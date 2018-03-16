Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 16 марта 2018

12:56. 16 марта 2018 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Помощь детской школе в Углегорске



Кто хочет оказать помощь детскими книгами детям Углегорска, звоните по телефону +79160763030 или пишите на почту zugres@mail.ru

PS. Касательно сбора для Пащенко https://colonelcassad.livejournal.com/4034698.html , то присылать ничего более не надо. Необходимая сумма собрана, Алексей отправился на операцию в Уфу, откуда для отчетности пришлет фотографии (выложу отдельно). Надеюсь, врачи смогут добиться прогресса в восстановлении зрения.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Пенсионер Донбасса: Порошенко сбежит, он последние дни доживает

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Ночь на Веселой горе — Народная милиция о перемирии в ЛНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Саперы ЛНР наглядно показали эффективность минно-взрывных заграждений

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Эксклюзив News Front. Боец ВС ДНР «Баюн». Война в Донбассе

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв ...ФОТО) В конце марта 2016 года семья Андрушевичей... такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к... если в течении марта не будет существенных ...
Сводки от ополчения Новороссии 09 марта 2016
...». 14:52 Сводка МО ДНР за 9 марта. 14:18 ...info Сводка МО ДНР за 9 марта Сводка МО ДНР за 9 марта ...то помочь ополчению, что ему делать? Может через музей Новороссии передать?... оглавлению | Источник: voicesevas.ru Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 08.03...
Сводки от ополчения Новороссии 29 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Экскурсия по «остаткам» ...предприятия Донецкой Народной Республики за март и апрель 2015 года поставили... тех, кто был призван в марте - апреле год назад. Подавляющее большинство...
Сводки от ополчения Новороссии 27 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Жительница ...Широкино. В феврале и марте 2015 года, в ходе...стороны силовиков: так, 17 марта был совершен умышленный подрыв,...отведено еще в начале марта, было использовано ВСУ 6...
Сводки от ополчения Новороссии 11 марта 2016
.... 15:02 Сводка МО ДНР за 11 марта. 14:57 ... Сводка МО ДНР за 11 марта Сводка МО ДНР за 11 марта ...Марина Ахмедова С 5 марта между силами ополчения ДНР и украинскими войсками...К оглавлению | Источник: rusvesna.su Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 10.03...
Сводки от ополчения Новороссии 7 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Информация обновляется. Украина...Георгий Кратиров) стало известно 3 марта. Люди в военной форме ...видеозаписью был обнаружен в конце марта 2015 года. Судьба украинского ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>