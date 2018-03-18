Нация коварных уголовников и самое замалчиваемое государство в мире

Утиная правда" Дмитрия Галковского о феномене Содружества

Редакция держит пари, что 99% наших читателей не сможет определить, чей это флаг. И немудрено. Это флаг самой замалчиваемой международной организации и самого замалчиваемого государства в мире. Организации — колоссальной, государства — циклопического, но организации и государства, управляемых всемирными мастерами дезинформации. Это структура даже не имеет названия. Просто «Организация», или, если точно перевести на русский, — «Союз», «Содружество».

Разумеется, полностью замалчивать колосса, включающего четверть территории и треть населения земного шара, невозможно. Поэтому о Содружестве сообщается в справочниках, открыто собираются его заседания. Официально считается так:

После второй мировой войны Британская империя распалась, а её бывшие члены создали благотворительную организацию, носящую протокольный характер. Для совместного ностальжирования по былым временам.

Это, мягко говоря, неправда. Начнём с того, что Содружество было создано вовсе не после второй мировой войны, а в 1931 году, в период расцвета Британской Империи. Тогда, после конференций имперских территорий 1926 и 1930 года был принят «Вестминстерский статус», обеспечивающий юридическое прикрытие власти Великобритании над доминионами в условиях новой политической, экономической и информационной ситуации. Формально доминионы объявлялись почти независимыми государствами, а фактически являлись отдельными королевствами (мало кто знает, что Канада или Австралия до сих пор являются королевствами, со своей геральдикой, особыми королевскими флагами, тронами и т.д.), возглавляемыми британским монархом. Кроме того, все доминионы входили в Британское содружество наций. Фактически возникала система, аналогичная устройству Австро-Венгрии, отчасти Российской империи, да и вообще любой европейской монархии. В 1946 году «Британское содружество наций» было переименовано в просто «Содружество», а в 1949 году в связи со спектаклем «предоставления независимости» Индии была принята Лондонская декларация, являющаяся типичным образчиком английского лицемерия. Согласно декларации Индия согласилась признать британского монарха в качестве «символа свободной ассоциации независимых государств членов-Содружества и главы Содружества». В дальнейшем эта формулировка принималась другими членами организации.

Большинство членов Содружества проходит созданный англичанами «конвейер дураков», то есть сначала государство является колонией или протекторатом, потом превращается в доминион, потом в возглавляемую Елизаветой II отдельную монархию, затем в монархию возглавляемую местным царьком или в республику, которая входит в Содружество и тайно управляется той же английской королевой носящей пожизненный титул «главы Содружества». Продвижение по конвейеру сопровождается невероятной шумихой, полемикой, иногда переворотами и региональными кризисами. А по сути на выходе бедные народы, попавшие в лапы к мировому паразиту, возвращаются в исходную точку. От чего ушли — к тому и пришли: от портрета обожаемого монарха к портрету обожаемого главы Содружества. Так и крутятся в кольце демагогии — выхода из Содружества нет. Иногда некоторым странам англичане приостанавливают членство. Это очень серьёзное наказание. Так было с Пакистаном, Фиджи, сейчас приостановлено членство Зимбабве. Но в итоге изгой исправляется и на коленях в рубище приползает «домой». К хозяину.

Избежать «Содружества» удалось только странам Ближнего Востока, и понятно почему. Здесь, в центре мировой нефтедобычи Соединённые Штаты нанесли основной удар по колониальной империи англичан. Это не значит, что УК из региона ушло совсем. Но прямого господства англичан там нет. А «Содружество» это прямое господство. Речь идёт не о сателлитах, не о сфере влияния, а о сложной, рыхлой, динамичной, замаскированной, но, тем не менее, управляемой из одного центра гигантской империи. В каких-то её частях англичане держат 100% акций власти, где-то 90%. Бывает — 70%, 60%. Но ниже 51% в силу самой специфики Содружества их власть не опускается никогда. Экономических рычагов Великобритании для абсолютного господства над Содружеством недостаточно. Точнее, если сопоставить объёмы ВВП достаточно, но только в условиях однополярного мира. При наличии американского гиганта, конечно англичане вынуждены потесниться и иногда уйти на второй план. Но в области местной политической жизни, вооружённых сил, культурного влияния — англичане прочно занимают стратегические высоты. А что касается внутренних рычагов управления и работы тайной полиции, то здесь англичанам принадлежит ВСЁ. Все рычаги находятся в Лондоне, где с младых ногтей выращивается и воспитывается местная элита, а своей разведки у членов Содружества нет. Работают под английским колпаком.

Было бы величайшей ошибкой сравнивать Содружество со специально созданной английскими империалистами пародией «Союза независимых государств». Чтобы показать всю серьёзность Содружества (и всю нелепость СНГ) достаточно привести несколько фактов:

1. Глава Соединённого Королевства автоматически является главой Содружества. Аппарат Содружества находится в Лондоне.

2. Все жители Содружества ЯВЛЯЮТСЯ БРИТАНСКИМИ ПОДДАННЫМИ.

3. Английский во всех странах Содружества имеет статус государственного языка (зачастую единственного).

4. Высшей судебной инстанцией для стран Содружества является английский суд, так называемый «Судебный комитет Тайного совета» (К слову сказать, наименования многих частей госаппарата Великобритании специально запутаны и перековерканы до неузнаваемости.)

5. Дипломатические отношения между странами Содружества осуществляются при посредничестве англичан. Даже формально послы при аккредитации внутри союза называются не послами, а «комиссарами». Официальное именование британского МИДа — «Министерство иностранных дел и по вопросам Содружества» — также подчёркивает, что дипломатические отношения внутри союза это не совсем то, что дипломатические отношения между союзом и другими странами.

Если уж сравнивать Содружество с нашим государством, то гораздо уместнее провести аналогию не с СНГ, а с СССР. Кстати, в Содружестве, как в Советском Союзе формально предусмотрено право выхода. Только за всё время существования «союзов нерушимых республик свободных» желающих покинуть помещение не нашлось. Единственное исключение — Ирландия. Ей после войны с помощью США удалось вырваться из цепких объятий обожаемого монарха. ФОРМАЛЬНО удалось. А фактически… Фактически есть особое положение, согласно которому граждане независимой Ирландии приравнены к гражданам Содружества и являются британскими подданными. Английский паук своё дело знает. НЕ ВЫРВЕШЬСЯ. Конечно, в Ирландии англичане имеют не 51% акций. 50%.

Существует и ещё одно сходство между Содружеством и Советским Союзом. На гербе СССР был изображён земной шар, коммунисты открыто говорили, что любая страна мира «на законных основаниях» может войти в рабоче-крестьянское государство. Почти то же самое у Содружества. Правом войти в союз обладает любая страна мира, когда-либо бывшая английской колонией, протекторатом или юридическим вассалом. Таким образом, англичане сохраняют территориальные претензии к большому количеству стран, прежде всего — к богатейшим странам Ближнего Востока.

Более того. В середине 90-х годов, на волне мировой перестройки англичане сделали стратегический рывок и начали принимать в Содружество страны, формально не имевшие отношения к Британской империи. В Содружество был принят Камерун, бывшей сначала германской, а затем французской колонией. Основанием для принятия явилось то обстоятельство, что незначительная часть этого государства когда-то принадлежала англичанам. Надо понимать цепкость и железную логику английского колониализма. Камерун сам по себе был приятным куском, но главное что таким образом создавался ПРЕЦЕДЕНТ, и с 1995 года в Содружество стало возможным принимать страны, имеющие отношение к Империи самое косвенное. Например, теперь в Содружество можно принять латиноамериканское Никарагуа или Грецию. Ведь берег Москито и Ионические острова в своё время принадлежали Англии.

Более того. В том же 1995 году в Содружество был принят Мозамбик, который вообще никогда не был британским владением. (На самом деле был, так как ранее последовательно контролировался двумя английскими криптоколониями — Португалией и СССР. Но о криптоколониальных владениях Лондона мы расскажем позднее.) Мозамбик был принят с очаровательной формулировкой: «по просьбам соседей». После просьб самого Мозамбика, все граничащие с ним страны, — члены содружества ЮАР, Зимбабве, Свазиленд, Замбия, Малави и Танзания, — слёзно попросили Елизавету II принять бедных мозамбикцев в Содружество. Приняли. После этого кульбита американцы встали на дыбы и поставили Лондону ультиматум. Разумеется, Мозамбик на свободу не выпустили (лозунг пиратов «Что упало — то пропало»), но англичане были вынуждены принять резолюцию, согласно которой поглощение Мозамбика было исключительной акцией и не имеет силы прецедента.

Между прочим, резолюция, таким образом, подтверждает, что принятие Камеруна прецедентом является. В этом все англичане — нация коварных уголовников. Если англичанина пригласили в гости — ходите с ним по квартире. Отведёте взгляд — лишитесь многих вещей. В одну секунду.