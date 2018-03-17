Американка: женщинам всего мира стоит поучиться у русских матерей

В девяностых американка Таня Майер выучила русский язык и приехала работать в Москву. Помимо высокооплачиваемой работы, здесь с ней приключился роман, но мужчина, узнав, что она ждет от него ребенка, предпочел исчезнуть. Так Таня стала матерью-одиночкой в России.

Потом она вышла замуж, родила еще двоих детей и переехала в Европу, но ее опыт воспитания ребенка в Москве был таким запоминающимся, что она решила написать о нем книгу «Shapka. Babushka. Kefir. Как воспитывают детей в России». Портал НЭН взял < ![CDATA[ ]]> интервью < ![CDATA[]]>у автора этой книги.

Как вы оказались в России, сколько времени здесь провели и часто ли сюда приезжаете?

Я изучала русский язык и экономику в Университете Джорджтауна в Вашингтоне. После выпуска я год работала на Уолл-стрит и в какой-то момент сказала своему начальнику, что хочу поехать в Москву. Взамен он предложил Лондон, я отказалась, уволилась, купила билет в Москву в один конец и в августе 1999 года приехала сюда с несколькими чемоданами и деньгами, которых хватило на одну ночь в отеле. Но мне повезло, я быстро обзавелась друзьями и устроилась на хорошую работу в Американский банк в Москве. Я задержалась здесь на 8 лет — в 2008 переехала к мужу в Лондон. Сейчас мы живем в Вене, но я стараюсь приезжать в Москву хотя бы раз в год: мне нравится наблюдать за тем, как меняется город.

При каких обстоятельствах вы решили написать книгу о своем опыте? Что вас так сильно зацепило в русском материнстве?

Я очень рада, что написала эту книгу. Я не журналист и не писатель, но мне нравится собирать информацию, анализировать ее и писать. Как-то раз одна из моих московских подруг добавила меня в секретную группу русских мам в фейсбуке (многие из них жили в Москве, но часть была размазана по всему миру). Я начала читать комментарии, участвовать в обсуждениях и поняла, что у русских мам очень много общего, и что есть особенная «русская» манера воспитывать детей.

Тогда я поделилась с группой идеей книги и спросила у девушек, согласятся ли они рассказать мне о своем опыте материнства. Они отреагировали с большим энтузиазмом, и я приступила к работе. У меня сложилось ощущение, что женщины, с которыми я говорила, получали большое удовольствие от того, что делились своим опытом — возможно, потому, что в России принято серьезно относиться к материнству. Вероятно, я была первым человеком, который попросил их проанализировать, как именно они воспитывают детей и почему. Разговаривать с девушками было очень классно.

Почему вы не стали рожать ребенка в России, но потом вернулись с ним сюда?

Я родила в начале 2006 года. Я боялась родов и решила (возможно, зря!), что в госпитале в США мне будет комфортнее рожать, чем в Москве. Это было почти 11 лет назад, с тех пор многое изменилось. У меня не было декрета: я не останавливаясь работала на российскую компанию удаленно. Я признательна своему тогдашнему работодателю: он поддержал меня, когда я сказала, что постараюсь вернуться в Москву, как только приду в себя после рождения ребенка, — и я вернулась.

В вашей книге много тепла в отношении русских мам. А было ли что-нибудь, что вас в них раздражало?

В книге я описываю несколько вещей, которые не нашли во мне понимания или симпатии. Например, меня удивляет, что в России много матерей, в том числе хорошо образованных, которые не доверяют традиционной медицине, лечат детей гомеопатическими препаратами и не делают им прививки. Это, конечно, сложная тема, но антипрививочное движение меня пугает: недавно, например, была новость о вспышке кори в Екатеринбурге. Российские мамы любят путешествовать с детьми, а мне кажется, что возить в другие страны непривитых малышей очень рискованно.

Чем вообще русское материнство отличается от европейского и американского?

Мне кажется, что русские мамы — где бы они ни жили: в Нью-Йорке, Москве или Париже — очень серьезно относятся к своему родительству. У них суперинтеллектуальный и аналитический подход к материнству, они все время спрашивают себя: что я делаю и почему, что лучше для моего ребенка? И в то же время такое вовлечение в родительство не мешает им находить время на себя. Русские женщины — не жертвы материнства, они им наслаждаются. Они не боятся просить помощи: в моей книге многие главы посвящены няням и бабушкам, потому что в России принято воспитывать детей вместе и полагаться на помощь разных людей. Мне кажется, что в Европе многие женщины чаще доверяют детей государству и не стремятся найти кружки и секции вне школы или детского сада. У нас принято много работать, а к бабушкам и няням за помощью не обращаются — так что европейские мамы не так много времени уделяют своим детям. В США есть мамы, которые работают из дома, они сосредоточены на карьере, поэтому пользуются помощью извне: мамы планируют жизнь своих детей, но эти планы претворяют в жизнь другие люди. Есть и другой тип американских мам, домохозяек. Они воспринимают материнство как спорт, и интересы их детей часто замещают все прочие потребности — мне кажется, это не слишком здоровая тенденция. В обществе эти мамы ведут себя так, как мы все вели себя в подростковом возрасте в школе (а в районе сорока лет было бы классно вести себя иначе!) А вот русские женщины умудряются совмещать все: они любящие матери и жены, хорошие подруги, они находят время заботиться о себе. Русские мамы поддерживают друг друга и реже осуждают чужой выбор. И, конечно, они абсолютно не ленивые.

Как вам показалось, какие вопросы острее прочих обсуждаются российскими мамами? Что их больше всего заводит — прививки, грудное или искусственное вскармливание, метод родоразрешения? Кажется ли вам, что российские мамы категоричнее американских?

У русских мам есть четкие представления о прекрасном. Я уже рассуждала о вакцинации. Еще одна тема — польза грудного вскармливания, но в России к альтернативным способам кормить ребенка относятся как минимум с уважением. Например, у меня не получилось кормить грудью ни одного из моих детей, и в Москве я ни разу не почувствовала себя виноватой в том, что пользуюсь смесью. Не думаю, что русские мамы категоричнее американских, наоборот — они с большим энтузиазмом относятся ко всему новому. Мы, американцы, очень упрямые. В России жизнь меняется очень быстро, и чтобы выжить, нужно быть гибким — в том числе и в том, что касается представлений о родительстве.

То, как в России устроен декретный отпуск — это скорее гуманно или глупо?

О, это очень гуманно! У меня, как я уже рассказывала, не было декретного отпуска, но это было мое собственное решение: я не хотела лишаться высокой позиции и хорошей зарплаты. В США стандартный отпуск по уходу за ребенком — 6 недель. Американские мамы работают до 40 недели беременности, рожают и возвращаются к работе через полтора месяца, будучи вынужденными оставлять детей в яслях — няни стоят очень дорого и далеко не все могут себе их позволить. Это ужасная реальность, с которой сталкивается большая часть работающих матерей в США. В России, насколько я знаю, полтора года декрета оплачивается, и еще полтора нет — и мне кажется, что это более, чем разумно. В европейских странах декрет длится максимум 12 месяцев — это, конечно, мечта по сравнению с американской системой.

Как вам кажется: в других странах отцы больше вовлечены в родительство? Было ли у вас ощущение, что в России воспитание детей — это женская забота?

Может, я слегка старомодна, но у меня есть ощущение, что европейские и американские пары неправильно делят между собой обязанности. Если в Вене или в Лондоне вы в выходной придете в парк, вы увидите там кучу несчастных пап, которым жены сказали: «Сегодня суббота! Отправляйся гулять с ребенком». Мне кажется, что многие европейские и американские мужчины испытывают большое давление со стороны своих жен или партнерш, и это не слишком честно, особенно когда дети совсем маленькие. В родительстве есть куча довольно скучных занятий, которые требуют огромного терпения — и женщины справляются с такими штуками гораздо лучше мужчин. Отцы в России нередко активно участвуют в родительстве, но к вовлеченным папам здесь до сих пор к относятся как к супергероям. А вообще ожидания от российских пап очень низкие.

Как вам русские дети — какие они? Веселые? Послушные? Изобретательные? Тихие? Чем они отличаются от других детей?

Русские дети мне показались открытыми, веселыми, умными и интересующимися окружающим миром, в целом послушными и уж точно не тихими. Местные дети взрослее своих американских и европейских сверстников. Я много времени провела с русскими детьми в Лондоне и Вене, и они часто ведут себя так, будто они старше своих лет. Еще они, как правило, хорошо учатся, и с удовольствием занимаются музыкой, спортом, шахматами и балетом. И у меня просто взрывается мозг от того, на скольких языках они разговаривают. Мой сын ходит в гимназию в Вене — там преподают на немецком. У него есть одноклассники, которые говорят по-русски дома, по-немецки в школе и учат французский и английский в качестве дополнительных языков. Совершенно невозможно поверить, что существуют дети, для которых это нормально!

Что вы думаете о российских детских садах?

Мой сын был слишком маленьким для детского сада, когда мы жили в Москве. Но мне очень нравится, что у российских родителей есть выбор: ты не обязан отдавать своего ребенка в сад, ты можешь сидеть с ним дома до семи лет, если хочешь. В книге я пишу о том, что такой выбор — это именно российская особенность: в Европе и США существуют определенные стандарты образования, которые поддерживает государство и общество и которых стараются придерживаться почти все родители. А мне кажется, что способов воспитания должно быть много и разных, потому что все дети разные. В России мне попадались дети, которые до семи лет не ходили ни в какие дошкольные учреждения, и были при этом очень умными и хорошо социализированными.

Какие суеверия местных мам и пап показались вам милыми, а какие дикими?

Я люблю логику, поэтому суеверия вообще кажутся мне чем-то неразумным. Больше всего меня веселит местная идея о том, что холодные напитки (особенно со льдом) могут спровоцировать ангину или высокую температуру. Еще меня очень смешат российские мамы, вроде моей прекрасно образованной подруги Сони, которые не стригут волосы во время беременности.

Как вы считаете, какие российские традиции родительства хорошо бы внедрить повсюду, а от каких лучше отказаться совсем?

Здоровое питание, частые прогулки с детьми, раннее приучение к горшку — это те тренды российского родительства, которым стоило бы поучиться всей планете. Но все копировать я бы не стала: бывают дни, когда можно выходить на улицу без шапки, а еще, мне кажется, человечество прекрасно выживает без нескольких курсов детского массажа.

Какой местной едой вы кормили своего сына? Может быть, вы позаимствовали у русских мам какие-то рецепты, которыми пользуетесь теперь?

В России я научилась варить супы. Мой сын ел тонну разной каши, творог, йогурт и супы, пока мы жили в Москве. Вообще он долгое время не умел есть взрослую еду, потому что его вполне устраивала еда, которую не нужно пережевывать. Рецепты русской кухни спасли меня, когда родилась моя младшая дочь и выяснилось, что у нее аллергия на молоко. Я готовила всю еду дома, и меня очень выручило разнообразие русских супов и каш — их я делала на воде или безлактозной смеси. Мои дети до сих пор часто просят сварить им «розовый суп» — так они называют борщ, обожают пироги с капустой, кабачковые оладьи, блинчики с красной икрой и конфеты «Мишка Косолапый».

Так как в России воспитывают детей? Хорошо или плохо?

Очевидно, я предвзята, раз написала на эту тему целую книгу. Но в целом: да, в России очень хорошо воспитывают детей! Русские мамы проводят столько времени, обдумывая свои решения, читая книги, изучая информацию, задавая вопросы и анализируя собственные действия, вкладывают столько душевных сил в свое материнство! Женщинам по всему миру следовало бы у них этому поучиться. К сожалению, в Европе и США до сих пор существует представление о русских женщинах как о странных гламурных существах с длинными красными ногтями.