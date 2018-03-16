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Генерал разведки рассказал, кто отравил Скрипаля

00:24. 16 марта 2018 Просмотров - 234 2 коммент. Опубликовал:
Генерал разведки рассказал, кто отравил Скрипаля | Русская весна

Покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля ни по каким признакам не похоже на работу спецслужб. Об этом Sputnik Эстония заявил генерал-лейтенант советской военной разведки в отставке Виллем Роода.

По словам Роода, Скрипаль в свое время обладал доступом к очень серьезным сведениям, включая агентурные, о кадрах военной разведки. Он выдал британцам десятки людей, которые могли от этого серьезно пострадать. В этой связи у Скрипаля возможно остались личные враги, ненавидящие его до такой степени, что решились на убийство.

Впрочем, как отмечает генерал, выбор времени и места покушения, орудие убийства и само его исполнение, ставят под сомнение и эту версию.

По его словам, попытка убийства предпринята явно не профессионалами или же профессионалами, которые добивались вовсе не смерти Скрипаля, а международного скандала.

Если отталкиваться от сомнительной версии личной мести бывших коллег Скрипаля, то покушавшийся должен быть связан с разведкой. Человеком, способным раздобыть редкую отраву и обладающим достаточной специальной подготовкой, чтобы ее применить, считает Роода.

В то же время, военная разведка никогда не использовала какие-либо экзотические яды или радиоактивные вещества для тайного устранения врагов, говорит Виллем Роода.

Яд «Новичок» состоял в прошлом на вооружении советской армии, но для тайных операций никогда не использовался, поскольку не отвечал требованиям военной разведки. У спецслужб всех крупных стран мира есть намного более «удобные» и практически не выявляемые средства устранения неугодных.

К тому же, у России и ее спецслужб, включая военную разведку, не могло быть причин для вынесения Скрипалю заочного смертного приговора и приведения его в исполнение, считает отставной генерал. Во-первых, потому что это незаконно и кто-то наделенный властью должен был бы принять тайное решение о совершении преступления, которое обязательно откроется. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Во-вторых, Скрипаль никому, как уже отмечали в Москве, не был нужен. Единственной причиной для его «устранения» могла бы быть только явная, неизбежная и очень серьезная угроза интересам страны со стороны «приговоренного». Но в этом случае Скрипаль давно был бы мертв.

Виллем Роода полностью исключает версию мести со стороны государства или спецслужб. Эксперт считает, что теоретически какие-либо россияне из числа бывших сотрудников спецслужб могли быть открыто или втемную привлечены к этой акции. Но сделано все это было явно с целью политической провокации. И ее авторов следует искать вовсе не в Москве.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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2 коммент.»

  • 3406 2356
    Sergeev 16 марта 2018 в 11:30 Ссылка Пометить
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    Что то они все перед выборами активизировались, после 18 марта скорее всего никто и не вспомнит о Скрипале.

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    Федор Лаптев 16 марта 2018 в 12:27 Ссылка Пометить
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    а кто вообще сазал что там был новичек ? где нибудь опубликованы официальные выводы комисии ??

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