Казачий Спас. От человека-скотины к человеку-Богу
09 февраля 2018 г. в 20:00 МСК на Народном Славянском прозвучала передача на тему – “Казачий Спас. От человека-скотины к человеку-Богу”.
Автор-сказитель – Сергей Дёмин
В передаче, наставник по Казачьему Спасу, Сергей Дёмин раскрыл следующие вопросы:
1.Природа человека. Три начала. Скотское (животное), человеческое, Божественное.
2. Разговор о содержании трех начал.
3. Основные особенности каждого из начал: Скотское – Зверь – личность, человеческое – Душа, божественное Ангел – Дух.
4. Преобразование скотского начала в Божественное.
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Источник: www.youtube.com