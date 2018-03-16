Соратник Березовского был задушен

Британская полиция сообщила, что бывший подельник Березовского Николай Глушков был задушен и подтвердила сообщения о том, что труп Глушкова был найден со следами удушения.Дело квалифицируется как убийство. С делом Скрипала убийство Глушкова не связывают, во всяком случае пока.Могу предположить, что "российский след" неприменно будет найден, тем более, что в России он был заочно осужден за мошенничество.Ну а в целом, беглецам из России в Лондоне сейчас явно небезопасно, не свои, так чужие уберут.

Источник: colonelcassad.livejournal.com