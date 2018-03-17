Детство в СССР

Многие из Вас уже не застали это государство и эту страну – СССР. А я прямо, как в песне – родом оттуда. Ностальгирую. Вот подборку сделал. И все никак руки не доходят оцифровать собственный архив детства. Да и хранится он у Мамы, но поеду на майские на 78 её День Рождения и обязательно займусь. Тем более, что хочу, чтобы внуки знали, как их Дед выглядел в их возрасте.
1. Металлисты
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2. Нескучное ожидание
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3. Хлебный квас
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4. Бумажные кораблики
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5. С какого края начать ?!
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6. Морожееенннка !!
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7. Хочу добавки !!
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8. Настоящая зима
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9. Детсад на прогулке
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10. Водители маленьких грузовиков
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11. Задать задачу
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12. Генеральная уборка
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13. Сбор макулатуры
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14. Белоснежные школьные фартуки
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15. Первоклашка
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16. Детский журнал БАРВИНОК
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17. Октябренок
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18. Музыкальная школа
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19. Летняя Москва 1980 года
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20. Суровая велосипедистка
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21. Весенняя флотилия
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22. Эх, прокачу !!
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23. Чехарда
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24. Суровый и беспощадный педсовет
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25. Дачники
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26. Артековцы. Элита пионерии.
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27. Велобратья
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28. Победители
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29. Боец
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30. Наследники Яшина. Автор Болдин Сергей, 1980-e
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31. Зачарованная
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32. Гимнастки
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33. Школьники сороковых-пятидесятых
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34. Музыканты
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35. Несерое детство !!
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36. "Мажоры"
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37. Мечта дошкольника. Прокат машинок "Карапуз" у кинотеатра "Мир" в Архангельске, 1970-е.
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38. На уроке
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39. Характеры. Кажется с какого-то детского фильма.
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40. Весна
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41. Арбузный горы, синие небеса…
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42. Первоклашка
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43. Октябрятская звездочка
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44. Будущая чемпионка. 1963
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45. Мир и взаимопонимание
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46. Детский мир.
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47. Зайки-попрыгайки
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48. Новогоднее представление с дедом Морозом. Футуризм еще без приставки "ретро". 1964 год.
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49. Кремлевская елка 1977 года
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50. Витрины "Детского мира". 1987 год.
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51. Теперь не пропустим !! Дед Мороз играет в хоккей с воспитанниками детской спортивной школы. 1982 год. Киев.
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52. Сделано в СССР (песня из WhatsApp'a)
Всё. Спасибо, Смотрящим !!
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Спасибо за добрые снимки! Мне кажется, что детство человек вспоминает позитивно, при любом уровне жизни.
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В советское время люди были добрее,человечнее что ли… И отношения между ними были добрыми. А сейчас… У нас в Питере была оттепель,все растаяло а потом замерзло. И на дороге просто лед. Возле магазина бабуля поскользнулась и упала,помог ей встать. Когда ей помогал подняться краем глаза заметил двух молодых особ которые снимали это на свои телефоны. Но они ей не помогли встать,они снимали… Это упыри. Молодые,здоровые полные сил упыри. И таких много. Они может и не виноваты,их такими сделала система. В советское время их не было,или было очень мало. А теперь они повсюду. Здоровые,равнодушные ко всему циничные упыри. Разного возраста,но суть у них одна.
В этом и есть главное отличие советского времени от нынешнего.