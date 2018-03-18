Давайте поговорим … о предназначении женщин. Женщина – это посудомойка?
Алексей Орлов и Юлона Стоянова
В редакцию Народного Славянского радио пришло письмо от радиослушателя, где автор задавал извечный вопрос о роли мужчины и женщины в семье. Юлона и Алексей постарались подробно раскрыть необъятную тему взаимоотношений двух личностей разного чина (пола). О том, где искать правду и на какие сведения опираться, чей опыт перенимать при построении семьи и как налаживать взаимодействия между супругами – мы и поведаем в передаче…
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Источник: www.youtube.com