Справедливая народная экономика
Автор-сказитель – Александр Соколов
Так называемый постмодернизм в экономике исчерпал себя окончательно, о чём и говорят все специалисты. В то же самое время, претерпевая разный опыт, русская душа не может мириться с явной несправедливостью результатов современной “экономики”. Потому и появляется Проект экономики, создающий условия для всех участников, кратно повышающий её эффективность и объём, решающий социальные задачи в развитии Народа, его определении в истории – ради чего и положили головы наши предки.
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Источник: www.youtube.com