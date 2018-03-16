Герой-предатель, как главный голливудский тренд последних лет

В последние годы в Голливуде наметился новый тренд: герои-предатели, теперь мы их видим в каждом втором фильме. Сама по себе тема предательства в кино, конечно, не нова, но фильмы последних лет про предателей в корне отличаются от предыдущих.

Если раньше предательства в кино осуждались, или, по крайней мере, в конце предатель нёс заслуженное наказание, то теперь всё наоборот. Предателями становятся положительные персонажи, а из бандитов и убийц делают героев. Сюжет современных западных фильмов всё чаще строится по одним и тем же шаблонам, цель которых, манипулируя зрительскими эмоциями, заставить аудиторию не просто не осуждать предателя, но и встать на его сторону. Герои становятся предателями, а предатели – героями. В этом видео именно с этой позиции рассмотрим одни из самых кассовых фильмов последних лет.

А теперь представьте себя на месте ребёнка, которому регулярно показывают такие фильмы.

Фильмы, в которых герои убивают и предают, и после этого получают славу и почести. А в финале их все прощают, и всё сходит им с рук. Что для такого ребёнка будет хорошо? А что плохо? Кем он вырастет на таких фильмах? Создайте моду на предательство в мире, и вам больше не нужны танки и самолёты. Эту задачу и выполняет Голливуд.

Информационная война идёт каждый день, и ведя детей на очередной голливудский фильм о героях-предателях, вы тоже участвуете в ней, только на стороне врага. Может быть пора вспомнить, как выглядят настоящие герои…

Источник: На распутье

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