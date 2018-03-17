Сводки от ополчения Новороссии 17 марта 2018

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

За текущие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований противника не зафиксировано.

Как мы видим, назначенный на должность командующего операцией объединенных сил Наев приложил все возможные усилия, чтобы обеспечить тишину и безопасность на время приезда 16 марта в зону т.н. «АТО» своего высокопоставленного «покровителя» — П.Порошенко.

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При этом нами получена информация о фактах прямой договоренности нового командующего и главарей неподконтрольных правительству националистических группировок на передовой.

Наевым было дано обещание прикрытия преступлений националистов в будущем в случае соблюдения ими перемирия на эти сутки.

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Также враг, в ходе перехода от проведения так называемой «антитеррористической операции» к «операции объединенных сил», а также осознавая возможность достойного отпора со стороны наших Вооруженных сил, основные усилия решил сосредоточить на терроре местного населения на временно подконтрольных Украине территориях.

Так, по данным нашей разведки, в районе н.п. Николаевка и Новогнатовка представителями вооруженных формирований Украины, под прикрытием проведения мероприятий по выявлению сторонников нашей Республики, а также возможной активизации боевых действий, осуществляется выселение местных жителей из своих домовладений.

При этом, по трусливой традиции украинских боевиков, выселению подлежат в основном слабозащищенные категории граждан — женщины, дети и старики. То есть семьи, в которых мужчины уже ранее были задержаны представителями СБУ, просто погибли или пропали без вести в зоне «АТО».

Освобожденные таким беспринципным образом дома отдаются под заселение украинским боевикам, в результате чего разграбляются, а в некоторых случаях уничтожаются.

Случай, наглядно демонстрирующий это, произошел 15 марта в 93-й омбр в районе н.п. Волноваха, где в результате взрыва бытового газа в месте проживания личного состава в одном из оккупированных домов погиб один и было ранено трое военнослужащих ВСУ.

Как обычно, штаб так называемой «АТО» сообщил, что за сутки погибших и раненых нет.