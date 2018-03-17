Мнение: Сергей Лавров красиво ответил на «предложение» главы Минобороны Британии «отойти и заткнуться»



«Извините за то, что мы не можем обойти стороной важную тему последних действий Вашингтона, а также слова Лондона по отношению к России. Поэтому как бы вы прокомментировали фразу Гэвина Уильямсона – главы Минобороны Британии, заявившего, что Москве, в виду ситуации вокруг Скрипаля: “стоит отойти и заткнуться”»?

- «Уважаемый Сергей Викторович», – начал свой вопрос министру иностранных дел России, журналист одного из российских изданий 16 марта.«Извините за то, что мы не можем обойти стороной важную тему последних действий Вашингтона, а также слова Лондона по отношению к России. Поэтому как бы вы прокомментировали фразу Гэвина Уильямсона – главы Минобороны Британии, заявившего, что Москве, в виду ситуации вокруг Скрипаля: “стоит отойти и заткнуться”»?



Сергей Лавров: «откровенно говоря, я не припомню подобных заходов на таком уровне, но по правде говоря, мы уже перестали обращать внимание на подобные вещи. Сейчас наступило такое время, когда даже англо-саксонская система права и правосудия, норм поведения, и даже логики показывает себя с «необычной» стороны. Я например, сегодня смотрел новости BBC и CNN, интереса ради, и увидел там дико примитивную подачу материала. Там говорилось – Великобритания получила поддержку в солидарности от Франции, Германии и Соединенных Штатов, поэтому она в праве требовать от России, признать – зачем она напала на нее? То есть понимаете, это новая реальность – доказательство не нужны, достаточно громкого шума. Все говорят, что это ведьма – значит это ведьма, и ее нужно отправить на костер. И не важно, что нет никаких итогов расследования, что они не передавались ни в какой суд, что они не отправлены в организацию по запрещению химического оружия, и что сама Великобритания прямо нарушает обязательства по конвенции о запрещении ХО разыгрывая театр абсурда. Обывателю просто вбивается в голову, что виновата та страна, которую громче всех в этом обвиняют.

Ну а в принципе говорить про нынешнюю ситуацию уже как-то даже неловко. Мы абсолютно официально запросили со стороны Великобритании выполнение тех действий, которые она обязана предпринять по конвенции о запрещении химического оружия, и медийная реакция нас абсолютно не волнует.

К тому же, вы и сами видите, что даже в британском парламенте, когда лидер оппозиции попросил депутатов предъявить доказательства вины России, британское руководство просто отказа ему. Этим оно вызвало волну возмущения даже внутри собственного правящего класса, о какой легитимности расследования, можно говорить?…

Здесь все срежиссировано также, как и в деле Литвиненко, когда сначала британское правосудие согласилось на сотрудничество с Москвой, а затем, как только мы обратились с целым рядом конкретных вопросов по расследованию, тут же сделало процесс закрытым. Приговор в итоге, был вынесен на основе неких «секретных материалов» которые никогда никому не предъявлялись.

Сейчас даже этого нет, все идет по еще более беспардонному сценарию, начинаясь и заканчиваясь игрой в медиасфере. На что здесь реагировать? Им же просто ничего другого не остается, вот и бесятся.

А насчет слов «главного военного Великобритании», ту все еще проще. Ну посмотрите на него, такой симпатичный молодой человек, наверное ему хочется тоже войти в истории какими-то громкими фразочками… Ну не хватает человеку образования, нет в руках реальных возможностей, так что ему еще делать? Только произносить пафосные слова…»

Позиция Сергея Лаврова многим может показаться необоснованно мягкой, но в действительности, решение не обращать внимания на таки вещи – более чем оправдано. Даже не смотря на внутреннее ощущения каждого из нас, и вероятно – самого министра Лаврова: дать залп по зловонному Лондону, важно понимать, что пока «собака лает – караван идет». Ведь вся истерика Британии и США, действительно проистекает от бессилия…

Вспомните главное правило истории России – чем громче истерит и ругает нас Запад, тем более правилен и успешен, выбранный нами путь.

Все припадки коллективного Запада последних недель, все низкопробные выражения от представителей США в ООН, премьер – министра Великобритании, а теперь и главы Минобороны – от безысходности. Все они – лишь следствие роста мирового влияния России и Послания президента Владимира Путина. После него, каждому на Западе стало ясно, что в военном отношении Россия – неприкасаема, действовать без оглядки на нее в мире больше нельзя, а значит и истерика вызванная этим фактом – не заслуживает того, чтобы мы отвлекали на нее свое внимание.

Вся русофобская часть Прибалтики и Украины, конечно же неприменет заполонить русский сегмент интернета грязью о том, что Россия – де «снова утерлась», но зачем нам слушать тявканье вашингтонских щенят?

Наша зада – делом доказать, что мы лучше – совершить технологическую революцию, как и было сказано президентом, решить внутренние проблемы управления страной, повышать благосостояние граждан, уменьшать коррупцию, провести чистку элит, наладить социальные лифты, и еще выше поднять планку всероссийских инфраструктурных проектов, делать все на благо Родины не обращая внимания на попытки Запада сбить нас с верного пути.

В этой связи слова Лаврова – лишь обманчиво мягки. За ними стоит понимание того, что Россия идет правильным курсом, а лай собак – лишь не дает заскучать.

Руслан Хубиев

Источник: voicesevas.ru