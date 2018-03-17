Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 марта 2018
- 11:03 Брифинг Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
- 09:56 После бомбёжек коалиции США в Сирии тысячи тел остаются под завалами, — Минобороны РФ.
- 07:40 Месть за ЧВК «Вагнера»? — погибли 9 пилотов ВВС США, бомбивших Сирию (КАРТА).
- 01:28 МОЛНИЯ: Ракета ЗРК «Оса» поразила военный вертолёт под Дамаском (+ВИДЕО, ФОТО).
Брифинг Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике
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После бомбёжек коалиции США в Сирии тысячи тел остаются под завалами, — Минобороны РФ
Тысячи тел мирных жителей и боевиков, погибших во время бомбардировок возглавляемой США коалиции, остаются под завалами в сирийском городе Ракка, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отмечают, что в районе регистрируются вспышки инфекций, которые могут вылиться в эпидемию. Относительно безопасными остаются несколько центральных кварталов Ракки. Остальная часть города представляет угрозу для проживания и нахождения людей.
По данным Минобороны, так называемые органы власти из «Демократической федерации Северной Сирии», формируемые представителями армии США на территории Ракки, заставляют местных жителей насильно оставаться в разбомбленных американской коалицией районах Ракки, препятствуя их выезду в безопасные районы.
В результате взрывов боеприпасов и самодельных взрывных устройств погибли свыше 500 жителей Ракки. Многочисленные неразорвавшиеся боеприпасы и самодельные взрывные устройства представляют большую опасность для мирного населения.
Подчеркивается, что коалиция США препятствует прибытию в Ракку любых представителей гуманитарных организаций и миссии ООН. Вместе с Великобританией США игнорируют резолюцию СБ ООН по Сирии, которая должна зафиксировать масштабы гуманитарной катастрофы для определения объемов экстренной гуманитарной помощи остающемуся населению.
Аналогичная тяжелая ситуация, отметили в министерстве, сохраняется в лагере беженцев Эр-Рукбан в оккупированном США районе Эт-Танф.
24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии для проведения гуманитарных операций и оказания помощи пострадавшим. Проект резолюции 2401 был выдвинут Кувейтом и Швецией.
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Месть за ЧВК «Вагнера»? — погибли 9 пилотов ВВС США, бомбивших Сирию (КАРТА)
Как сообщалось, в начале февраля 2018 г. в результате авиаударов ВВС США в сирийской провинции Дейр эз-Зор погибло неизвестное количество сирийцев и бойцов парамилитарного формирования, условно называемого ЧВК «Вагнера». Эта трагедия вызвала ожесточенные споры в Сети.
Через некоторое время МИД России признал возможную гибель 5-ти россиян (жители Донбасса в озвученную цифру погибших не вошли). Чуть позже внешнеполитическое ведомство РФ заявило о том, что в бою в Дейр эз-Зоре также погибли и граждане стран СНГ, «есть и раненые — их несколько десятков».
Позже на небольших сайтах и блогах стали появляться сообщения, что якобы наши мстят военным НАТО в Восточной Гуте. Мы не писали про это, потому что ни один заслуживающий доверия источник такой информации не сообщал, да и само присутствие там американцев было более чем сомнительным.
Но вчера появился повод высказать подобную версию в связи с новыми событиями. Мы ни в коем случае не высказываем 100%-ю уверенность, что это была именно месть со стороны людей. Возможно американских убийц наказал Бог, так как за сутки они потеряли сразу, как минимум, 9 военных лётчиков из подразделений, незаконно участвующих в войне в Сирии. В любом случае — это расплата за их преступления.
Как стало известно в пятницу, военный вертолёт США с американскими военнослужащими на борту потерпел крушение у сирийско-иракской границы.
Событие произошло ещё в четверг, в Пентагоне сначала скрыли его, но в пятницу о нём сообщили американские СМИ, а позже подтвердили и военные чиновники.
В минобороны США до сих пор не сообщили практически никаких подробностей, там лишь заявили, что «инцидент с участием вертолёта коалиции произошёл в иракском районе Аль-Каим» и «спасательные команды направились к месту катастрофы». В штабе Коалиции заявили, что «будет проведено расследование для определения причины инцидента».
Позже там выпустили дополнение к заявлению о крушению вертолёта, сообщив, что все находившиеся на борту погибли и подтвердили данные СМИ, что разбился именно многоцелевой HH-60 Pave Hawk (версия Black Hawk — «Чёрного Ястреба»).
Более подробная информация появилась в крупных западных СМИ, они сообщили, что, по предварительным данным, погибли 7 американских военнослужащих (по данным некоторых источников речь идёт о 9-ти погибших).
«Отдельный чиновник сказал ABC News, что на борту вертолёта находилось семь человек. Все были лётчиками ВВС США, подтверждает ABC News», — говорится в сообщении телеканала Эй-Би-Си.
«Данных, что он был сбит нет, но нельзя исключать и такую возможность, сказал представитель Пентагона», — также сказано в новости.
Отметим, что район Аль-Каим в иракской провинции Анбар граничит с сирийской провинцией Дейр эз-Зор. Совсем рядом расположены позиции Сирийской армии, а возможно и российских добровольцев, так как тут находится освобождённый объединёнными силами РФ и САР город Абу-Кемаль — последняя столица ИГИЛ* (запрещённая в РФ организация).
Отдавший приказ бомбить сирийцев и ЧВК в Дейр Зоре
Интересно, что последнее заявление от имени Коалиции сделал человек, в феврале отдавший приказ бомбить сирийцев и бойцов российской ЧВК (об этом он ранее заявил NBC) в Дейр эз-Зоре — это бригадный генерал Джонатан П. Брага, командующий операциями ССО в этом регионе.
«Все сотрудники на борту погибли при аварии. Эта трагедия напоминает нам о рисках, с которыми сталкиваются наши мужчины и женщины каждый день в служении нашему народу. Мыслями мы с близкими этих солдат», — сказал в пятницу генерал Сил Спецопераций Брага.
Ещё через несколько часов сходное заявление сделал президент США Дональд Трамп:
«Наши мысли и молитвы восходят к семьям и любимым этих храбрых солдат, погибших при аварии вертолёта на ирако-сирийской границе вчера. Их жертва в служении нашей стране никогда не будет забыта», — написал Трамп на своей официальной странице в Твиттере.
Вторая гибель пилотов ВВС США за сутки
Напомним также, что это вторая за сутки смертельная авиакатастрофа для участвовавших в операции в Сирии сил ВВС США.
В среду на побережье штата Флорида разбился истребитель F/A-18 Super Hornet, который входил в состав эскадрильи из штата Вирджиния, самолёты этого подразделения принимали участие в операциях Пентагона в Сирии и Ираке. Погиб пилот и офицер системы вооружений.
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Николай Сергеев
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МОЛНИЯ: Ракета ЗРК «Оса» поразила военный вертолёт под Дамаском (+ВИДЕО, ФОТО)
Медиа-крыло группировки «Джейш-аль-Ислам» опубликовало кадры и заявление, что в ночь с 16 на 17 марта сирийский военный вертолёт был атакован над пригородом Дамаска Восточная Гута зенитно-ракетным комплексом 9А33БМ2 «Оса», в 2012 году захваченным боевиками у Армии САР.
По имеющимся данным, вертолёт не был сбит и сумел добраться до места назначения.
Сирийский репортёр с места событий сообщил, что неудачей закончилась попытка боевиков «Армии Ислама» сбить один из военных вертолётов САА над Восточной Гутой с помощью системы ПВО «Оса», которая базируется в городе Дума.
Отметим, что подрыв ракеты происходит примерно в 10 метрах от цели, поражение производится осколками. По этой причине вертолёты нередко остаются целыми при обстрелах одиночной ракетой. Применяется также способ стрельбы двумя ракетами, но, вероятнее всего, боевики не располагают большими запасами боеприпасов для ЗРК.
Как сообщала «Русская Весна», в 2016 году над окрестностями Дамаска произошёл аналогичный случай, ракета ЗРК «Оса» поразила военный вертолет под Дамаском, но винтокрылая машина смогла добраться до авиабазы Думейр.
Об уничтожении войсками потерянной в начале войны «Осы» сообщалось ещё в 2015 году.
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