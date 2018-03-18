Что сделали с мужчинами 300 лет матриархата
18:58. 18 марта 2018 Просмотров - 152 Один комментарий Опубликовал: brahman
Философ Александр Дугин о том, с чем связано начало эпохи матриархата
Каковы её характерные черты. Какая роль отведена мужчине в женоцентричном мире.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Цитата: «Всё будущее человеческого рода зависит от его отношения к детям, и народ, который отводит женщине роль «прислуги, или в котором считается, что конкуренция полов в бизнесе, политике и других областях активной деятельности более стоящее занятие, чем создание будущего поколения, – это вымирающий народ.
Женщина, являющаяся честолюбивой соперницей мужчины в его области деятельности, – это женщина, пренебрегающая самой важной миссией, которая у неё только может быть. Общество, которое смотрит на эту миссию свысока и которое обучает женщин чему угодно, только не тому, как управлять делами семьи, заботиться о мужчине и создавать будущие поколения, – это общество, которое сходит со сцены истории.
Историк может точно обозначить черту, за которой общество начинает быстрее всего клониться к закату, в тот момент, когда женщины начинают наравне с мужчинами принимать участие в делах бизнеса и политики, так как это означает, что мужчины деградировали, а женщины перестали быть женщинами.
Это не проповедь о роли и положении женщины. Это констатация неприкрашенного основополагающего факта. Когда дети перестают быть важными для общества, это общество уже утратило право на будущее».
Л. Рон Хаббард. Наука выживания. 1951г.