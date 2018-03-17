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Детство в СССР

18:33. 17 марта 2018 Просмотров - 303 2 коммент. Опубликовал:

Многие из Вас уже не застали это государство и эту страну – СССР. А я прямо, как в песне – родом оттуда. Ностальгирую. Вот подборку сделал. И все никак руки не доходят оцифровать собственный архив детства. Да и хранится он у Мамы, но поеду на майские на 78 её День Рождения и обязательно займусь. Тем более, что хочу, чтобы внуки знали, как их Дед выглядел в их возрасте.

1. Металлисты

]]>Металлисты СССР, детство, фотографии ]]>

2. Нескучное ожидание

]]>Нескучное ожидание СССР, детство, фотографии ]]>

3. Хлебный квас

]]>Хлебный квас СССР, детство, фотографии ]]>

4. Бумажные кораблики

]]>Бумажные кораблики СССР, детство, фотографии ]]>

5. С какого края начать ?!

]]>С какого края начать ?! СССР, детство, фотографии ]]>

6. Морожееенннка !!

]]>Морожееенннка !! СССР, детство, фотографии ]]>

7. Хочу добавки !!

]]>Хочу добавки !! СССР, детство, фотографии ]]>

8. Настоящая зима

]]>Настоящая зима СССР, детство, фотографии ]]>

9. Детсад на прогулке

]]>Детсад на прогулке СССР, детство, фотографии ]]>

10. Водители маленьких грузовиков

]]>Водители маленьких грузовиков СССР, детство, фотографии ]]>

11. Задать задачу

]]>Задать задачу СССР, детство, фотографии ]]>

12. Генеральная уборка

]]> Генеральная уборка СССР, детство, фотографии ]]>

13. Сбор макулатуры

]]>Сбор макулатуры СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

14. Белоснежные школьные фартуки

]]>Белоснежные школьные фартуки СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

15. Первоклашка

]]>Первоклашка СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

16. Детский журнал БАРВИНОК

]]>Детский журнал БАРВИНОК СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

17. Октябренок

]]>Октябренок СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

18. Музыкальная школа

]]>Музыкальная школа СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

19. Летняя Москва 1980 года

]]>Летняя Москва 1980 года СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

20. Суровая велосипедистка

]]>Суровая велосипедистка СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

21. Весенняя флотилия

]]>Весенняя флотилия СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

22. Эх, прокачу !!

]]> Эх, прокачу !! СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

23. Чехарда

]]>Чехарда СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

24. Суровый и беспощадный педсовет

]]>Суровый и беспощадный педсовет СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

25. Дачники

]]>Дачники СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

26. Артековцы. Элита пионерии.

]]>Артековцы. Элита пионерии. СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

27. Велобратья

]]>Велобратья СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

28. Победители

]]>Победители СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

29. Боец

]]>Боец СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

30. Наследники Яшина. Автор Болдин Сергей, 1980-e

]]>Наследники Яшина. Автор Болдин Сергей, 1980-e СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

31. Зачарованная

]]>Зачарованная СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

32. Гимнастки

]]>Гимнастки СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

33. Школьники сороковых-пятидесятых

]]>Школьники сороковых-пятидесятых СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

34. Музыканты

]]>Музыканты СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

35. Несерое детство !!

]]>Несерое детство !! СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

36. "Мажоры"

]]>"Мажоры" СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

37. Мечта дошкольника. Прокат машинок "Карапуз" у кинотеатра "Мир" в Архангельске, 1970-е.

]]>Мечта дошкольника. Прокат машинок "Карапуз" у кинотеатра "Мир" в Архангельске, 1970-е. СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

38. На уроке

]]>На уроке СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

39. Характеры. Кажется с какого-то детского фильма.

]]>Характеры. Кажется с какого-то детского фильма. СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

40. Весна

]]>Весна СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

41. Арбузный горы, синие небеса…

]]>Арбузный горы, синие небеса... СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

42. Первоклашка

]]>Первоклашка СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

43. Октябрятская звездочка

]]>Октябрятская звездочка СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

44. Будущая чемпионка. 1963

]]>Будущая чемпионка. 1963 СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

45. Мир и взаимопонимание

]]>Мир и взаимопонимание СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

46. Детский мир.

]]>Детский мир. СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

47. Зайки-попрыгайки

]]>Зайки-попрыгайки СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

48. Новогоднее представление с дедом Морозом. Футуризм еще без приставки "ретро". 1964 год.

]]>Новогоднее представление с дедом Морозом. Футуризм еще без приставки "ретро". 1964 год. СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

49. Кремлевская елка 1977 года

]]>Кремлевская елка 1977 года СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

50. Витрины "Детского мира". 1987 год.

]]>Витрины "Детского мира". 1987 год. СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

51. Теперь не пропустим !! Дед Мороз играет в хоккей с воспитанниками детской спортивной школы. 1982 год. Киев.

]]>Теперь не пропустим !! Дед Мороз играет в хоккей с воспитанниками детской спортивной школы. 1982 год. Киев. СССР, детство, фотографии ]]>
 
 
 
 

52. Сделано в СССР (песня из WhatsApp'a)

 
 

Всё. Спасибо, Смотрящим !!

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Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 773 441
    ФЕДОР ЗИМИН 17 марта 2018 в 19:12 Ссылка Пометить
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    Спасибо за добрые снимки! Мне кажется, что детство человек вспоминает позитивно, при любом уровне жизни.

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  • 4727 4213
    Stelm 17 марта 2018 в 19:14 Ссылка Пометить
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    В советское время люди были добрее,человечнее что ли… И отношения между ними были добрыми. А сейчас… У нас в Питере была оттепель,все растаяло а потом замерзло. И на дороге просто лед. Возле магазина бабуля поскользнулась и упала,помог ей встать. Когда ей помогал подняться краем глаза заметил двух молодых особ которые снимали это на свои телефоны. Но они ей не помогли встать,они снимали… Это упыри. Молодые,здоровые полные сил упыри. И таких много. Они может и не виноваты,их такими сделала система. В советское время их не было,или было очень мало. А теперь они повсюду. Здоровые,равнодушные ко всему циничные упыри. Разного возраста,но суть у них одна.
    В этом и есть главное отличие советского времени от нынешнего.

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