Детство в СССР

Многие из Вас уже не застали это государство и эту страну – СССР. А я прямо, как в песне – родом оттуда. Ностальгирую. Вот подборку сделал. И все никак руки не доходят оцифровать собственный архив детства. Да и хранится он у Мамы, но поеду на майские на 78 её День Рождения и обязательно займусь. Тем более, что хочу, чтобы внуки знали, как их Дед выглядел в их возрасте.