Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 марта 2018

Как сообщалось, в начале февраля 2018 г. в результате авиаударов ВВС США в сирийской провинции Дейр эз-Зор погибло неизвестное количество сирийцев и бойцов парамилитарного формирования, условно называемого ЧВК «Вагнера». Эта трагедия вызвала ожесточенные споры в Сети.

Через некоторое время МИД России признал возможную гибель 5-ти россиян (жители Донбасса в озвученную цифру погибших не вошли). Чуть позже внешнеполитическое ведомство РФ заявило о том, что в бою в Дейр эз-Зоре также погибли и граждане стран СНГ, «есть и раненые — их несколько десятков».

Позже на небольших сайтах и блогах стали появляться сообщения, что якобы наши мстят военным НАТО в Восточной Гуте. Мы не писали про это, потому что ни один заслуживающий доверия источник такой информации не сообщал, да и само присутствие там американцев было более чем сомнительным.

Но вчера появился повод высказать подобную версию в связи с новыми событиями. Мы ни в коем случае не высказываем 100%-ю уверенность, что это была именно месть со стороны людей. Возможно американских убийц наказал Бог, так как за сутки они потеряли сразу, как минимум, 9 военных лётчиков из подразделений, незаконно участвующих в войне в Сирии. В любом случае — это расплата за их преступления.

Как стало известно в пятницу, военный вертолёт США с американскими военнослужащими на борту потерпел крушение у сирийско-иракской границы.

Событие произошло ещё в четверг, в Пентагоне сначала скрыли его, но в пятницу о нём сообщили американские СМИ, а позже подтвердили и военные чиновники.

В минобороны США до сих пор не сообщили практически никаких подробностей, там лишь заявили, что «инцидент с участием вертолёта коалиции произошёл в иракском районе Аль-Каим» и «спасательные команды направились к месту катастрофы». В штабе Коалиции заявили, что «будет проведено расследование для определения причины инцидента».

Позже там выпустили дополнение к заявлению о крушению вертолёта, сообщив, что все находившиеся на борту погибли и подтвердили данные СМИ, что разбился именно многоцелевой HH-60 Pave Hawk (версия Black Hawk — «Чёрного Ястреба»).

Более подробная информация появилась в крупных западных СМИ, они сообщили, что, по предварительным данным, погибли 7 американских военнослужащих (по данным некоторых источников речь идёт о 9-ти погибших).

«Отдельный чиновник сказал ABC News, что на борту вертолёта находилось семь человек. Все были лётчиками ВВС США, подтверждает ABC News», — говорится в сообщении телеканала Эй-Би-Си.

«Данных, что он был сбит нет, но нельзя исключать и такую возможность, сказал представитель Пентагона», — также сказано в новости.

Отметим, что район Аль-Каим в иракской провинции Анбар граничит с сирийской провинцией Дейр эз-Зор. Совсем рядом расположены позиции Сирийской армии, а возможно и российских добровольцев, так как тут находится освобождённый объединёнными силами РФ и САР город Абу-Кемаль — последняя столица ИГИЛ* (запрещённая в РФ организация).

Отдавший приказ бомбить сирийцев и ЧВК в Дейр Зоре

Интересно, что последнее заявление от имени Коалиции сделал человек, в феврале отдавший приказ бомбить сирийцев и бойцов российской ЧВК (об этом он ранее заявил NBC) в Дейр эз-Зоре — это бригадный генерал Джонатан П. Брага, командующий операциями ССО в этом регионе.

«Все сотрудники на борту погибли при аварии. Эта трагедия напоминает нам о рисках, с которыми сталкиваются наши мужчины и женщины каждый день в служении нашему народу. Мыслями мы с близкими этих солдат», — сказал в пятницу генерал Сил Спецопераций Брага.

Ещё через несколько часов сходное заявление сделал президент США Дональд Трамп:

«Наши мысли и молитвы восходят к семьям и любимым этих храбрых солдат, погибших при аварии вертолёта на ирако-сирийской границе вчера. Их жертва в служении нашей стране никогда не будет забыта», — написал Трамп на своей официальной странице в Твиттере.

Вторая гибель пилотов ВВС США за сутки

Напомним также, что это вторая за сутки смертельная авиакатастрофа для участвовавших в операции в Сирии сил ВВС США.

В среду на побережье штата Флорида разбился истребитель F/A-18 Super Hornet, который входил в состав эскадрильи из штата Вирджиния, самолёты этого подразделения принимали участие в операциях Пентагона в Сирии и Ираке. Погиб пилот и офицер системы вооружений.

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Николай Сергеев