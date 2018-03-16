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Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 марта 2018

11:19. 16 марта 2018 Просмотров - 612 Нет комментариев Опубликовал:

“Черный ястреб” разбился в районе Аль-Каима



На границе Ирака и Сирии в районе города Аль-Каим (провинция Анбар) разбился американский военно-транспортный вертолет HH-60 Black Hawk.
На борту было 7 человек. По предварительным данным, как минимум часть из них погибли (по другим данным – погибли все).
Вертолет перевозил оружие для неназванного источника. Свидетельств, что по вертолету велся огонь нет, но в Пентагоне не исключают, что машина была обстреляна.
Спасательная команда выдвинулась к месту падения вертолета.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

ВКС и САА устроили бойню: Уничтожены главари банд, множество боевиков, захвачена бронетехника (ВИДЕО, ФОТО 18+)

ВКС и САА устроили бойню: Уничтожены главари банд, множество боевиков, захвачена бронетехника (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна

Наступление банд в Хаме обернулось кровавым провалом, обезглавливанием группировок и потерями их военной техники.

Как сообщала «Русская Весна», в минувшую среду сирийские джихадисты начали террористическую операцию «Гнев Гуты» в северной части провинции Хама.

Объединённые силы банд назвали свою атаку «Гнев для Гуты», пытаясь отомстить за поражения своих союзников в пригороде Дамаска Восточная Гута. Также они надеялись, что их внезапный удар уменьшит давление на сидящих в котле боевиков, так как вынудит сирийскую армию перебросить часть сил в провинцию Хама.

В первые часы исламистам удалось захватить пару небольших городков — Керназ и Аль-Хамамият, местные ополченцы отступили под натиском врага, применяющего бронетехнику.

На место сражения быстро прилетели боевые самолёты ВКС России и ВВС Сирии, которые начали интенсивно бомбить террористов. В это время местные христианские ополченцы перегруппировались, усилились элитными силами, танками 555-го полка 4-й механизированной дивизии САА и нанесли контрудар.

В течение нескольких часов были убиты не менее 50-ти боевиков и полностью освобождены захваченные ими населенные пункты. Выжившие джихадисты побросали бронетехнику и сломя голову бежали в сторону своего анклава.

Армейцам достался переданный бандам турецкими военными бронеавтомобиль «Пантера» и танк. В ходе атаки объединённые силы группировок были буквально обезглавлены, лишившись 6-ти своих важных полевых командиров.

Убитые главари Мухаммад Хаттаб и Абу-Сария принадлежали к исламистской коалиции «Джебхат Тахрир Сурия» («Ахрар аш-Шам» и «Нуреддин аз-Зинки»). Ещё были ликвидированы Хасан Талеб из «Джейш Аль-Иза» и Хатем Мухаммад Радон из «Джейш аль-Наср», а также Абу-Асрия и Абу Хаттаб.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

На фото и видео ниже показаны кадры до и после наступления боевиков — потерянная ими бронетехника. Также приведены фотографии исламистов, которых оплакивают в соцсетях медиа-активисты банд.

ВКС и САА устроили бойню: Уничтожены главари банд, множество боевиков, захвачена бронетехника (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
ВКС и САА устроили бойню: Уничтожены главари банд, множество боевиков, захвачена бронетехника (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
ВКС и САА устроили бойню: Уничтожены главари банд, множество боевиков, захвачена бронетехника (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
ВКС и САА устроили бойню: Уничтожены главари банд, множество боевиков, захвачена бронетехника (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
ВКС и САА устроили бойню: Уничтожены главари банд, множество боевиков, захвачена бронетехника (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
ВКС и САА устроили бойню: Уничтожены главари банд, множество боевиков, захвачена бронетехника (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Дамаск: Боевики сдают 2 важных города в Гуте и пытаются сбежать под видом мирных жителей (ВИДЕО)

Дамаск: Боевики сдают 2 важных города в Гуте и пытаются сбежать под видом мирных жителей (ВИДЕО) | Русская весна

Боевики и мирные жители покидают города Хумурия и Сабка в Восточной Гуте. Неожиданный выход огромного количества мирных жителей из данных городов сняли десятки камер.

Утром тысячи мужчин, женщин и детей начали покидать оккупированный боевиками город Хамурия на востоке Дамаска.

Днём около пяти тысяч гражданских лиц покинули один из основных опорных пунктов террористов в Восточной Гуте — город Хамурия, перейдя через сирийские блокпосты на территорию, находящуюся под контролем правительственных сил.

С утра журналист «BBC» Риам Далати заявил, что оставшиеся боевики в Хамурии, а их насчитывается по меньшей мере около 100 человек, решили прекратить борьбу, сдаться Сирийской амии и начать передачу ранее захваченного города сирийским властям только в том случае, если «все мирные жители уйдут».

Спецслужбам САР известно, что часть бандитов пытается сбежать под видом мирных жителей.

Операция по освобождению Хамурии началась утром в среду, и уже к исходу дня сирийская армия освободила значительную часть города, после чего начала закрепляться на ранее освобожденных рубежах. Исламисты находились практически в полном окружении, и численный перевес был в пользу бойцов САА, что и предрешило исход противостояния.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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