь это говорит о том, что у россиян серьезно обострилось чувство гражданской ответственности, ко многим пришло понимание того, что их голос - это не полчаса потраченного времени, а будущее огромной страны. И то, что мы наблюдаем сегодня, не может не радовать.
Отдельно стоит отметить, что ЦИК качественно организовала выборный процесс как в России, так и за рубежом. Несмотря на ажиотаж на многих участках, работники комиссии быстро справляются с наплывом. Мероприятие контролируют тысячи общественных и международных наблюдателей, а для предотвращения попыток нарушений в каждом пункте установлены камеры.