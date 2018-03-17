Стокгольмский арбитраж поставил подножку “радостным украинским коррупционерам”

Если бы предельно политизированного и асимметричного решения Стокгольмского арбитража по "Газпрому" и "Нафтогазу" не было, его бы стоило изобрести, уверены эксперты.

Решение Стокгольмского арбитража позволит "Газпрому" не только уйти от возможных штрафов за уменьшение объемов транзита по территории Украины, но и вернет компанию к переговорам как с "Нафтогазом", так и с европейскими потребителями с известной "сильной позиции". К такому выводу приходит писатель, аналитик Дмитрий Лекух. Эксперт настаивает, что Стокгольмский арбитраж по большому счету обнулил план США и Великобритании ослабить позиции России на европейском рынке. В ЕС все хорошо понимают, что рвать отношения с русскими невыгодно с экономической точки зрения. Но как сказать об этом США? Так вот, судя по всему, решение Стокгольмского арбитража и стало европейским комментарием. У "Газпрома" силами арбитража появился не просто повод не иметь ничего общего с украинскими партнерами. Есть законное обоснование. А если бы контракты с "Нафтогазом" не были расторгнуты, "Газпром" продолжил бы как минимум ближайшие годы торговать с ЕС на убыточных условиях и содержать "радостную компанию украинских коррупционеров за свой счет", добавляет аналитик. - Если банально взглянуть на карту, то очень легко обратить внимание: по периферии полыхает сейчас именно европейский субконтинент. С юга - последствия Арабской весны. С востока - пояс проамериканских и тоже кое-где, как на той же Украине, пылающих "лимитрофов". А за океаном на старую Европу жадно облизывается старший товарищ. Причем это даже никем сейчас не скрывается: достаточно послушать выступление того же Трампа, допустим, в Давосе, где фразу "нам нужны ваши деньги" он неоднократно повторял, - говорит Лекух в колонке для