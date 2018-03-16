09 февраля 2018 г. в 20:00 МСК на Народном Славянском прозвучала передача на тему – “Казачий Спас. От человека-скотины к человеку-Богу”.



Автор-сказитель – Сергей Дёмин



В передаче, наставник по Казачьему Спасу, Сергей Дёмин раскрыл следующие вопросы:



1.Природа человека. Три начала. Скотское (животное), человеческое, Божественное.

2. Разговор о содержании трех начал.

3. Основные особенности каждого из начал: Скотское – Зверь – личность, человеческое – Душа, божественное Ангел – Дух.

4. Преобразование скотского начала в Божественное.



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Источник: www.youtube.com