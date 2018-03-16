Саммит в Астане: почему не пригласили Путина

Такое происходит впервые… В четверг, 15 марта, в Астане состоялся саммит с участием пяти стран Центральной Азии, но президента России туда не пригласили. Создается впечатление, что южные соседи России по СНГ постепенно отворачиваются от Кремля. И на этом фоне в этом регионе активизируются США и Китай.

Кстати, Дональд Трамп уже пригласил лидера Узбекистана в Вашингтон. "Я с нетерпением жду встречи с вами в ближайшее время", — пишет глава Белого дома Шавкату Мирзиёеву.

Саммит лидеров пяти стран Центральной Азии без участия России состоится в Астане по инициативе президентов Казахстана и Узбекистана, и это не случайно. Именно Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев претендуют на роль двух лидеров в захватывающем по своей скорости процессе интеграции стран Центральной Азии. И в этом дуэте, который напоминает франко-германский тандем в Евросоюзе, все же более энергичным выглядит узбекский лидер. Назарбаеву уже исполнилось 78 лет, а Мирзиёев лишь недавно отметил свой 60-летний юбилей.

Радикальные реформы, которые затеял Мирзиёев в Узбекистане и его дружественные визиты в столицы Туркмении, Киргизии, Таджикистана и Казахстана вселили в жителей Центральной Азии надежду на то, что эта "великолепная пятерка" может создать модель интеграции по примеру Евросоюза. На днях лидеры Узбекистана и Таджикистана подписали в Душанбе соглашение о введении безвизового режима. В ближайшей перспективе жители четырех стран Центральной Азии, за исключением Туркмении, будут беспрепятственно пересекать границы своих стран.

Что же касается Туркмении, то лидер этой страны Гурбангулы Бердымухамедов в Астану не приедет, но зато его полномочия на саммите будет представлять спикер туркменского парламента госпожа Акджа Нурбердыева.

Но вернемся к роли лидера Узбекистана в создании нового сообщества стран Центральной Азии. С панегириком в его адрес на днях выступил президент Таджикистана. "Популярность президента Узбекистана среди населения республики и других стран региона за год выросла до такой степени, что ему может позавидовать любой политик", — заявил Эмомали Рахмон.

Действительно, за год правления Мирзиёева ранее недружественные отношения Ташкента и Душанбе превратились в братские: стороны пришли к соглашению в многолетнем споре по строительству Рогунской ГЭС, решили создать совместные предприятия и многократно увеличить товарооборот.

Мирзиёев наладил прекрасные отношения с только что вступившим в должность президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, посетившим Ташкент в декабре 2017 года. Киргизский лидер был впечатлен щедростью своего узбекского коллеги: тот пообещал, что банки Узбекистана предоставят Киргизии кредиты на общую сумму в 100 миллионов долларов. И там же оба лидера договорились ускорить строительство железной дороги Узбекистан — Киргизия — Китай.

Настоящий прорыв совершил Мирзиёев в отношениях с Туркменией. В 2017 году он дважды — в марте и мае — совершил визиты в Ашхабад и сумел быстро наладить дружеские отношения с Гурбангулы Бердымухамедовым. В частности, стороны подписали важнейший меморандум по транзиту электроэнергии из Туркмении в Казахстан и Киргизию через энергосистему Узбекистана.

Другая важная договоренность: отныне Узбекистан и Туркмения будут совместно разрабатывать нефтегазовые месторождения на Каспии. Стороны подписали соответствующий меморандум. В конце марта 2018 года Бердымухамедов посетит Ташкент, где дружба двух лидеров еще более укрепится.

И наконец, отношения Узбекистана и Казахстана с приходом к власти Мирзиёева вышли на уровень стратегического партнерства. Мирзиёев и Назарбаев сразу договорились, что их страны сыграют роль локомотива в процессе политической и экономической интеграции Центральной Азии. 14 марта, в преддверии визита Мирзиёева в Астану, Казахстан и Узбекистан подписали межправительственное соглашение об увеличении к 2020 году товарооборота до невиданной ранее для этого региона планки в пять миллиардов долларов в год.

Незримая тень Китая за саммитом в Астане

Возникает вопрос: а кто же будет финансировать масштабные интеграционные процессы в Центральной Азии без участия России? Ответ лежит на поверхности. Конечно, Китай. Поднебесная не жалеет денег на развитие инфраструктуры Центральной Азии. В мае 2017 года в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Пекин было подписано 105 (!) двусторонних документов на фантастическую сумму в 23 (!) миллиарда долларов. Пекин готов модернизировать все ведущие сектора Узбекистана. Это, в частности, энергетика, нефтепереработка, нефтехимия, сельское хозяйство и модернизация электростанций.

Шавкат Мирзиёев сумел наладить диалог с председателем КНР Си Цзиньпином, и лидеры двух стран договорились вместе строить "Великий шелковый путь". Этот китайский проект рассматривается экспертами как альтернатива ЕАЭС и другим проектам в рамках СНГ. Вот почему Узбекистан уже отказался вступить в Евразийский экономический союз, а Таджикистан озадачил Москву своими долгими размышлениями на тему: вступать или не вступать.

США также вступили в борьбу за влияние в Центральной Азии

Между тем США пристально следят за бурными интеграционными процессами в Центральной Азии. Дональд Трамп поддержал инициативу Шавката Мирзиёева о проведении в Ташкенте 26-27 марта Международной конференции по Афганистану. Его послание лидеру Узбекистана напоминает дифирамб. "Я полностью поддерживаю вашу инициативу по проведению конференции по Афганистану, — пишет 45-й президент США. — И мы должны тщательно работать вместе… Моя администрация рассматривает состав соответствующей делегации Соединенных Штатов для участия в Ташкентской конференции. Я с нетерпением жду встречу с вами в ближайшее время".

Одновременно Вашингтон обвиняет Кремль в попытке сохранить пять республик региона в орбите своего влияния. На днях глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел представил Дональду Трампу доклад, в котором отмечается: "Россия продолжает предпринимать усилия, призванные воспрепятствовать сотрудничеству и взаимодействию между США и странами Центральной Азии".

Ответ Смоленской площади прозвучал незамедлительно. "США стремятся отсечь страны Центральной Азии от многопланового сотрудничества с Россией и другими участниками интеграционных процессов на постсоветском пространстве", — говорится в заявлении МИД РФ. В документе отмечается, что "за последние десять лет объем российского содействия развитию Центральной Азии превысил шесть миллиардов долларов, в регионе работают российские инвестиции в объеме более 20 миллиардов долларов, а также действуют около 7,5 тысячи компаний с российским капиталом".

При этом МИД добавляет: "Россия относится с уважением к праву наших центральноазиатских друзей выбирать себе партнеров, но против того, чтобы кто-то из этих партнеров настраивал нас друг против друга".

Айдын Мехтиев

Источник: nashaplaneta.su