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Справедливая народная экономика

15:05. 16 марта 2018 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

Автор-сказитель – Александр Соколов

Так называемый постмодернизм в экономике исчерпал себя окончательно, о чём и говорят все специалисты. В то же самое время, претерпевая разный опыт, русская душа не может мириться с явной несправедливостью результатов современной “экономики”. Потому и появляется Проект экономики, создающий условия для всех участников, кратно повышающий её эффективность и объём, решающий социальные задачи в развитии Народа, его определении в истории – ради чего и положили головы наши предки.

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Источник: www.youtube.com

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