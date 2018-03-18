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Как американские НКО «помогают» нам с выбором президента

18:58. 18 марта 2018 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: vz.ru
В западной повестке «общим местом» стала тема вмешательства России в выборы и иные электоральные процессы в США и Европе. «Русские хакеры» якобы помешали законному избранию Хиллари Клинтон, а то и помогли Трампу. Правда, доказательств представлено так и не было.

 Европе мы, похоже, также ответственны за все: от «Брекзита» до референдума в Каталонии. И, само собой, снова без доказательств. Но какие тут нужны доказательства, если «всем понятно», что Россия – это такое глобальное зло?

При этом наших «западных партнеров» совершенно не смущает их многолетняя традиция попыток вмешательства в российские избирательные процессы. Через разветвленную сеть «политических НКО» и соответствующее финансирование.

Причем о подобного рода деятельности регулярно сообщают российские чиновники, общественники и эксперты. Но, судя по всему, с девяностых годов в России так привыкли к подобным «внешним факторам», что хоть и видят проблему, но причин для глубокого беспокойства не находят.

Например, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев на днях заявил: «Имеет место широкомасштабное иностранное вмешательство в российские выборы». Эта информация коррелирует с сообщениями о том, что сама Собчак предлагает активистам «Голоса» идти на избирательные участки в качестве ее наблюдателей.

При этом в открытом доступе появилась и некая переписка с сообщением о полученном «бюджете» «на очень специфическую деятельность: вбросы, провокации вплоть до атак на ГАС и циковский сайт в день выборов».

По-хорошему после таких заявлений впору проводить полноценное расследование. Но скажем ещё раз: в России к такому привыкли.

К примеру, в 2017 году, сразу после региональных выборов, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что имело место иностранное вмешательство со стороны ряда государств через финансирование ряда российских организаций.

А член комиссии, сенатор Олег Морозов указал на то, что данные о таком финансировании предоставил Росфинмониторинг, то есть финансовая разведка России. Но и это сообщение не получило какого-то громкого продолжения с публичным расследованием.

Что касается «Голоса», то с ним все совсем интересно.

Не было ни одних масштабных выборов с начала нулевых, где бы эту «ассоциацию» не заподозрили, а то и прямым текстом не обвинили во вмешательстве в ход избирательных процессов.

Вот, к примеру, 2011 год, и руководитель организации «Честный выбор» Владимир Мамонтов в преддверии очередных выборов заявляет:

«Мы сталкиваемся с «Голосом» периодически, полемизируем, но существует буквальное признание Лилии Шибановой, исполнительного директора организации, о том, что они привлекают несистемную оппозицию и финансируются из-за рубежа. Цепочку можно и продолжить».

Тогда же, кстати, в офисе «Голоса» в Барнауле прошли обыски, в рамках которых из этого офиса была изъята партия листовок оппозиционного движения «НаХ-НаХ».

Выборы 2012 года вообще были весьма резонансными, с целой «войной наблюдателей», в которой активисты «Голоса» приняли самое активное участие. Но, повторимся, снова никакой особой реакции. Дальнейшие массовые демонстрации, протестные выступления на Болотной и Сахарова в 2012 году попросту «сняли с повестки» все вопросы к «Голосу».

Кстати, не стоит думать, что наши западные «партнеры» относятся так лишь к кандидатуре Владимира Путина. В 2008 году, после избрания главой государства Дмитрия Медведева, тогдашний президент США Барак Обама был «расстроен тем, что выборы не были полностью свободными и честными из-за подавления свободных СМИ и оппозиции».

В общем, таких примеров, и не только по поводу «Голоса», можно найти массу. И подобного рода «политические НКО» не особо и стесняются вести работу по делегитимизации выборов в России как законного политического процесса.

Собственно, если посмотреть в ретроспективе на заявления того же Обамы по поводу избирательных «проблем» в России, то становится понятна истерическая кампания по поводу «взлома выборов в США». Это же типичный психологический «перенос».

Американские политические элиты прекрасно понимают, чем они занимаются в ходе избирательных процессов по всему миру. Попытками манипуляции в свою пользу. Но понимают они и то, что эта деятельность как-то «не очень хорошо выглядит». Поэтому крайне опасаются, как бы кто-нибудь гипотетический не провернул с ними то же, что они пытаются устроить в России не первый год.

Но что тут важно – даже один, сам по себе «Голос», данный в отрыве от иных «политических НКО», – это уже целая разветвленная всероссийская сеть со своими офисами, активистами и отлаженной инфраструктурой.

И такая организация в нашей стране далеко не единственная. За 15 минут вы найдете в поисковике достаточное количество «независимых правозащитных структур».

В США же нет ничего подобного, что финансировалось бы Россией и что работало бы в том же ключе.

Однако когда включается «военная паранойя» и концепция «внешнего врага» – логика часто отступает на второй план.

И вот вместо разветвленной сети «правозащитных структур» угрозу американской демократии несут уже даже и не «русские хакеры», а «русские интернет-тролли». Что, кстати, тоже отдельный и показательный симптом американской политической системы.

Но при этом то, что в Россию проникла целая инфраструктура, работающая против российской избирательной системы как таковой и финансируемая из зарубежных источников или посредством «зонтичной фондовой системы», – это «ничего особенного», это в порядке вещей.

И печально тут даже не то, что такая сеть есть и работает. В конце концов, все мы привыкли к тому, что США считают себя мировым контролером и продавливают свои политические интересы по всему миру.

Печальна наша терпеливая реакция на наличие таких «подрывных инфраструктур».

Это какое-то излишнее смирение. Восприятие «Голоса» и иже с ним как естественной, «природной» помехи, с которой вообще ничего нельзя сделать, только перетерпеть.

Вы себе такую реакцию (а вернее, её отсутствие) представляете в тех же Штатах, если бы там обнаружились подобные НКО, да еще с финансированием из России? Не представляете. Но для себя подобное мы почему-то считаем вполне приемлемым.

Александр Чаусов
кандидат исторических наук, публицист

Источник: nstarikov.ru

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