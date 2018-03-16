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Соратник Березовского был задушен

21:07. 16 марта 2018 Просмотров - 79 2 коммент. Опубликовал:


Британская полиция сообщила, что бывший подельник Березовского Николай Глушков был задушен и подтвердила сообщения о том, что труп Глушкова был найден со следами удушения.
Дело квалифицируется как убийство. С делом Скрипала убийство Глушкова не связывают, во всяком случае пока.
Могу предположить, что "российский след" неприменно будет найден, тем более, что в России он был заочно осужден за мошенничество.

Ну а в целом, беглецам из России в Лондоне сейчас явно небезопасно, не свои, так чужие уберут.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Березовский, Британия, лондон
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