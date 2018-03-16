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Здания, занесенные грунтом. Часть 24

21:04. 16 марта 2018 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:
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В этой части будет много видео. За последний месяц в сети появился ряд работ многих авторов в видеоформате, тех, кому небезразлична и интересна данная тема. Кто не видел – рекомендую посмотреть. Информация, мягко сказано, заставляющая задуматься…


Египет. Видно на какой огромной глубине находится основании колосса.


Не исключено, что разрушения в Древнем Египте случились тогда же, когда и были разрушены и занесены города в России и Европе, Ю.Америке (в частности в Мексике).

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Во время строительства метро в Салониках удалось найти сотни тысяч археологических находок и обнаружить целый древний город. Ученые исследовали площадь в 3,1 гектара.



Строительство метро в Салониках началось в 2006 году, однако затянулось из-за огромного объема археологических работ. Всего за это время обнаружили около 300 тысяч артефактов, а последней стала статуя Афродиты.


Т.е. глубина, на котором покоятся остатки древних городских застроек – далеко не несколько метров…

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В Риме рабочие при строительстве новой станции метро нашли остатки дома времён Римской империи. Жилище было найдено на глубине 12 метров. Дом состоял из 14 комнат и имел внутренний дворик с фонтаном. Полы и стены жилища были украшены фресками и мозаикой, которые хорошо сохранились до наших дней.



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Развенчиваем миф официальных историков о том, как помещики закапывали первые этажи своих дворцов. Усадьба Завадовского. Село Ляличи, Суражский район, Брянская область.
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Канал РЕН-ТВ в очередной раз подключились к этой теме:


Смотреть вторую половину фильма с 21:20
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Еще серия интересных роликов на тему занесенных строений и городов, появившихся за непродолжительное время (тема набирает обороты):


Ответы единомышленников на этот доклад Ученые против мифов (смотреть с 1:01)











В свое время у меня была статья Псковский кремль. Разрушенный и восстановленный




Источник: sibved.livejournal.com

Метки: античность, археология, древние строения, катастрофы, потоп, раскопки
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