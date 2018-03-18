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Боевой лазер русских пострашнее гиперболоида инженера Гарина
01:01. 18 марта 2018 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал: jackomb
Менее месяца назад, в ходе своего выступления перед Федеральным Собранием РФ В.В. Путин назвал самые прорывные оборонные проекты России, "работающие на новых физических принципах". В числе фантастического оружия нового поколения глава государства упомянул и боевой лазер.
Заявление президента вызвало настоящую бурю за рубежом и у левой оппозиции. Самым мягким умозаключением было - "берд", "чушь", "мечты". Между тем, пришла пора трезво разобраться в подоплеке этого вопроса и причинах американской истерики. Дело в том, что еще со времен Стратегической Оборонной Инициативы Рональда Рейгана, Россия упорно кует лазерный щит, чтобы прикрыть свое небо и ближний космос.
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