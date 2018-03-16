Новости Украины и Новороссии 16 марта 2018
- 09:41 Савченко внесли на “Миротворец”.
- 07:00 Постпред России рассказал, к чему приведет выход Украины из СНГ.
- 03:00 Помощь для детей-инвалидов Горловки (ФОТО).
- 02:00 Украинские СМИ рассказали о тайном изоляторе СБУ (ВИДЕО).
- 01:23 Надя, держись!.
- 00:39 Прими это. Тебя обманули.
- Вчера 23:44 Пресс-конференция инициативной группы по созданию народного трибунала в ЛНР.
Савченко внесли на “Миротворец”
Круг замкнулся.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Постпред России рассказал, к чему приведет выход Украины из СНГ
Выход из СНГ лишит Украину многих возможностей, считает постпред РФ при содружестве Андрей Шведов.
Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
«Для той же Украины страны Содружества представляют немаловажный экспортный рынок (порядка 16%), особенно для ее машиностроительной продукции. Соответственно, выход из соглашений лишает эту страну многих прав и возможностей», — сказал Шведов в интервью газете «Известия».
По его словам, договоренностями в рамках содружества регулируются вопросы пенсионного обеспечения при переезде граждан на жительство в другое государство, скорой медицинской помощи и другие. Также в рамках содружества создаются благоприятные условия для поддержания и продвижения экономических связей.
Постпред РФ отметил, что, поскольку сотрудничество в СНГ носит взаимовыгодный характер, все страны-партнеры заинтересованы в том, чтобы украинцы не теряли связей с организацией.
«За последние годы Киев свернул до минимума свой вклад в деятельность СНГ. Но это не помешало организации активно работать и развиваться», — уточнил Шведов.
Он также напомнил, что участие в СНГ является добровольным и каждое государство само определяется в этом вопросе.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Помощь для детей-инвалидов Горловки (ФОТО)
Вооружённые силы ДНР совместно с благотворительным фондом «Руспомощь» доставили груз гуманитарной помощи обществу «От отчаяния к надежде» в городе Горловка.
В состав гуманитарного груза вошла одежда, памперсы и продуктовые наборы.
Общество занимается содействием семьям с детьми, страдающими аутизмом, синдромом Дауна и умственной отсталостью. Здесь дети получают необходимый уход и различную помощь в борьбе с их проблемами.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинские СМИ рассказали о тайном изоляторе СБУ (ВИДЕО)
Украинские журналисты рассказали о новых фактах, свидетельствующих о фунционировании изолятора Харьковского управления СБУ, который официально не работает.
Об этом говорится в расследовании «Громадського».
Журналисты заявляют, что поговорили с пятью людьми. Эти люди утверждают, что больше года содержались в изоляторе Харьковского управления СБУ без суда и следствия. Среди них — Николай Вакарук, Константин Бескоровайный, Виктор Ашихмин, Юрий Илюхин и Юрий Тищенко.
В 2014 году они участвовали в событиях «русской весны» на Донбассе. Однако никаких обвинений против них не выдвинули.
Отмечается, что официально изолятор Харьковского управления СБУ не работает еще с советских времен. По утверждениям СБУ в нем сделали ремонт в рамках подготовки к Евро-2012.
Там должны были удерживать тех иностранных болельщиков, которые нарушали общественный порядок. Однако, по словам СБУ, во время Евро-2012 не было таких нарушителей и пока его не используют.
В то же время мужчины в расследовании украинских журналистов утверждают обратное. В качестве доказательств, они рассказали о деталях тюремного быта, которые невозможно было узнать из открытых источников.
«Например, дырка в поликарбонате на окне 1-й и 3-й камер, которую, как они утверждают, сами сделали, чтобы смотреть, что происходит во дворике СБУ. Или включатели/выключатели вытяжки в конце коридора изолятора, которые соединены с кнопками вызова охраны», — отмечает телеканал.
Журналисты побывали в изоляторе и проверили показания мужчин. Кроме того, они были в харьковской больнице, в которую, по утверждению Николая Вакарука, его вывозили из изолятора на операцию — под вымышленным именем, в сопровождении СБУ.
Отмечается, что мужчину узнал персонал больницы и назвал имя, под которым его лечили.
«Громадське» отметило, что направило запрос в СБУ. В нем они поинтересовались, когда делали ремонт к Евро-2012, кто был подрядчиком и сколько денег потратили.
«Нам ответили, что через три года все документы об этом уничтожены в соответствии с законом о порядке хранения хозяйственных документов. Мы также расспросили в управлениях СБУ в Донецкой и Львовской областях, где также проходили матчи Евро-2012, или они обустраивали неработающие изоляторы к чемпионату. нам ответили, что нет», — сообщает телеканал.
Кроме того, по информации СМИ, было закрыто единственное дело по факту незаконного содержания людей, которое возбудила военная прокуратура по просьбе международных правозащитных организаций.
Тогда пострадавшим признали Константина Безкоровайного. Однако его дело закрыли 10 марта 2017 года. Причиной, по утверждениям военной прокуратуры, стало отсутствие состава преступления.
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Надя, держись!
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Прими это. Тебя обманули
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
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Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
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Пресс-конференция инициативной группы по созданию народного трибунала в ЛНР
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