Путин призвал избирателей отдать голоса за будущее России и не уклоняться от участия в выборах (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин призвал избирателей принять участие в выборах президента 18 марта, чтобы мнение каждого из них в определении пути дальнейшего развития было учтено.

«За кого проголосовать, как реализовать своё право на свободный выбор — это личное решение каждого человека, но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учёта вашего мнения», — сказал президент, обращаясь к россиянам.

«Мы, в России, всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир», — напомнил Путин.

«Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки», — сказал президент. «Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России!» — призвал Путин сограждан.

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