Ну вот, допрыгался Антон Благин, в психушку сажают! Или это не про него?

"Алло! Это газета "Комсомольская правда — Мурманск" Вас беспокоит! Мы увидели тревожную запись на сайте Прокуратуры. Искренне надеемся, что это не про Вас. А если все-таки про Вас, то будете ли Вы обжаловать приговор? Просто мы вспомнили, что против Вас выдвигались некие обвинения в связи с Вашей писательской работой. Ещё раз хотим сказать — очень надеемся, что этот приговор прозвучал не в Ваш адрес".

Вот по этой присланной мне ссылке, ведущей на сайт Прокуратуры РФ по Мурманской области, находится вот это сообщение:

Далее по тексту: "Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов А. страдает психическим расстройством. Уголовное дело расследовано следственными органами СУ СК РФ по Мурманской области. Постановлением Октябрьского районного суда г. Мурманска А. признан совершившим запрещённое уголовным законом деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ, в состоянии невменяемости, и освобожден от уголовной ответственности за совершение указанного запрещенного уголовным законом деяния с применением в отношении него принудительных мер медицинского характера". Источник.

На вопрос корреспондента газеты "Комсомольская правда — Мурманск" я ответил: "Благодарю за сигнал! Читать подобное в наше время приходится, увы, с замиранием сердца. Тем более, что наши борцы с экстремизмом любят глубоко копать в прошлое, им на радость срок давности по 282 статье УК РФ недавно был увеличен с 2 лет до 5. А за пятилетку любой может "накосячить" в Интернете, написав статейку или коммент, что называется "от души". Удивительно, что в публикации сокрыты имя и фамилия человека, которого привлекают по экстремистской статье, приведена только первая буква его имени — А. И ни слова о сути его "разжигания", в чём собственно оно выразилось? Из-за этой неопределённости опубликованный на сайте Прокуратуры материал можно и ко мне "примерить"! И я даже подумал об этом поначалу. Правда у меня нет ноутбука, я пользуюсь настольным компьютером..."

И надо же такому случится, сегодня же обо мне вспомнили на другом конце земли, в Израиле, где живут главные герои моих многочисленных рассказов — евреи! Причём моё имя упомянули в статье, посвящённой, подумать только, антисемитизму Владимира Путина!!!

Кремлевские евреи «не замечают» антисемитизм Путина

Прошло уже несколько дней после антисемитского высказывания Владимира Путина, а еврейские организации и их лидеры в РФ по-прежнему делают вид, что «ничего особенного не случилось».

На это обращает внимание, в частности, издание «Джерузалем пост», статья на данную тему — «Почему некоторые евреи в России не думают, что путинский комментарий антисемитский» — была опубликована 13 марта.

«Раввина ХАБАДа Берла Лазара и подчиненную ему Федерацию еврейских общин России (ФЕОР) часто обвиняют в безоговорочной поддержке Путина. В обмен на одобрение его режима руководством ХАБАДа, он помог этой группе стать доминирующей еврейской силой в России. На самом деле, группа Лазара иногда выступает против выражений антисемитизма — в том числе, когда речь идет о путинской партии и её чиновниках», — пишет автор статьи Кнаан Лифшиц и продолжает:

Недавно Борух Горин (пресс-секретарь ФЕОР) назвал изгнание хабадского раввина из России по неопределённым обвинениям, связанным с «безопасностью РФ», «чёрным днем ​​в истории евреев в России» .

Он также сравнил включение в чёрный список судом в РФ книги одного из раввинов с искажением истории Холокоста в Литве.

Горин также критиковал как «явно ложное» утверждение Путина о том, что евреи доминировали в первом коммунистическом правительстве — заявление с серьёзными последствиями в стране с горькими воспоминаниями о советском угнетении».

Однако на этот раз и Горин, и другие представители еврейского истеблишмента в Москве предпочитают отмалчиваться.

«Благодушный взгляд Горина на (антисемитское) замечание Путина разделяет главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Он не принадлежит к руководству ХАБАДу и в прошлом даже конфликтовал с представителями этой хасидской группы в России. Но Гольдшмидт также сказал, что критика за рубежом по поводу замечания Путина сводится лишь «к лингвистике», — отмечает израильский автор.

Как информировал Курсор, Нахман Шай — израильский журналист и политик, депутат кнессета от Сионистского лагеря — резко осудил президента РФ Владимира Путина за антисемитские высказывания.

Отметим, что благодушное настроение еврейских лидеров РФ не имеет под собой реальной почвы. Под руководством Путина в России процветают антисемитская пропаганда, о чём неоднократно писал Курсор.

Эти тенденции лишь усилились в ходе предвыборной кампании накануне очередной каденции Путина в качестве президента России.

«Мне смешно смотреть, как жидва агитирует русских голосовать за нерусского олигарха Грудинина», — вот название лишь одной из публикаций подобного рода, которую недавно опубликовал в «Живом журнале» неприкосновенный антисемит «в законе» Антон Благин.

Некоторые антисемитские публикации «висят» в интернете годами, но у российских борцов с экстремизмом почему то нет времени (или желания) их устранять.

Речь идёт, например, о статье «Евреи, вон из России», которая была опубликована на одном из московских сайтов более двух лет назад, но по-прежнему доступна читателям.

Тэги: антисемитизм в России, антисемитизм Путина, Борух Горин, Владимир Путин

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По этой же ссылке на источник можно прочесть много интересных комментариев. Мне лично понравились вот эти мысли читателей:

Подведу итог этого поста:

Евреи боятся (или делают вид, что боятся!) проявлений в России пресловутого "антисемитизма"! Русские боятся, что их могут в любой момент посадить за решётку по 282 статье УК РФ буквально за любой критикующий евреев комментарий, написанный как "крик души"...

Меня успокаивает только одно, если уж и самого Путина израильские евреи записали в антисемиты, значит у меня всё же есть шанс и дальше бояться, но продолжать свою писательско-просветительскую деятельность на благо народа.

Кстати, уже только за то, что Путин — по версии израильских СМИ — антисемит, и я по версии тех же израильских СМИ тоже антисемит, я буду голосовать 18 марта за него!

16 марта 2018 г. Мурманск. Антон Благин