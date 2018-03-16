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Фраза «стыдно быть русской» дочери Тинькова может лишить миллиардера всего состояния

19:29. 16 марта 2018 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:
Фраза «стыдно быть русской» дочери Тинькова может лишить миллиардера всего состояния | Русская весна

Скандал с постом дочери Тинькова о том, что ей быть русской, и что виноват во всем Путин, заиграл новыми красками, когда выяснилось, что она, как и папа, имеет гражданство другого государства.

Еще в 2017 году блогеры писали: «Михаил Ходорковский последовал нашим рекомендациям и через свой проект официально сообщил американскому Налоговому управлению (IRS) об уклонения гражданина США Олега Тинькова от уплаты налогов. Как информировал наш канал, Тиньков длительное время скрывал доходы при помощи офшоров и до 2017 года сохранял гражданство США, где был обязан платить налоги. Поскольку преступление Тинькова по американским законам считается тяжким, проверка IRS может привести к его аресту при выезде из России».

Даша, видимо, получив гневный звонок от папы, удалила пост. Что, впрочем, подтвердило, что она не русская, так как русские не сдаются.

Папа так испугался, что полностью удалил свой аккаунт в инстаграмм. Теперь инвесторы и вкладчики спешно забирают деньги из Тинькофф банка. 

Через несколько часов после того, как дочь банкира написала в своём Instagram, что ей «стыдно быть русской и стыдно за того, кто не умеет себя вести и управлять страной», инвестор выставил на продажу акции TCS Group (владелец банка Тинькова) стоимостью в $80 млн. Всякое теперь с банком может произойти.

Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
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