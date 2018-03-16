Худые смоквы релятивизма

Дело в том, что западная цивилизация, казалось бы, победно шагающая по планете, практически исчерпала свой творческий ресурс , основанный на великой метапарадигме эпохи Просвещения, краеугольным камнем которой являлась вера в Разум, а он оказался очень коварным слугой. С подачи элит и фашистских установок «богоизбранного» народа , хорошо усвоенных и соответствующих генно-патологическим нацистским кодам представителей гаплогруппы. R1b, составляющих львиную долю западноевропейцев, здесь выработалась единая цель – Власть и Капитал, хорошо дополняющие и питающие друг друга.

Положение в современном мире очень похоже на эту картину. С разных сторон, различными методами и (но в основном методом силового тыка) вроде бы не соприкасающиеся отрасли науки, философии, этики и жизни вдруг сошлись в одном вопросе: «Что это было?» и «Зачем дальше влачить скучное существование, если невыразимая красота исчезла?»

Долгую секунду охотники и единорог смотрели друг на друга, затем прекрасное видение, ухитрявшееся, неведомым образом, смотреть на каждого в огромном кругу рыцарей, прерывисто-плывущими прыжками, взлетело на близлежащий холм и исчезло, хотя всем было ясно, что это физически невозможно.

На огромную цветущую поляну среди бескрайнего леса почти одновременно, с разных сторон выскочили отряды отлично вооруженных охотников-рыцарей на быстроногих лошадях, со сворами собак и множеством ловчих. Каждый отряд вот-вот настигал редкостного, небывалой красоты зверя. Выскочили и замерли… пораженные. Друг против друга стояли физики и астрофизики, психологи и парапсихологи, физиологи и нейрофизиологи, биологи и генетики, философы и священники, короли политики и бизнеса. Вместо множества различной дичи посреди поляны стоял огромный, в человеческий рост, белый единорог с большими богочеловеческими глазами и с невыразимой грацией усталой печали смотрел на каждого из них. И каждый почувствовал, как екнуло и опустилось в груди сердце, еще секунду назад рвавшееся от веселого азарта погони, как холодный пот облил разгоряченную шею, как в голове билась одна мысль: «Это моя добыча, только убивать я ее никому не позволю».

«Имеющим посох воздам, а у не имеющих посоха – отниму и то, что они имеют»

«Природа не роскошествует излишними причинами и все узнанное должно быть сведено к наивозможной простоте»



Под это подстроились основные жизненные установки: «Цель оправдывает средства», «Человек человеку волк», «Разделяй и властвуй», заменившие природные онтологические принципы: Отбора, Развития и Единения в их человеческом воплощении: Свободы, Возвышения, Соревновательного Единения.



Последние Западом используются лишь для повседневного прикрытия политики управляемой, системной, социальной агрессии, массового колониально-монополистического обмана, спекуляции, ростовщичества, коррупции, двойных стандартов и т.п.



Огромную помощь в этом оказывает западноевропейцам созданный ими управляемый хаос в науке и философии, подрезавший онтологические корни мировосприятия и мировоззрения основной массы людей, обескровив тем самым духовную компоненту мира, лишив ее физического фундамента.

Число научных дисциплин в мире в настоящее время высокими темпами приближается к сотне тысяч, а число различных сугубо теоретических концепций скоро превысит миллион.



Большая часть, по признанию самих авторов, из них гипотезы да и вторая половина это или научные фантомы, наукообразно объясняющие в своих искусственных границах отдельные куски реальности или бесконечные попытки «улучшить» старое, придав ему новые «безупречные» геометро-математические и псевдологические формы без реального содержания.

С одной стороны, приходится удивляться, как в этих условиях достигнуты такие технико-технологические достижения, как современные сетевые компьютеры, сотовая связь, интернет, инфоканалы телевидения, микробиология и т.п.



С другой стороны, очевидно, что основной поток достижений последнего полувека сосредоточен в сферах хранения, переработки и передачи вербальной информации.



Одновременно резко затормозилось научное обеспечение развития материального производства, в первую очередь, энергетики, транспорта, материаловедения, экологии (везде где сложились общесуицидные тренды человечества) и т.п.



А в познании человека и человеческого общества мы вообще наблюдаем явный катастрофический откат.



Более того, с подачи и под давлением правящих элит Запада под водительством США, международного сионизма и интерфашиствующего неолиберализма растущими темпами идет всесторонний процесс духовной деградации человечества с расширяющимся перечнем окон Овертона по списку В.Л. Авагяна (2), как цель правящих элит:



Каннибализм – ритуальный, медицинский и косметологический;

Ритуальное человекоубийство и детоубийство, реставрация деструктивных демонических культов;

Формирование массы рабов, нагих, голодных, истязуемых и нищих;

Широкий рынок детей и человеческих донорских органов;

Массовая «лоботомия», зомбирование, замена мышления на алгоритмы биороботов, оглушение ума и погружение его в «сумрачное состояние»;

Экологический неомальтузианский фашизм с санитарным уничтожением 6-7 миллиардов «лишних» людей и десятков «неправильных» народов;

Научно-технически-производственная деградация, возврат к отсталым способам производства;

Инфернализация и содомизация всей сферы воспитания, образования и быта;

Ликвидация семьи, реальных прав на частную и личную собственность и ликвидация национальных государств;

Разворачивание массовой аномии, системного аморализма, утрата представлений о добре и зле, экономика и социальная сфера, выстроенные на грехах и пороках;

Отмена истории и памяти, погружение в состояние мифологических галлюцинаций, политический тоталитаризм, переходящий в изменение биологической природы человека;

Ликвидация всякого потенциала сопротивления агрессивной и монолитной власти ТНК, финансовых воротил, попытка «приватизировать планету» по примеру воровской приватизации заводов или рудников.



Свернуть с этого пути превращения человечества в общество нелюдей выхолощенная сионистско-англосаксонским неолиберальным панамериканизмом представительная демократия с теперешним спекулятивно-фашистским содержанием двойных и более стандартов, прикрытым фиговым листом рыночного неолиберализма, не может.

В миропонимании, и особенно в обществоведении и политологии (а также в физике и философии), за последние полвека достигнут предел Чейтина – предел сложности накрученных, искусственных иллюзорных научных, философских и иных конструкций.



Отброшен и забыт завет И. Христа «Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого» (от Мтф.5:37).



В результате люди стали или принципиально неверно воспринимать окружающий мир, либо игнорировать его как нечто чуждое, то против чего восстает человеческое естество.



Человек ощущает себя бессильным и ненужным, он не управляет окружающей реальностью, он несвободен в развитии, возвышении своих возможностей и потребностей, он не ощущает единства с Миром, которое он, и в богатстве, и в бедности, иллюзорно находит лишь через алкоголь, наркотики, извращения, насилие и т.п.



Особенно тяжело пришлось правдолюбивому русскому народу, у которого проклятые девяностые выдернули нравственный стержень и веру в совесть и справедливость. Русские потеряли солидарность, уважение, связь друг с другом, со своей Родиной и с миром, потеряли целостность и веру в себя и Мироздание.

Основной вопрос – Как поднять предел Чейтина, по высшей его границе для основной массы людей? Это возможно двумя путями.

Первый – опускания, массового аутизма сводится к зомбированию, тотальной бездуховности, наркомании, алкоголизации, инфернализации и содомизации всех сфер жизни, массовой лоботомии и аномии нехирургическими методами, на основе тотальных лжи, воровства, ростовщичества, коррупции и спекуляции, подмены физики геометро-математическим энурезом, лишенного реального содержания, оскопленного мышления «диффуров» релятивизма.

Второй – возвышения заключается в строгом научном обобщении, превращении современной Вавилонской башни науки в красивые, системно взаимодополняющие жилища, радующие каждого из нас, массовое обретение людьми диффузным мышлением.



Как это сделать? Великий диалектик (и триалектик, и полилектик) правильно подсказывал принцип главного звена, ухватившись за которое можно вытащить и всю цепь, и поднять предел Чейтина большинства людей до уровня истинного понимания (и использования) окружающей реальности, нахождения в ней смысла и собственного места.

Не случайно К. Маркс от логико-интуитивных и эмоционально-этических экономически-философских рукописей 1844 года, затем почти 40 лет писал строго научный «Капитал», а Ф. Энгельс – написав Анти-Дюринг, затем 30 лет создавал «Диалектику Природы». Аналогично В.И. Ленин, после поражения 1905-1907 гг., вначале придал своим мыслям и действиям твердое основание, фундамент, написав «Материализм и эмпириокритицизм».

Также не случайна защита всеми неправедными способами неолиберастами от науки многократно опровергнутой теории относительности, которая породила управляемый хаос релятивизма в науке, и следом в миропонимании.

Начнем с истоков.

Главными причинами растущего увлечения современными физиками, философами, а за ними психологами и политологами, экзотическими теориями множественности миров Эверетта, Льюиса, М. Тегмарка, а также рождения более десяти тысяч эволюционных вариантов Вселенной, строения Вакуума и т.д., и т.п., на мой взгляд, являются следующие:

1. Непонимание, точнее непризнание того факта, что эволюция материи и сознания имеют начало и, что до этого начала, бесконечное число лет в Мироздании был только неквантифицированный Абсолютный Вакуум (АВ) в виде бесконечного океана неструктурированной полиэнергии, неквантифицированной энергоэссенции, обладающей потенцией материализации, движения, времени и других атрибутов, обусловленных процессом материализации.



Кстати, в этом же беда и ортодоксальных материалистов, попавших в своего рода геоцентрическую ловушку, и причина постоянного возврата к эфиру, который вроде бы и не совсем нематериален.

Удивляет, даже поражает упорная приверженность современных физиков и философов трем явным противоположностям: материоцентричности, ничтоцентричности и мистикоцентричности.



Все они, признавая закон сохранения (хотя под давлением ряда, необъяснимых с их исходных позиций, фактов все чаще транслируются некоторые сомнения в законе сохранения, что ведет вообще в тупик), упорно ищут материю в А.В., называя последний физическим непонятно из какой субстанции, эфиром из неведомых амеров, торсионным – из Ничто и т.д. и т.п., вариаций уже около одиннадцати тысяч и все они геометро-математические, без физического содержания.

Аналогично, все варианты такого подхода к А.В. приводят к возникновению материального мира из Ничто, великого и непостижимого и естественно, с оглядкой на закон сохранения, к не представляемым отрицательным массам, отрицательным энергиям и т.п.



С другой стороны, появление живого, затем сознания и мышления также переносится в непознаваемость релятивистского управляемого хаоса, называемого скрытым порядком, с переходом к антропному принципу, основой которого является перестановка местами следствия и причины, и непонимание действия ЕМС (Единой Мировой Связи).

Вот перечень наиболее острых проблем физики (и следом философии):



В условиях качественной и количественной эволюции Вселенной, ее ускоряющегося расширения, при сохранении уровня градиентов во всех пространственных и временных направлениях:





Поля тяготения;



Реликтового излучения;



Темных энергии и материи;



теория должна соответствовать законам сохранения, в первую очередь, энергии, что невозможно без постоянного действующего источника (потока) энергии и материи.



Этого же требуют сохранение и взаимодействие частиц, их тотальное движение, а также зафиксированные рост объемов и масс Земли и других планет, значительно превышающие (во много раз) возможный рост за счет материальных частиц из космической пыли, метеоритов и т.п.



Аналогично, требуют подобного объяснения тепловые балансы звезд и различных вихревых двигателей с КПД более 100%, с использованием различных рабочих агентов;



Теория должна указывать на наличие универсального онтологического эволюционного стержня, задающего цель, направление и программу эволюции, вскрывать физические суть и механизм работы и программации этого стержня;

Теория должна определить агента, обеспечивающего единство мироздания, его тотальное единообразие, его (агента) параметры и механизм тотального взаимодействия, включая нелокальные связи;

Теория должна показывать физическую суть и, по возможности, находить физические величины «скрытых параметров» Эволюции Бытия;

Теория должна раскрывать эволюционную лестницу развития, ее реперные точки, без инфляций, больших взрывов, сингулярностей и прочих неестественных изысков. При этом найти место и вскрыть физическую суть темных энергии и материи;

Теории необходимо определить структуру составляющих и механизм обеспечения Единой Мировой Связи и целевой эволюции Вселенной, то есть, источники и агентов, задающих направление, энерго-материальное и информационное обеспечение, темп и ритм эволюции и всех без исключения процессов в ней, в том числе: а) структуру, топологию и механизмы космической среды; б) физическую природу гравитации и ее агентов; в) механизм и агентов электромагнитного поля; г) многочисленные парадоксы фотона, в том числе: - нулевое время ускорения фотона при его рождении и отражении, поперечность волны электромагнитного поля, якобы, нулевой заряд фотона и его электрическую нейтральность, квантовый принцип причинности, взаимодействие агентов полей без проскальзывания, но с передачей вращательного движения собственного, как источника магнито-термодинамического поля и орбитального, как источника электрического поля. д) физическую природу, механизм и агента магнетизма как такового; е) причины ограничения скорости света в вакууме, среде и в веществе; ж) причины и механизмы квантования орбит электронов в атомах и других квантовых скачков; з) механизмы и агентов корпускулярно-волнового дуализма фундаментальных частиц; и) состав и строение «элементарных» частиц; к) физическую природу ядерных сил, слабых, сильных и сверхсильных; л) физические основания электрического заряда и массы, частиц и античастиц;

Объяснять, на физической основе, все имеющиеся парадоксы или хотя бы давать веские предпосылки для этого;

Найти физические основания единства всех видов взаимодействий;

Теории необходимо найти физические причины и их параметры, определяющие тотальное вращение и цикличность;

Теория должна объяснять физическую сущность аддитивности и соответствия тяжелой и инертной масс;

Теория должна вскрыть природу темной энергии и частиц, составляющих темную материю;

Определить физическую природу пространства и времени и причины существующей энергии;

Теория должна моделироваться в статике и эволюционной динамике;

Теория не только должна обладать предсказательным аспектом, но и:



- Открывать новые взаимодействия и явления, не вскрываемые ранее;

- Вскрывать подлинный физический смысл явлений и взаимодействий;

Наверняка, этот перечень может быть существенно расширен, однако современная физика, забыв про принцип Оккама, накручивает и накручивает бесконечные геометро-математические иллюзионы, полностью оторванные от реальности…

В.К. Чебанов

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