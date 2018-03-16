Сводки от ополчения Новороссии 16 марта 2018
12:56. 16 марта 2018 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 11:38 Помощь детской школе в Углегорске.
- 11:30 Пенсионер Донбасса: Порошенко сбежит, он последние дни доживает.
- 11:28 Ночь на Веселой горе — Народная милиция о перемирии в ЛНР.
- 10:11 Саперы ЛНР наглядно показали эффективность минно-взрывных заграждений.
- Вчера 23:25 Эксклюзив News Front. Боец ВС ДНР «Баюн». Война в Донбассе.
Помощь детской школе в Углегорске
Кто хочет оказать помощь детскими книгами детям Углегорска, звоните по телефону +79160763030 или пишите на почту zugres@mail.ru
PS. Касательно сбора для Пащенко https://colonelcassad.livejournal.com/4034698.html , то присылать ничего более не надо. Необходимая сумма собрана, Алексей отправился на операцию в Уфу, откуда для отчетности пришлет фотографии (выложу отдельно). Надеюсь, врачи смогут добиться прогресса в восстановлении зрения.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Пенсионер Донбасса: Порошенко сбежит, он последние дни доживает
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Ночь на Веселой горе — Народная милиция о перемирии в ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Саперы ЛНР наглядно показали эффективность минно-взрывных заграждений
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Эксклюзив News Front. Боец ВС ДНР «Баюн». Война в Донбассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com