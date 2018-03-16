«Достаточно двух ракет, и ваших островов не будет», — Жириновский напомнил Британии слова Хрущева (ВИДЕО)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе дебатов на телеканале «Россия 1» пригрозил военными действиями Великобритании.

«Нельзя допускать, чтобы нам кто-то хамил, угрожал, навешивал ярлыки. Если ультиматум нам предъявляют, то, главнокомандующий, направляй Балтийский флот к берегам Британии», — заявил он.

Жириновский припомнил слова Никиты Хрущева, который когда-то уже грозил британцам.

«Мне достаточно две ракеты, и ваших островов не будет», — процитировал Первого секретаря ЦК КПСС политик.

«Заткнулись вперед на 20 лет», — добавил он.

Жириновский считает, что британский премьер Тереза Мэй «ничего не соображает».

«Сегодня нам угрожают. Нам ставят ультиматум. Перебежчик, подлец, шпион. Кто-то его отравил, а виновата вся Россия. Нас 150 миллионов, они угрожают нас бомбить! Кибератаку! Начать войну! Они с ума сошли», — заявил лидер ЛДПР.

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