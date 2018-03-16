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«Достаточно двух ракет, и ваших островов не будет», — Жириновский напомнил Британии слова Хрущева (ВИДЕО)

10:30. 16 марта 2018 Просмотров - 229 2 коммент. Опубликовал:
«Достаточно двух ракет, и ваших островов не будет», — Жириновский напомнил Британии слова Хрущева (ВИДЕО) | Русская весна

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе дебатов на телеканале «Россия 1» пригрозил военными действиями Великобритании.

«Нельзя допускать, чтобы нам кто-то хамил, угрожал, навешивал ярлыки. Если ультиматум нам предъявляют, то, главнокомандующий, направляй Балтийский флот к берегам Британии», — заявил он.

Жириновский припомнил слова Никиты Хрущева, который когда-то уже грозил британцам.

«Мне достаточно две ракеты, и ваших островов не будет», — процитировал Первого секретаря ЦК КПСС политик.

«Заткнулись вперед на 20 лет», — добавил он.

Жириновский считает, что британский премьер Тереза Мэй «ничего не соображает».

«Сегодня нам угрожают. Нам ставят ультиматум. Перебежчик, подлец, шпион. Кто-то его отравил, а виновата вся Россия. Нас 150 миллионов, они угрожают нас бомбить! Кибератаку! Начать войну! Они с ума сошли», — заявил лидер ЛДПР.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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2 коммент.»

  • 6428 5296
    Ирбис 16 марта 2018 в 11:36 Ссылка Пометить
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    Вот многие с него смеются, а ведь он единственный говорит то, о чём думает народ России!

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  • 18323 11518
    Ликвидатор 16 марта 2018 в 11:49 Ссылка Пометить
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    с ума сошли те, кто вёл с ними мирные переговоры. о разоружении. так что нефиг переводить стрелки.
    кто заключал СНВ_1 – известно.

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